Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ: 3 món dùng khi bụng đói giúp kiểm soát tiểu đường, huyết áp

Thiên Lan
Thiên Lan
11/09/2025 06:47 GMT+7

Bạn có bao giờ tự hỏi: Buổi sáng thức dậy nên ăn gì, đặc biệt khi đang mắc tiểu đường và cao huyết áp?

Theo tiến sĩ Archana Rathi, bác sĩ chuyên về bệnh tiểu đường, làm việc tại Ấn Độ, nhiều bệnh nhân dù dùng thuốc đều đặn nhưng chưa biết rằng chính bữa ăn đầu tiên trong ngày có thể ảnh hưởng lớn đến đường huyếthuyết áp.

Bác sĩ Archana Rathi khuyên bệnh nhân tiểu đường hoặc huyết áp cao nên tiêu thụ lúc bụng đói các loại thực phẩm và đồ uống sau:

Bác sĩ: 4 món dùng khi bụng đói giúp kiểm soát tiểu đường, huyết áp - Ảnh 1.

Đu đủ có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ

Ảnh: AI

Đu đủ - trái cây dịu nhẹ cho người tiểu đường và huyết áp cao

Đu đủ có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa.

Cách dùng: Ăn 1 chén đu đủ khi bụng đói, không thêm đường hay muối.

Lợi ích: Ngăn đường huyết tăng đột ngột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm.

Nước quế - khởi đầu ấm áp cho đường và huyết áp ổn định

Quế giúp tăng độ nhạy insulin và giảm huyết áp tâm thu.

Cách dùng: Đun 1 đoạn quế 2,5 cm với 1 ly nước 240 ml, để nguội rồi uống buổi sáng.

Lợi ích: Cải thiện chức năng insulin, giảm viêm, tăng cường trao đổi chất.

Hạnh nhân ngâm - kho dinh dưỡng cho tim mạch và đường huyết

Hạnh nhân ngâm giàu magie và chất béo lành mạnh.

Cách dùng: Ngâm 5 - 6 hạt qua đêm, bóc vỏ và ăn khi bụng đói.

Lợi ích: Giúp hạ cholesterol xấu, cải thiện đáp ứng insulin, ngăn tụt đường huyết trước bữa sáng.

Lợi ích khi ăn đúng món lúc bụng đói

Bác sĩ Archana Rathi khuyên nên chọn trái cây ít đường như đu đủ, táo, tránh xoài, chuối vào sáng sớm. Thực phẩm nên hạn chế gồm bánh mì trắng, trà, cà phê nhiều đường, ngũ cốc chế biến sẵn và đồ chiên. Uống nước ấm trước bữa sáng cũng giúp trao đổi chất tốt hơn và ngăn huyết áp tăng do mất nước.

Kiểm soát tiểu đường và huyết áp không phải lúc nào cũng cần thay đổi quá lớn. Đôi khi, chỉ cần những lựa chọn thông minh ngay từ bữa sáng với các thực phẩm đơn giản, dễ tìm và đã được chứng minh hiệu quả, theo Dr. Archana Rathi.

Tin liên quan

Bác sĩ: Người bệnh tiểu đường nên và không nên ăn gì?

Bác sĩ: Người bệnh tiểu đường nên và không nên ăn gì?

Người bệnh tiểu đường nên ăn điều độ, chia 3 bữa chính và 1-2 bữa phụ/ngày, ăn đúng giờ. Kiểm soát lượng carbohydrate 45-60% tổng năng lượng, ưu tiên chất bột đường phức hợp, giàu chất xơ...

Hạ huyết áp bằng trái cây: Giải pháp tự nhiên giúp trái tim khỏe mạnh

5 loại trà thảo mộc giúp hạ huyết áp an toàn

Khám phá thêm chủ đề

huyết áp Đường huyết bụng đói tiểu đường bữa ăn Chất béo insulin Đu đủ Hạnh nhân trái cây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận