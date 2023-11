Người bị đau xương khớp nên ăn loại trái cây nào?

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây đau xương khớp, đặc biệt ở khớp gối, là viêm khớp. Các yếu tố dẫn đến bệnh gồm tuổi tác, di truyền, chấn thương hay vấn đề rối loạn tự miễn, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Để giảm đau do viêm khớp, mọi người cần ăn các loại trái cây sau:

Táo

Táo là nguồn cung cấp dồi dào chất chống ô xy hóa quercetin có tác dụng kháng viêm rất tốt SHUTTERSTOCK

Táo là nguồn cung cấp dồi dào chất chống ô xy hóa quercetin có tác dụng kháng viêm rất tốt. Quercetin có thể giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể, từ đó có thể giúp giảm các triệu chứng viêm khớp.

Trái anh đào

Nhiều bằng chứng khoa học đã chứng minh tác dụng giảm đau viêm khớp của trái anh đào chua. Loại trái cây này có rất nhiều anthocyanin, loại hợp chất có đặc tính chống viêm và giảm đau trong cơ thể.

Để giảm đau, người bệnh có thể ăn tươi hay uống nước ép anh đào chua đều được. Tuy nhiên, nếu ăn nguyên trái thì sẽ có lợi hơn vì như vậy có thể tận dụng nguồn chất xơ tự nhiên trong trái anh đào.

Thơm

Thơm có chứa một loại enzyme có tên là bromelain. Bromelain có tác dụng kháng viêm rất tốt, được chứng minh là giúp cơ thể giảm tiết các chất gây viêm, đồng thời ức chế hoạt động của một số tế bào làm viêm nhiễm SHUTTERSTOCK

Thơm có chứa một loại enzyme có tên là bromelain. Bromelain có tác dụng kháng viêm rất tốt, được chứng minh là giúp cơ thể giảm tiết các chất gây viêm, đồng thời ức chế hoạt động của một số tế bào làm viêm nhiễm.

Không những vậy, thơm còn rất ngon và nhiều nước. Thường xuyên ăn thơm giúp giảm các triệu chứng viêm khớp như đau, cứng và sưng khớp.

Việt quất

Việt quất có hàm lượng dồi dào chất chống ô xy hóa, nhờ đó giảm viêm nhiễm và viêm khớp SHUTTERSTOCK

Việt quất là nguồn cung cấp dồi dào chất chống ô xy hóa và các hợp chất tự nhiên có lợi khác, đặc biệt là chất chống ô xy hóa anthocyanin tạo ra màu xanh lục đặc trưng của việt quất. Các nghiên cứu cho thấy những chất chống ô xy hóa này giúp chống lại tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể bằng cách trung hòa các gốc tự do có hại. Nhờ giảm viêm hiệu quả nên việt quất cũng có tác dụng giảm triệu chứng viêm khớp.



Cam

Cam là loại trái cây phổ biến và ưu thích của nhiều người. Lượng vitamin C dồi dào trong cam không chỉ giúp tăng cường miễn dịch mà còn giúp giảm đau viêm khớp. Điều này là do vitamin C cũng là một chất chống ô xy hóa mạnh. Tuy nhiên, mọi người không nên uống nước cam khi đói vì nồng độ a xít trong cam khi đó có thể gây hại cho dạ dày, theo Everyday Health.