Căn bệnh nhiều người mắc không ngờ là 'sát thủ' của bệnh thận

Đặc biệt, huyết áp cao là một thủ phạm thầm lặng, lâu dài làm tổn thương mạch máu thận và thúc đẩy suy thận mạn tính.

Đáng lo ngại, theo nghiên cứu sơ bộ được trình bày tại Hội nghị Khoa học về tăng huyết áp năm 2025 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, vừa diễn ra, tỷ lệ tử vong do bệnh thận liên quan đến huyết áp cao đã tăng 48% trong 25 năm qua, theo trang tin y khoa News Medical.

Hãy kiểm tra huyết áp thường xuyên Ảnh: AI

Nam giới có tỷ lệ tử vong cao hơn

Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét dữ liệu quốc gia của Mỹ trong 25 năm về số ca tử vong do bệnh thận liên quan đến huyết áp cao.

Huyết áp cao là một yếu tố nguy cơ đã biết gây tổn thương thận. Đây là nguyên nhân thứ hai gây suy thận giai đoạn cuối và góp phần đáng kể vào tỷ lệ người mắc bệnh và tử vong. Tình trạng này không được điều trị có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, như đau tim, đột quỵ, suy tim và tiến triển thành suy thận.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ từ năm 1999 đến năm 2023 đối với tất cả các trường hợp tử vong do bệnh thận liên quan đến huyết áp cao, gồm những người ở độ tuổi từ 15 đến 85 trở lên.

Phân tích cho thấy bệnh thận do huyết áp cao đã gây ra 274.667 ca tử vong từ năm 1999 - 2023 ở những người từ 15 tuổi trở lên.

Kết quả đã phát hiện các ca tử vong do bệnh thận liên quan đến huyết áp cao đã tăng 48%. Đặc biệt, nam giới có tỷ lệ tử vong cao hơn, với tỷ lệ tử vong cao hơn 22% ở những người bị suy thận.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Y khoa Joiven Nyongbella, bác sĩ nội trú nội khoa tại Đại học Bang Wayne, Bệnh viện Henry Ford Rochester ở Detroit (Mỹ), cho biết: Huyết áp cao không chỉ dẫn đến đột quỵ hay đau tim, mà còn là nguyên nhân chính gây ra bệnh thận và tử vong. Thông điệp rất đơn giản: Hãy kiểm tra huyết áp, điều trị sớm và đừng bỏ qua, vì nó có thể âm thầm dẫn đến các vấn đề về thận.

Bác sĩ Sidney C. Smith Jr., tiến sĩ Y khoa, từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ, cho biết: Nghiên cứu này cung cấp dữ liệu quan trọng cho thấy sự gia tăng đáng lo ngại (48%) về số ca tử vong do bệnh thận liên quan đến huyết áp cao trong 25 năm qua, đặc biệt là ở nam giới.