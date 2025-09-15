Bệnh nhi nhập viện do nhiễm RSV tăng nhanh

Về triệu chứng bệnh thường gặp do RSV, TS Ninh Quốc Đạt, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết: Bệnh khởi đầu bằng triệu chứng viêm long đường hô hấp: ho, hắt hơi, chảy mũi, kèm theo sốt nhẹ hoặc không sốt. Sau 2 - 3 ngày thường xuất hiện ho tăng, khò khè, đờm nhiều. Nếu nặng, em bé có thể khó thở, bỏ ăn, li bì.

Trẻ nhập viện do nhiễm RSV đang tăng nhanh tại Bệnh viện Nhi Hà Nội ẢNH: PHẠM THẢO

Trẻ cần nhập viện điều trị nội trú khi RSV gây Viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi có khó thở, suy hô hấp, bỏ ăn, mệt, li bì... hoặc trên cơ địa đặc biệt, dễ chuyển nặng: trẻ đẻ non, bệnh phổi mạn tính, tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng... Viêm tiểu phế quản, viêm phổi nặng là hai biến chứng phổ biến. Trong điều trị, trẻ cần được hỗ trợ hô hấp, chống bội nhiễm thêm vi khuẩn, long đờm giãn phế quản, hỗ trợ dinh dưỡng.

"Hiện không có thuốc đặc hiệu, điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng. Bệnh thường gặp trên trẻ nhỏ, ho, làm trẻ hay nôn trớ, ăn uống kém, cũng làm kéo dài thời gian hồi phục", bác sĩ Ninh Quốc Đạt thông tin.

Bác sĩ hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cho trẻ gồm: vệ sinh các bề mặt, đồ chơi trẻ hay tiếp xúc; người lớn cần đeo khẩu trang chỗ đông người (người lớn có thể nhiễm, nhưng ko có triệu chứng hoặc nhẹ, rồi lây cho trẻ), rửa tay trước khi tiếp xúc với em bé, khi có bé ốm cần cách ly, cho nghỉ học tránh lây lan; nâng cao thể trạng cho bé: ăn đủ chất, uống nhiều nước, tiêm vắc xin đầy đủ.