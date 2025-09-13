Một số triệu chứng thường gặp của bệnh tiểu đường loại 2 mà mọi người có thể tự theo dõi, nhận biết gồm:

Đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm.

Cáu gắt, dễ nổi nóng.

Có vùng da sẫm, mịn như nhung.

Rối loạn cương dương.

Khát nước nhiều; gia tăng cảm giác đói.

Sụt cân không rõ nguyên nhân.

Mờ mắt.

Tê hoặc ngứa ran ở tay, chân.

Mệt mỏi, kiệt sức.

Da khô, ngứa ngáy.

Vết loét, vết cắt, vết bầm lâu lành.

Nhiễm trùng da, nấm men hoặc nhiễm trùng đường tiểu (UTIs) tái phát.

Tiểu đường loại 2 thường tiến triển chậm, có thể gây ra các triệu chứng nhẹ khó nhận biết hoặc thậm chí không có triệu chứng, theo Health (Mỹ).

Nếu không điều trị, bệnh có thể dẫn đến các vấn đề về tim mạch và mạch máu. Vì vậy, việc phát hiện sớm các dấu hiệu nêu trên và đến bác sĩ khám bệnh là rất quan trọng.

Phát hiện sớm bệnh tiểu đường loại 2 hoặc tiền tiểu đường có thể giúp trì hoãn hoặc ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng Ảnh: AI

Phát hiện sớm bệnh tiểu đường giảm nguy cơ bệnh thận, đột quỵ, tim mạch

Phát hiện sớm bệnh tiểu đường loại 2 hoặc tiền tiểu đường có thể giúp trì hoãn hoặc ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng, đồng thời cải thiện sức khỏe tổng thể.

Cụ thể, việc phát hiện sớm bệnh tiểu đường giúp giảm nguy cơ mắc thêm các bệnh như: Bệnh tim, đột quỵ, bệnh động mạch ngoại biên (giảm lưu thông máu ở tay, chân), tổn thương thận, bệnh võng mạc tiểu đường (tổn thương mạch máu ở mắt, có thể gây mù) và tổn thương thần kinh.

Việc theo dõi và thăm khám định kỳ giúp kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng và ngăn ngừa biến chứng xuất hiện. Do đó, nên kiểm tra đường huyết thường xuyên nếu:

Có tiền sử gia đình mắc tiểu đường.

Trên 45 tuổi và bị béo phì hoặc thừa cân.

Xuất hiện 1 hoặc nhiều dấu hiệu cảnh báo sớm nêu trên.

Hầu hết các trường hợp tiểu đường có thể phòng ngừa nếu bạn duy trì chế độ ăn cân bằng, giữ cân nặng lý tưởng theo tư vấn của bác sĩ và tập thể dục đều đặn.

Nếu được chẩn đoán tiền tiểu đường hoặc tiểu đường, việc tuân theo lối sống lành mạnh có thể giúp kiểm soát đường huyết, hạn chế biến chứng.