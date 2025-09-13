Bác sĩ: Người lớn tuổi đi bộ giờ này, tác dụng không thua thuốc ngủ!

Khó ngủ kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, tìm giải pháp khắc phục sớm là vô cùng quan trọng.

Tiến sĩ Sohaib Imtiaz, bác sĩ chuyên về y học lối sống, đang làm việc tại Mỹ, giải thích đi bộ có thể giúp cải thiện chất lượng và thời lượng giấc ngủ. Điều này đã được khoa học chứng minh, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Đi bộ có thể giúp cải thiện chất lượng và thời lượng giấc ngủ Ảnh: AI

Nghiên cứu gần đây bao gồm hơn 490 người lớn tuổi tham gia, kéo dài 4 tuần, đã phát hiện đi bộ giúp cải thiện giấc ngủ đáng kể. Đặc biệt, những người trước đây ít tập luyện gặt hái được lợi ích nhiều nhất: Dễ đi vào giấc ngủ hơn và ngủ lâu hơn.

Đi bộ có thể giúp cải thiện giấc ngủ thông qua việc điều chỉnh nhiệt độ và nhịp tim, cải thiện tâm trạng, giải phóng hoóc môn tăng trưởng và yếu tố dinh dưỡng thần kinh - những chất quan trọng cho não và giấc ngủ. Cụ thể, những lợi ích được ghi nhận gồm giảm buồn ngủ vào ngày hôm sau, ít thức giấc giữa đêm, giảm căng thẳng, trầm cảm và cải thiện chất lượng giấc ngủ tổng thể.

Đi bộ bao nhiêu phút là đủ?

Bác sĩ Imtiaz cho biết: Không có quy chuẩn tuyệt đối, nhưng đi bộ nhiều hơn sẽ ngủ ngon và sâu giấc hơn.

Để đạt được lợi ích rõ rệt cho giấc ngủ, hầu hết các chuyên gia khuyên nên tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, nghĩa là 30 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần. Nghiên cứu cho thấy tập luyện ít nhất 1 giờ mỗi ngày giúp giấc ngủ được dài hơn, theo trang web của Tổ chức Quốc gia về giấc ngủ của Mỹ National Sleep Foundation.

Thời điểm đi bộ để ngủ ngon

Mặc dù tập thể dục có những lợi ích rõ ràng cho giấc ngủ, nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi về thời điểm tập thể dục tốt nhất cho giấc ngủ tối ưu.

Tùy vào vấn đề bạn gặp phải mà thời điểm đi bộ tối ưu cho giấc ngủ có thể khác nhau, như sau:

Khó đi vào giấc ngủ: Nên đi bộ buổi sáng hoặc chiều

Tập thể dục nhịp điệu hoặc bài tập sức bền - như đi bộ, chạy bộ hoặc cử tạ, vào buổi sáng có thể giúp đi vào giấc ngủ nhanh hơn.

Trong khi đó, tập thể dục vào buổi chiều và đầu buổi tối cũng có thể thúc đẩy giấc ngủ ngon.

Thường xuyên thức giấc giữa đêm: Nên đi bộ buổi tối

Đi bộ nhẹ nhàng vào đầu buổi tối là tốt nhất để tránh thức giấc giữa đêm.

Lưu ý khi đi bộ buổi tối để ngủ ngon

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện tập thể dục buổi tối giúp dễ đi vào giấc ngủ hơn, giảm tình trạng thức giấc vào ban đêm và tăng thời gian của giấc ngủ sâu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tập cường độ mạnh trong vòng 1 - 2 giờ trước khi đi ngủ sẽ khó đi vào giấc ngủ và thức giấc nhiều hơn.

Ngưng tập ít nhất 90 phút trước khi đi ngủ giúp nồng độ endorphin và nhiệt độ cơ thể trở lại mức phù hợp với giấc ngủ.

Những người bị mất ngủ thường được khuyên nên đi bộ ít nhất 4 giờ trước khi đi ngủ, theo National Sleep Foundation.

Điều quan trong không kém là theo dõi phản ứng của cơ thể để điều chỉnh thời điểm đi bộ phù hợp nhất với tình trạng mất ngủ và thói quen hằng ngày của mỗi người.