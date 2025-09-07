Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thêm nhiều lợi ích khi ăn ổi

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Sáng nào cũng 1 ly nước ngay khi thức dậy, điều gì xảy ra với gan, thận?; Dấu hiệu cảnh báo bạn đang thiếu sắt; Chóng mặt có thể là triệu chứng của bệnh hiếm...

6 lợi ích sức khỏe của ổi được khoa học chứng minh

Ổi là loại trái cây nhiệt đới giàu dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C. Hàm lượng vitamin C trong ổi cao vượt trội, thậm chí còn cao hơn nhiều so với cam.

Một trái ổi trung bình nặng khoảng 100 gram, chứa hơn 220 mg vitamin. Lượng vitamin C này gấp 4 lần so với cam và hơn gấp đôi nhu cầu hằng ngày của người trưởng thành - thường dao động từ 65 đến 90 mg.

Ổi chứa hàm lượng vitamin C rất cao ẢNH: AI

Những lợi ích sức khỏe sau của ổi đã được khoa học chứng minh:

Kiểm soát đường huyết. Ổi có chỉ số đường huyết thấp và hàm lượng chất xơ cao, giúp hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Một số bằng chứng nghiên cứu trên người cho thấy ăn ổi cả vỏ giúp giảm đáng kể đường huyết lúc đói, cholesterol, chất béo trung tính và cholesterol "xấu" LDL.

Điều này chứng tỏ ổi giúp điều hòa đường huyết và lipid máu. Ngoài ra, chiết xuất lá ổi cũng được chứng minh cải thiện kiểm soát đường huyết và tình trạng kháng insulin.

Tốt cho tim mạch. Ổi thân thiện với tim nhờ chứa kali, chất xơ hòa tan và chất chống ô xy hóa. Kali cân bằng natri trong cơ thể, hỗ trợ điều chỉnh huyết áp, trong khi chất xơ hòa tan có khả năng hạ cholesterol "xấu" LDL.

Tăng cường miễn dịch. Ngoài vitamin C, ổi còn chứa các chất chống ô xy hóa khác như carotenoid và flavonoid. Tất cả có tác dụng kích thích hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Chiết xuất lá ổi còn có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus, giúp cơ thể phòng ngừa một số bệnh nhiễm trùng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 7.9.

Dấu hiệu cảnh báo bạn đang thiếu sắt

Sắt là khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe của hồng cầu. Sắt giúp vận chuyển oxy khắp cơ thể, hỗ trợ mô liên kết và duy trì hoạt động chuyển hóa của cơ bắp.

Khi cơ thể không có đủ sắt, người bệnh gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe như mệt mỏi, suy nhược và suy giảm khả năng tập trung.

Tình trạng thiếu sắt nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng hơn như bệnh tim, rối loạn thai kỳ hoặc chậm phát triển ở trẻ nhỏ.

Người thiếu sắt thường thấy mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc Ảnh minh họa: AI

Bà Isabel Vasquez, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết thiếu sắt thường xảy ra khi cơ thể không hấp thụ được sắt do bệnh lý như celiac hoặc do chế độ ăn không cung cấp đủ thực phẩm giàu sắt.

Việc nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo giúp phòng ngừa tình trạng thiếu sắt tiến triển nặng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Mệt mỏi. Người thiếu sắt thường thấy mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc. Nguyên nhân đến từ việc cơ thể không sản xuất đủ hemoglobin để vận chuyển oxy đến các mô, dẫn đến tình trạng suy nhược.

Thiếu sắt còn gây mất ngủ hoặc hội chứng chân không yên, khiến giấc ngủ không trọn vẹn và cảm giác mệt mỏi càng gia tăng.

Tay chân lạnh. Khi lượng hemoglobin trong máu không đủ, tuần hoàn kém khiến oxy khó đến được các chi, dẫn đến tình trạng ngón tay và ngón chân luôn lạnh ngay cả trong môi trường ấm áp. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 7.9.

Sáng nào cũng 1 ly nước ngay khi thức dậy: Điều gì xảy ra với gan, thận?

Uống nước rất quan trọng để duy trì các chức năng của cơ thể, từ điều hòa nhiệt độ đến vận chuyển chất dinh dưỡng và chất thải.

Nước giúp hỗ trợ tiêu hóa, bôi trơn khớp, hỗ trợ chức năng não, cùng nhiều quá trình quan trọng khác. Nhưng bạn có biết, thời điểm uống nước cũng quan trọng không kém.

Mặc dù cần phải giữ đủ nước trong suốt cả ngày, nhưng có những thời điểm, 1 - 2 ly nước có thể mang lại lợi ích tối đa cho gan, thận và sức khỏe tổng thể.

1 - 2 ly nước ngay khi thức dậy giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất, cung cấp nước cho các cơ quan và đào thải độc tố qua đêm Ảnh: AI

Uống nước ngay khi thức dậy. 1 - 2 ly nước ngay khi thức dậy giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất, cung cấp nước cho các cơ quan và đào thải độc tố qua đêm. Sau 6 - 8 tiếng ngủ không nạp nước, cơ thể sẽ bị mất nước tự nhiên. Vì vậy, cơ thể cần được bù đủ nước.

Chuyên gia Kumud Gandhi, nhà khoa học thực phẩm dinh dưỡng ở Ấn Độ, giải thích: Bổ sung nước ngay khi thức dậy có thể hỗ trợ chức năng giải độc gan, thận, đồng thời kích thích tiêu hóa và đốt cháy calo.

Gan sử dụng nước để sản xuất mật, giúp phân hủy chất béo và loại bỏ chất thải. Uống đủ nước vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể khởi động quá trình thanh lọc cơ thể hằng ngày.

Theo một nghiên cứu trên Frontiers in Nutrition, uống nước vào sáng sớm cũng có thể góp phần cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo.

Nên thêm một chút nước cốt chanh có thể cung cấp thêm vitamin C và hỗ trợ tiêu hóa.

Uống nước 30 phút trước bữa ăn. Khoa học đã chứng minh: Uống 1 ly nước 30 phút trước khi ăn là một trong những chiến lược tốt nhất để giảm cân và tiêu hóa.

Uống nước trước bữa ăn giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều bằng cách tạo cảm giác no, chuẩn bị niêm mạc dạ dày tiếp nhận thức ăn và hỗ trợ tiết enzyme tiêu hóa.

Nghiên cứu năm 2010 được công bố trên tạp chí Obesity cho thấy uống nước trước bữa ăn trong 12 tuần giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, tránh uống quá nhiều nước ngay trước hoặc trong bữa ăn, vì có thể làm loãng dịch tiêu hóa và cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!