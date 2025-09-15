Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

6 sai lầm của người mới tập yoga cần tránh

Ngọc Quý
15/09/2025 00:07 GMT+7

Yoga là bài tập kết hợp giữa thể chất và tâm trí, mang lại nhiều lợi ích như cải thiện độ linh hoạt và giảm căng thẳng tâm lý. Nhiều người mới bắt đầu dễ mắc lỗi khi tập, khiến yoga không hiệu quả, thậm chí chấn thương.

Để việc tập yoga an toàn và hiệu quả, mọi người cần tránh những sai lầm cơ bản sau:

Bỏ qua phần khởi động

6 sai lầm của người mới tập yoga cần tránh - Ảnh 1.

Thở sâu, đều và đúng kỹ thuật khi tập yoga giúp tập trung và nâng cao hiệu quả tập luyện

ẢNH: AI

Một trong những điều cần tránh nhất khi tập yoga là nhảy ngay vào các tư thế khó mà không làm nóng cơ thể. Điều này dễ dẫn đến việc căng cơ hoặc chấn thương nhẹ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Các bài khởi động nhẹ nhàng như xoay khớp, duỗi nhẹ giúp cơ thể được làm nóng, chuẩn bị cho vận động và giảm nguy cơ tổn thương.

Không chú ý đến hơi thở

Hơi thở là yếu tố nền tảng của yoga. Nếu không kết hợp được hơi thở với chuyển động, người tập sẽ mất kết nối giữa tâm trí và cơ thể, làm giảm chất lượng tập luyện. Thở sâu, đều và đúng kỹ thuật giúp người tập được tập trung và nâng cao hiệu quả tập luyện.

Ép cơ thể quá mức

Người mới tập yoga thường cố gắng tập quá sức để theo kịp người khác hoặc thực hiện được tư thế khó. Việc này dễ dẫn đến đau cơ, căng khớp, thậm chí chấn thương nghiêm trọng. Tập yoga nên tiến triển từng bước, lắng nghe cơ thể và điều chỉnh tư thế theo nhịp độ của từng cá nhân.

Sai tư thế

Tư thế sai không chỉ làm giảm hiệu quả tập yoga mà còn gây đau hoặc chấn thương theo thời gian. Người tập nên chú trọng đến việc căn chỉnh đúng khớp, cột sống, hông, vai. Họ có thể nhìn vào gương, sử dụng dây hoặc nhờ sự hướng dẫn từ người có kinh nghiệm.

So sánh với người khác

Một sai lầm phổ biến của người mới tập yoga là hay so sánh mình với người khác trong lớp, thậm chí so với chính mình trong quá khứ. Điều này dễ gây lo lắng, mất động lực và có thể khiến ép bản thân quá mức. Yoga là hành trình cá nhân, do đó người tập cần đi theo nhịp độ của riêng mình.

Thiếu kiên trì

Tập không đều và thiếu kiên trì là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều người bỏ tập yoga chỉ sau vài tuần. Mặc dù ban đầu người tập có thể cảm thấy hưng phấn nhưng nếu không duy trì, cơ thể không thể hình thành thói quen, dẫn đến mất động lực. Cách tốt là cần duy trì lịch đều đặn, chẳng hạn vài buổi mỗi tuần, để hình thành thói quen và duy trì nhịp tiến bộ, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

