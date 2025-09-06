Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Vì sao ăn bắp đúng cách sẽ tốt cho tim mạch, mắt và tiêu hóa?

Như Quyên
Như Quyên
06/09/2025 00:07 GMT+7

Ăn bắp cung cấp chất xơ, năng lượng và nhiều dưỡng chất thiết yếu. Tuy nhiên, các sản phẩm từ bắp đã qua chế biến công nghiệp có thể làm tăng nguy cơ tăng đường huyết đột ngột và tăng cân.

Bắp là thực phẩm quen thuộc với nhiều người, vừa dễ tìm, vừa mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu được tiêu thụ đúng cách.

Cải thiện tiêu hóa

Bắp giàu chất xơ, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng qua đường tiêu hóa, rút ngắn thời gian vận chuyển trong ruột, từ đó giảm táo bón và hỗ trợ nhu động ruột đều đặn, theo trang Verywell Health (Mỹ).

Tuy nhiên, người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) cũng có thể gặp thêm vấn đề khi tiêu hóa một số loại bắp. Quan trọng là hãy lắng nghe cơ thể và điều chỉnh lượng ăn cho phù hợp.

Vì sao ăn bắp đúng cách sẽ tốt cho tim mạch, mắt và tiêu hóa? - Ảnh 1.

Bắp là thực phẩm quen thuộc, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Ảnh: AI

Hỗ trợ tim mạch

Nhờ chứa tinh bột (carbohydrate) phức hợp, bắp nguyên hạt cung cấp nguồn năng lượng bền vững.

Bắp nguyên hạt cũng chứa kali và magiê, giúp điều hòa huyết áp. Ngoài ra, hợp chất thực vật axit ferulic trong bắp còn có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch.

Bảo vệ thị lực, kiểm soát đường huyết

Sắc tố carotenoid có trong bắp vàng giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD). 

Ngoài ra, nếu được chế biến và tiêu thụ đúng cách, bắp có thể là nguồn tinh bột phức hợp lành mạnh cho người tiểu đường hoặc kháng insulin.

Ăn bắp như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Mọi người nên ưu tiên dùng bắp nguyên hạt, bắp tươi. Khi ăn, hãy kết hợp dùng kèm với protein nạc hoặc chất béo lành mạnh để no lâu hơn và ổn định đường huyết.

Lưu ý, cần kiểm soát khẩu phần hợp lý, khoảng 80-160 gram hạt bắp nấu chín, nhất là khi bạn đang muốn quản lý lượng tinh bột nạp vào.

Bên cạnh đó, cần hạn chế tiêu thụ các sản phẩm đã qua chế biến làm từ bắp, như:

  • Ngũ cốc ăn sáng: Thường làm từ bắp tinh chế, ít chất xơ và dưỡng chất.
  • Bỏng ngô vị ngọt hoặc bắp rang bơ: Giàu muối, chất béo chuyển hóa, calo dư thừa và phẩm màu.
  • Đồ uống chứa siro bắp: Dễ gây tăng đường huyết, tăng cân và mệt mỏi.
  • Món bắp đông lạnh kèm sốt kem: Nhiều chất béo bão hòa, calo ẩn và muối.

Thỉnh thoảng ăn những món trên sẽ không gây hại, nhưng dùng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ viêm, tăng cân và rối loạn đường huyết. Hãy kiểm tra nhãn sản phẩm để biết rõ thành phần và giá trị dinh dưỡng trước khi quyết định mua và tiêu thụ để bảo vệ sức khỏe.

Khám phá thêm chủ đề

