Thường xuyên khó thở, đi khám phát hiện dị tật tim bẩm sinh

Ngày 14.9, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Tuyến, Khoa Tim mạch - Can thiệp mạch máu, Bệnh viện Quốc tế City cho biết, kết quả siêu âm tim qua thành ngực cho thấy anh V. mắc dị tật bẩm sinh thông liên nhĩ gây dãn thất phải, tăng áp động mạch phổi. Đây là một dạng bệnh tim bẩm sinh khiến dòng máu chảy bất thường giữa hai buồng nhĩ trái và phải, làm tăng gánh nặng cho tim và phổi.

Theo bác sĩ Tuyến, nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh có thể dẫn đến suy tim, tăng áp lực động mạch phổi, rối loạn nhịp tim và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Thực tế, nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng hoặc vô tình phát hiện qua khám sức khỏe định kỳ.

Tại Khoa Tim mạch can thiệp, ê kíp bác sĩ tiến hành siêu âm tim qua thực quản để đánh giá chính xác tình trạng bệnh và quyết định lựa chọn kỹ thuật can thiệp bít thông liên nhĩ bằng dụng cụ.

Các bác sĩ trong quá trình can thiệp bệnh lý tim thành công bằng kỹ thuật bít dù thông liên nhĩ ẢNH: T.H

Can thiệp bệnh lý tim thành công bằng kỹ thuật bít dù thông liên nhĩ

Bác sĩ Tuyến cho biết, đây là thủ thuật ít xâm lấn, không cần phẫu thuật mở ngực, chỉ gây tê tại chỗ. Bằng cách luồn ống thông từ tĩnh mạch đùi, bác sĩ đưa một thiết bị nhỏ hình chiếc dù đến đúng vị trí và đóng kín lỗ thông.

Sau một ngày can thiệp, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện, có thể quay lại sinh hoạt bình thường.

"Lỗ thông liên nhĩ lớn có thể khiến lượng máu về tim phải tăng lên, buộc tim và phổi phải làm việc nhiều hơn. Nếu không điều trị, bệnh nhân có nguy cơ gặp biến chứng như rối loạn nhịp tim, suy tim, viêm phổi hoặc đột quỵ. So với phẫu thuật tim hở, phương pháp bít dù thông liên nhĩ có nhiều lợi ích như ít xâm lấn, phục hồi nhanh và ít biến chứng hơn", bác sĩ Tuyến chia sẻ.

Bác sĩ Tuyến lưu ý người dân việc khám tim mạch định kỳ có vai trò quan trọng, nhất là với những người thường xuyên gặp triệu chứng mệt mỏi, khó thở, đau tức ngực hoặc hồi hộp. Phát hiện sớm giúp điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng nguy hiểm về sau.