Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện giờ ăn sáng giúp sống thọ hơn

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Uống trà đá sai cách, suy thận lúc nào không hay; 5 loại sữa thực vật tốt cho người muốn giảm cân; 5 cách hiệu quả để loại bỏ mỡ thừa ở eo...

Bí mật sống thọ nằm ở giờ ăn sáng: Bạn ăn lúc mấy giờ?

Thời điểm ăn uống, đặc biệt là bữa sáng, ngày càng được quan tâm vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ. Một nghiên cứu mới đây cho thấy giờ ăn sáng sớm có liên quan mật thiết đến khả năng sống lâu hơn.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Communications Medicine cho thấy thời điểm ăn sáng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Kết quả nghiên cứu đã phát hiện ăn sáng sớm giúp sống thọ hơn ăn sáng muộn Ảnh: AI

Nghiên cứu do nhóm của tiến sĩ Hassan Dashti, chuyên gia dinh dưỡng và di truyền tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ), thực hiện, đã theo dõi gần 3.000 người tham gia, trong độ tuổi từ 42 đến 94, được theo dõi trong 22 năm. Những người tham gia được chia thành 2 nhóm:

Nhóm ăn sáng sớm: Ăn sáng vào khoảng 8 giờ.

Nhóm ăn sáng muộn: Ăn sáng vào khoảng 9 giờ.

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học quan sát thấy càng lớn tuổi, mọi người càng có xu hướng ăn trễ hơn. Trung bình, mỗi thập kỷ trôi qua, thời gian ăn sáng bị lùi lại khoảng 8 phút, còn bữa tối chậm hơn gần 4 phút.

Kết quả đã phát hiện ăn sáng sớm giúp sống thọ hơn ăn sáng muộn. Sau 10 năm, tỷ lệ sống thọ của nhóm ăn sáng lúc 8 giờ cao hơn so với nhóm ăn sáng vào 9 giờ. Đặc biệt, mỗi giờ ăn sáng muộn hơn làm tăng 11% nguy cơ tử vong trong giai đoạn nghiên cứu. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 8.9.

Trà đá: Uống sai cách, suy thận lúc nào không hay

Trà đá từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc trong những ngày oi nóng. Không chỉ giúp giải khát, trà còn lành mạnh hơn so với nước ngọt hay các loại đồ uống nhiều đường, chất béo.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ loại thực phẩm nào, uống trà đá cũng cần đúng cách và điều độ.

Uống trà đá cũng cần đúng cách và điều độ Ảnh: AI

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Andrews, chủ sở hữu của Trung tâm Dinh dưỡng Sound Bites Nutrition (Mỹ), cho biết: Ngoài việc cung cấp nước, trà đá còn có một số lợi ích cho sức khỏe.

Trà đá được làm từ các loại trà đen, xanh... Các loại trà này rất giàu polyphenol và chất chống oxy hóa, thậm chí cao gấp 800 -1.000% so với nhiều loại rau củ, trái cây. Những hợp chất này mang lại nhiều lợi ích như:

Bảo vệ tim mạch: Giúp giảm huyết áp, cải thiện cholesterol, hạn chế xơ vữa động mạch.

Ngừa sa sút trí tuệ: Caffeine và L-theanine giúp tỉnh táo, tập trung, giảm căng thẳng, có thể hỗ trợ phòng ngừa sa sút trí tuệ.

Tăng cường miễn dịch, thải độc: Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào, tăng cường miễn dịch. Nghiên cứu năm 2025 còn cho thấy trà có thể loại bỏ một số kim loại nặng trong nước ô nhiễm.

Tuy có nhiều lợi ích, lạm dụng trà đá có thể gây hại. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Nutrients, trà, đặc biệt là trà đen, rất giàu axit oxalic. Quá nhiều axit oxalic có thể tích tụ trong thận, dẫn đến sỏi thận, ngăn thận loại bỏ chất thải ra khỏi máu. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 8.9.

5 loại sữa thực vật tốt cho người muốn giảm cân

Sữa thực vật không chỉ thay thế tốt cho sữa bò mà còn giúp kiểm soát lượng calo, hỗ trợ chuyển hóa và tạo cảm giác no kéo dài. Những lợi ích này làm việc giảm cân trở nên dễ dàng và lành mạnh hơn.

Mỗi loại sữa thực vật dưới đây sẽ có thế mạnh riêng. Tuy nhiên, điểm chung của chúng là được khoa học chứng minh hiệu quả.

Sữa đậu nành. Sữa đậu nành nổi bật với hàm lượng protein cao, khoảng 6–8 gram mỗi ly. Uống sữa đậu nành mang lại cảm giác no lâu, giảm cơn đói cồn cào khi ăn kiêng. Lượng protein trong sữa cũng giúp duy trì cơ bắp và hỗ trợ chuyển hóa hiệu quả, vốn là những yếu tố quan trọng khi giảm cân.

Sữa đậu nành có hàm lượng protein thực vật cao, mang lại cảm giác no lâu, giảm cơn đói cồn cào khi ăn kiêng ẢNH MINH HỌA: AI

Bên cạnh đó, nghiên cứu trên chuyên san BMC Medicine cho thấy hạn chế sữa bò, thay bằng sữa đậu nành sẽ giúp giảm cholesterol "xấu", huyết áp và giảm viêm trong cơ thể, từ đó tác động tích cực đến chuyển hóa mỡ và sức khỏe tim mạch.

Sữa hạnh nhân. Sữa hạnh nhân không đường là một trong những loại sữa thực vật có ít calo nhất, giúp giảm lượng calo dư thừa trong chế độ ăn. Ngoài ra, sữa hạnh nhân không đường còn chứa chất béo lành mạnh, vitamin E, chất chống ô xy hóa và nhiều dưỡng chất khác có lợi cho tim mạch và cân nặng.

Sữa yến mạch. Sữa yến mạch chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa và hỗ trợ giảm hấp thu calo. Lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất trong sữa yến mạch không chỉ giảm cholesterol, cải thiện tiêu hóa mà còn giúp kiểm soát cân nặng một cách lành mạnh. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!