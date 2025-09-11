Bác sĩ: 3 món dùng khi bụng đói giúp kiểm soát tiểu đường, huyết áp

Theo tiến sĩ Archana Rathi, bác sĩ chuyên về bệnh tiểu đường, làm việc tại Ấn Độ, nhiều bệnh nhân dù dùng thuốc đều đặn nhưng chưa biết rằng chính bữa ăn đầu tiên trong ngày có thể ảnh hưởng lớn đến đường huyết và huyết áp.

Bác sĩ Archana Rathi khuyên bệnh nhân tiểu đường hoặc huyết áp cao nên tiêu thụ lúc bụng đói các loại thực phẩm và đồ uống sau:

Đu đủ có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ Ảnh: AI

Đu đủ - trái cây dịu nhẹ cho người tiểu đường và huyết áp cao

Đu đủ có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa.

Cách dùng: Ăn 1 chén đu đủ khi bụng đói, không thêm đường hay muối.

Lợi ích: Ngăn đường huyết tăng đột ngột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm.

Nước quế - khởi đầu ấm áp cho đường và huyết áp ổn định

Quế giúp tăng độ nhạy insulin và giảm huyết áp tâm thu.

Cách dùng: Đun 1 đoạn quế 2,5 cm với 1 ly nước 240 ml, để nguội rồi uống buổi sáng.

Lợi ích: Cải thiện chức năng insulin, giảm viêm, tăng cường trao đổi chất.

Hạnh nhân ngâm - kho dinh dưỡng cho tim mạch và đường huyết

Hạnh nhân ngâm giàu magie và chất béo lành mạnh.

Cách dùng: Ngâm 5 - 6 hạt qua đêm, bóc vỏ và ăn khi bụng đói.

Lợi ích: Giúp hạ cholesterol xấu, cải thiện đáp ứng insulin, ngăn tụt đường huyết trước bữa sáng.

Lợi ích khi ăn đúng món lúc bụng đói

Bác sĩ Archana Rathi khuyên nên chọn trái cây ít đường như đu đủ, táo, tránh xoài, chuối vào sáng sớm. Thực phẩm nên hạn chế gồm bánh mì trắng, trà, cà phê nhiều đường, ngũ cốc chế biến sẵn và đồ chiên. Uống nước ấm trước bữa sáng cũng giúp trao đổi chất tốt hơn và ngăn huyết áp tăng do mất nước.

Kiểm soát tiểu đường và huyết áp không phải lúc nào cũng cần thay đổi quá lớn. Đôi khi, chỉ cần những lựa chọn thông minh ngay từ bữa sáng với các thực phẩm đơn giản, dễ tìm và đã được chứng minh hiệu quả, theo Dr. Archana Rathi.