Ngày mới với tin tức sức khỏe: 4 dấu hiệu cho thấy cholesterol cao

4 dấu hiệu cho thấy cholesterol cao ở người trẻ

Ở nhiều người trẻ, cholesterol trong máu cao thường không được chú ý. Điều này không chỉ do nhiều người trẻ ít quan tâm sức khỏe, mà còn các triệu chứng thường chỉ xuất hiện khi bệnh đã ở mức nặng.

Dưới đây là những dấu hiệu cùng giải thích dựa trên cơ sở y khoa của tình trạng cholesterol cao ở người trẻ:

Chuột rút khi đi bộ. Khi động mạch chi dưới bị thu hẹp do mảng xơ vữa, máu không đủ cung cấp cho cơ bắp lúc vận động, dẫn đến hay bị đau và chuột rút ở bắp chân. Tình trạng này gọi là bệnh động mạch ngoại biên (PAD).

Đây là tín hiệu cảnh báo cholesterol cao lâu ngày gây tắc nghẽn mạch máu. Cơn chuột rút dễ xảy ra khi đi bộ nhưng sẽ mau khỏi khi nghỉ ngơi. Nếu người trẻ gặp dấu hiệu này thì nên đi khám để kiểm tra tuần hoàn máu và lipid máu.

Chuột rút thường xuyên xảy ra khi đi bộ có thể là dấu hiệu của cholesterol trong máu cao ẢNH: AI

U vàng quanh mắt. U vàng quanh mắt là những u hay mảng da màu vàng xuất hiện ở góc trong của mí mắt. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do lắng đọng cholesterol trong mô dưới da, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Theo Trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ), khoảng một nửa số người mắc u vàng quanh mắt có mức cholesterol cao. Do đó, những người phát hiện có u vàng quanh mắt nên đến bệnh viện kiểm tra lipid máu. Bác sĩ sẽ có những khuyến nghị để phòng ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim.

6 sai lầm của người mới tập yoga cần tránh

Yoga là bài tập kết hợp giữa thể chất và tâm trí, mang lại nhiều lợi ích như cải thiện độ linh hoạt và giảm căng thẳng tâm lý. Nhiều người mới bắt đầu dễ mắc lỗi khi tập, khiến yoga không hiệu quả, thậm chí chấn thương.

Để việc tập yoga an toàn và hiệu quả, mọi người cần tránh những sai lầm cơ bản sau:

Thở sâu, đều và đúng kỹ thuật khi tập yoga giúp tập trung và nâng cao hiệu quả tập luyện ẢNH: AI

Bỏ qua phần khởi động. Một trong những điều cần tránh nhất khi tập yoga là nhảy ngay vào các tư thế khó mà không làm nóng cơ thể. Điều này dễ dẫn đến việc căng cơ hoặc chấn thương nhẹ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Các bài khởi động nhẹ nhàng như xoay khớp, duỗi nhẹ giúp cơ thể được làm nóng, chuẩn bị cho vận động và giảm nguy cơ tổn thương.

Không chú ý đến hơi thở. Hơi thở là yếu tố nền tảng của yoga. Nếu không kết hợp được hơi thở với chuyển động, người tập sẽ mất kết nối giữa tâm trí và cơ thể, làm giảm chất lượng tập luyện. Thở sâu, đều và đúng kỹ thuật giúp người tập được tập trung và nâng cao hiệu quả tập luyện.

Cần tập squat bao nhiêu buổi mỗi tuần để cơ mông săn chắc?

Squat là một trong những bài tập giúp tăng cường cơ mông hiệu quả nhất. Squat bao nhiêu buổi mỗi tuần để cơ mông săn chắc không chỉ phụ thuộc vào số ngày tập mà còn vào khối lượng bài tập cùng một số yếu tố khác.

Squat đều đặn giúp cơ mông săn chắc và phát triển ẢNH MINH HỌA: AI

Squat là một trong những bài tập tác động đến cơ mông tốt nhất. Tùy vào tình trạng thể chất, cơ địa và nhu cầu mà mỗi người sẽ cần tập bao nhiêu buổi mỗi tuần, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Thông thường, chỉ cần tập squat 2-3 buổi mỗi tuần là đủ để cải thiện sức mạnh và hình dáng mông. Tần suất tập này rất phù hợp với với người mới bắt đầu. Tập 2 buổi/tuần giúp cơ có thời gian phục hồi và thích nghi. Khi đã tập quen, cường độ và tần suất tập nên tăng dần. Số buổi tập trong tuần có thể tăng lên tùy theo nhu cầu của mỗi người.

Để tối ưu hóa phát triển cơ mông, mọi người không nên chỉ tập trung vào squat mà hãy kết hợp 2 đến 5 loại bài tập khác nhau nhắm vào cơ mông.

