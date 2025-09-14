Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Dấu hiệu thận yếu ít ai ngờ tới

Ngọc Quý
Ngọc Quý
14/09/2025 08:40 GMT+7

Khi chức năng thận bị suy giảm, cơ thể sẽ xuất hiện một loạt các triệu chứng như mệt mỏi, phù chân. Tuy nhiên, một dấu hiệu ít được biết đến nhưng lại phổ biến ở người bệnh thận, đó là đau xương khớp thường xuyên.

Thận chịu trách nhiệm duy trì cân bằng canxi và phốt pho trong máu, chuyển đổi vitamin D và điều hòa hoóc môn, đặc biệt là hoóc môn tuyến cận giáp. Khi thận hoạt động kém, các chức năng này bị ảnh hưởng, làm xương mất cân bằng giữa quá trình hủy xương và tạo xương, dẫn tới xương yếu, dễ gãy và đau xương khớp, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Dấu hiệu thận yếu ít ai ngờ tới - Ảnh 1.

Thận suy yếu có thể khiến xương khớp đau nhức kéo dài

ẢNH: AI

Tình trạng này gọi là bệnh loãng xương do thận, xảy ra do chức năng thận suy giảm. Trong giai đoạn sớm, bệnh thường không có triệu chứng. Nhưng khi đến các giai đoạn sau, người bệnh thường xuyên cảm thấy yếu cơ, mệt mỏi, chuột rút, đau xương, xương dễ bị gãy, đau khớp, đặc biệt là các khớp chịu lực chính cho cơ thể như đầu gối, hông và vai.

Chức năng thận suy yếu gây đau xương khớp qua những cơ chế sau:

Thiếu vitamin D hoạt tính

Thận khỏe mạnh chuyển đổi vitamin D thành dạng hoạt tính là calcitriol, hỗ trợ hấp thu canxi từ ruột và giúp điều hòa hoóc môn tuyến cận giáp. Khi chức năng thận kém, lượng calcitriol giảm, dẫn tới giảm hấp thu canxi.

Uống cà phê khi chưa ăn gì buổi sáng, liệu có tốt?

Rối loạn canxi và phốt pho

Khi thận suy giảm, chức năng bài tiết phốt pho cũng giảm, dẫn tới nồng độ phốt pho trong máu tăng. Tình trạng này kết hợp với giảm hoạt hóa vitamin D dẫn đến giảm hấp thu canxi, từ đó làm tăng hoóc môn tuyến cận giáp.

Tăng hormone tuyến cận giáp

Do sự phối hợp của tình trạng phốt pho trong máu cao, canxi thấp, vitamin D thấp nên tuyến cận giáp sẽ phản ứng bằng cách tăng tiết hoóc môn. Hoóc môn tuyến cận giáp cao sẽ huy động canxi từ xương để cung cấp cho cơ thể. Hệ quả là làm giảm mật độ xương, khiến xương trở nên giòn hơn, gây đau xương khớp, đau gân, đau quanh khớp, thường là dai dẳng.

Viêm và yếu cơ

Bệnh thận mạn thường kèm theo tình trạng viêm và tích tụ các chất chuyển hóa độc hại gây mỏi cơ, đau cơ, ảnh hưởng tới vận động khớp. Ngoài ra, thiếu dinh dưỡng, chẳng hạn thiếu protein hoặc vitamin, cũng khiến cơ và xương kém hồi phục.

Khi bị chẩn đoán cơn đau xương khớp do thận yếu, người mắc cần áp dụng các biện pháp để giảm đau, bảo vệ xương và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bác sĩ sẽ khuyến nghị điều chỉnh chế độ ăn, dùng thuốc và một số liệu pháp y tế khác, theo Medical News Today.

Theo báo cáo của Hội Thận học quốc tế, hiện toàn cầu có hơn 850 triệu người mắc bệnh thận, hàng triệu người tử vong mỗi năm do biến chứng của bệnh thận gây ra. Dự báo, đến năm 2040, bệnh thận mạn sẽ là nguyên nhân thứ 5 gây tử vong trên toàn cầu mỗi năm.

