Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thường xuyên khó thở, đi khám phát hiện dị tật tim bẩm sinh

Lê Cầm
Lê Cầm
14/09/2025 18:17 GMT+7

Bệnh nhân K.V (46 tuổi, quốc tịch Campuchia) đến bệnh viện khám trong tình trạng khó thở thường xuyên, làm bệnh nhân khó khăn khi thực hiện các hoạt động thường ngày.

Ngày 14.9, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Tuyến, Khoa Tim mạch - Can thiệp mạch máu, Bệnh viện Quốc tế City cho biết, kết quả siêu âm tim qua thành ngực cho thấy anh V. mắc dị tật bẩm sinh thông liên nhĩ gây dãn thất phải, tăng áp động mạch phổi. Đây là một dạng bệnh tim bẩm sinh khiến dòng máu chảy bất thường giữa hai buồng nhĩ trái và phải, làm tăng gánh nặng cho tim và phổi.

Theo bác sĩ Tuyến, nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh có thể dẫn đến suy tim, tăng áp lực động mạch phổi, rối loạn nhịp tim và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Thực tế, nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng hoặc vô tình phát hiện qua khám sức khỏe định kỳ.

Tại Khoa Tim mạch can thiệp, ê kíp bác sĩ tiến hành siêu âm tim qua thực quản để đánh giá chính xác tình trạng bệnh và quyết định lựa chọn kỹ thuật can thiệp bít thông liên nhĩ bằng dụng cụ.

Thường xuyên khó thở, đi khám phát hiện dị tật tim bẩm sinh - Ảnh 1.

Các bác sĩ trong quá trình can thiệp bệnh lý tim thành công bằng kỹ thuật bít dù thông liên nhĩ

ẢNH: T.H

Can thiệp bệnh lý tim thành công bằng kỹ thuật bít dù thông liên nhĩ

Bác sĩ Tuyến cho biết, đây là thủ thuật ít xâm lấn, không cần phẫu thuật mở ngực, chỉ gây tê tại chỗ. Bằng cách luồn ống thông từ tĩnh mạch đùi, bác sĩ đưa một thiết bị nhỏ hình chiếc dù đến đúng vị trí và đóng kín lỗ thông.

Sau một ngày can thiệp, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện, có thể quay lại sinh hoạt bình thường.

"Lỗ thông liên nhĩ lớn có thể khiến lượng máu về tim phải tăng lên, buộc tim và phổi phải làm việc nhiều hơn. Nếu không điều trị, bệnh nhân có nguy cơ gặp biến chứng như rối loạn nhịp tim, suy tim, viêm phổi hoặc đột quỵ. So với phẫu thuật tim hở, phương pháp bít dù thông liên nhĩ có nhiều lợi ích như ít xâm lấn, phục hồi nhanh và ít biến chứng hơn", bác sĩ Tuyến chia sẻ.

Bác sĩ Tuyến lưu ý người dân việc khám tim mạch định kỳ có vai trò quan trọng, nhất là với những người thường xuyên gặp triệu chứng mệt mỏi, khó thở, đau tức ngực hoặc hồi hộp. Phát hiện sớm giúp điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng nguy hiểm về sau.

Tin liên quan

Vì sao ăn bắp đúng cách sẽ tốt cho tim mạch, mắt và tiêu hóa?

Vì sao ăn bắp đúng cách sẽ tốt cho tim mạch, mắt và tiêu hóa?

Ăn bắp cung cấp chất xơ, năng lượng và nhiều dưỡng chất thiết yếu. Tuy nhiên, các sản phẩm từ bắp đã qua chế biến công nghiệp có thể làm tăng nguy cơ tăng đường huyết đột ngột và tăng cân.

Thêm một bộ môn giúp người lớn tuổi kéo dài tuổi thọ, hỗ trợ tim mạch

Đi bộ thế nào giúp tăng cường sức khỏe tim mạch?

Khám phá thêm chủ đề

Khó thở viêm phổi Tim mạch thông liên nhĩ suy tim
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận