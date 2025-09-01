Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đi bộ thế nào giúp tăng cường sức khỏe tim mạch?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
01/09/2025 14:41 GMT+7

Đi bộ từ lâu đã trở thành một hình thức vận động quen thuộc nhờ sự đơn giản, dễ thực hiện và hầu như không tốn kém.

Không chỉ phù hợp với nhiều lứa tuổi, đi bộ còn được xem là bài tập ít gây áp lực lên cơ thể nhưng mang lại nhiều lợi ích nếu duy trì đúng cách, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Tuy nhiên, không phải mọi kiểu đi bộ đều có tác dụng như nhau đối với tim mạch. Đi dạo đôi khi khi chưa đủ cường độ để giúp tim khỏe mạnh.

Bà Cyra-Lea Drummond, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, đã chỉ ra cách đi bộ để cải thiện sức khỏe tim mạch, nâng cao sức bền.

Đi bộ thế nào giúp tăng cường sức khỏe tim mạch? - Ảnh 1.

Đi bộ được xem là bài tập ít gây áp lực lên cơ thể nhưng mang lại nhiều lợi ích nếu duy trì đúng cách

Ảnh: AI

Cách đi bộ để tăng cường sức khỏe tim

Phần lớn người trưởng thành cần đi với tốc độ vừa phải trên 4,8 km/giờ để giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Trong thực tế, rất khó để đo chính xác tốc độ nếu không sử dụng máy chạy bộ. Vì vậy, có một số cách khác giúp người tập xác định cường độ vận động của mình.

Một trong những cách phổ biến là theo dõi nhịp tim bằng thiết bị hỗ trợ. Công thức được sử dụng là lấy 220 trừ đi số tuổi để ước tính nhịp tim tối đa.

Khi tập ở mức vừa phải, bạn nên duy trì nhịp tim trong khoảng từ 50-70% nhịp tim tối đa. Ngoài ra, có thể áp dụng phương pháp kiểm tra bằng lời nói. Khi vận động ở cường độ vừa, người tập vẫn có thể nói chuyện nhưng không hát được.

Khi cường độ tăng cao hơn, việc nói cũng trở nên khó khăn, chỉ có thể thốt ra vài từ ngắn trước khi phải lấy hơi.

Cách tăng cường độ tập

Cường độ đi bộ không giống nhau ở mỗi người, bởi điều này còn phụ thuộc vào thể trạng và mức độ tập luyện thường xuyên.

Với người đã đi bộ hằng ngày, những lộ trình quen thuộc có thể trở nên dễ dàng hơn trước. Khi đó, việc bổ sung thử thách là điều cần thiết để tăng hiệu quả.

Có nhiều cách đơn giản để tăng độ khó. Trên máy chạy bộ, bạn có thể điều chỉnh độ dốc trong một đến 2 phút trước khi quay lại mức bình thường. Ngoài trời, người tập có thể thay đổi tuyến đường, chọn những đoạn đường có dốc.

Một phương pháp khác là kết hợp các khoảng đi nhanh ngắn xen kẽ với tốc độ thường. Ví dụ, đi nhanh trong một vài phút hoặc vài dãy phố, sau đó trở lại tốc độ bình thường.

Tốc độ và quãng đường không phải là yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả. Thay đổi địa hình cũng giúp tăng cường độ, như chọn đường mòn leo núi hoặc những nơi gồ ghề thay vì chỉ đi trên mặt phẳng. Những điều chỉnh nhỏ này tạo nên sự khác biệt lớn trong việc rèn luyện tim mạch.

Đi bộ bao nhiêu mỗi tuần là đủ

Theo khuyến nghị sức khỏe, người trưởng thành cần ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa hoặc 75 phút vận động cường độ mạnh mỗi tuần.

Việc dành ra 30 phút mỗi ngày để đi bộ nhanh là phù hợp, nhưng nếu không thể sắp xếp thời gian liên tục, có thể chia thành những buổi ngắn hơn.

Chẳng hạn, đi bộ 15 phút vào buổi sáng và 15 phút vào buổi tối cũng mang lại lợi ích tương đương.

Bên cạnh các buổi đi bộ, những thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt hằng ngày cũng góp phần cải thiện sức khỏe.

Đi cầu thang bộ thay vì thang máy, đỗ xe xa hơn để đi bộ thêm vài phút, hay tranh thủ vận động nhẹ nhàng trong lúc nghỉ ngơi đều là những lựa chọn giúp tăng tổng lượng hoạt động trong ngày.

Tin liên quan

Vì sao cân nặng không giảm dù đã đi bộ đều đặn?

Vì sao cân nặng không giảm dù đã đi bộ đều đặn?

Nhiều người dù đã đi bộ đều đặn nhưng vẫn không giảm cân. Nguyên nhân có thể không phải do tập luyện kém chăm chỉ mà vì cơ thể đã thích nghi với cường độ vận động hoặc vô tình mắc một số sai lầm sinh hoạt.

Chuyên gia chỉ mẹo đi bộ hiệu quả hơn

Khoa học tìm ra cách đi bộ thực sự ngăn ngừa đau tim, đột quỵ

Khám phá thêm chủ đề

Đi bộ Tim mạch đi bộ nhanh vận động cường độ cao Nhịp tim Chạy bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận