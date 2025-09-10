Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lượng rau củ nên ăn mỗi ngày để thọ hơn

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Các loại thực phẩm nên tránh ăn cùng lúc; Thêm húng quế vào bữa ăn để nhận được lợi ích này; Căn bệnh nhiều người mắc không ngờ là 'sát thủ' của bệnh thận...

Rốt cuộc, ăn bao nhiêu trái cây và rau củ mỗi ngày là đủ để sống thọ?

Hầu hết mọi người đều thuộc lòng lời khuyên nên ăn nhiều trái cây và rau củ mỗi ngày để sống thọ hơn. Thế nhưng, nhiều là bao nhiêu?

Tin vui là trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Conversation, các nhà khoa học đã tìm ra câu trả lời về lượng trái cây, rau củ nên ăn mỗi ngày.

Ăn trái cây, rau củ rất tốt cho sức khỏe Ảnh: AI

Các nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn cho thấy tiêu thụ hơn 5 khẩu phần rau quả (400 gram) mang lại lợi ích vượt trội. Một phân tích gộp trên 2 triệu người chỉ ra rằng 5 phần mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư, nhưng lợi ích cao nhất đạt được khi tiêu thụ khoảng 10 phần (800 gram).

Đáng chú ý, nghiên cứu do tiến sĩ Oyinlola Oyebode, Giáo sư Y tế công cộng tại Đại học Queen Mary, London (Anh), dẫn đầu, đã tìm ra nhiều điều bí mật thú vị.

Kết quả đã phát hiện ăn từ 7 phần rau quả trở lên mỗi ngày (từ 560 gram) là tốt nhất để kéo dài tuổi thọ, với mức giảm nguy cơ tử vong sớm lên đến 42%.

Thêm húng quế vào bữa ăn để nhận được lợi ích này

Không chỉ là một loại rau thơm phổ biến, húng quế còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng và lợi ích cho sức khỏe.

Bà Michelle Routhenstein, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết húng quế vừa làm món ăn trở nên ngon miệng hơn, vừa bổ sung dưỡng chất.

Giàu chất chống oxy hóa. Húng quế là nguồn giàu chất chống oxy hóa. Chúng có chứa nhiều eugenol, một chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại, giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, đặc biệt là bệnh tim mạch.

Việc bổ sung vài lá húng quế tươi trong bữa trưa hay bữa tối là cách đơn giản để hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Húng quế vừa làm món ăn trở nên ngon miệng hơn, vừa bổ sung dưỡng chất Ảnh minh họa: AI

Cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu. Bà Avery Zenker, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết húng quế đặc biệt giàu vitamin K, vitamin A, đồng thời cung cấp một lượng nhỏ sắt và canxi.

Thường chúng ta chỉ ăn một lượng không nhiều, nhưng chỉ cần một nắm lá húng quế nhỏ khoảng 10 đến 15 gram cũng đã mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể.

Giảm viêm. Bà Zenker giải thích rằng húng quế chứa nhiều phytonutrient, là các hợp chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe.

Trong đó, polyphenol là nhóm chất vừa có tính chống oxy hóa vừa có tác dụng kháng viêm mạnh.

Những hợp chất này giúp ngăn chặn tình trạng stress oxy hóa gây ra bởi các gốc tự do, nguyên nhân làm tổn thương tế bào và gây nhiều bệnh mạn tính như tim mạch hay tiểu đường loại 2.

Căn bệnh nhiều người mắc không ngờ là 'sát thủ' của bệnh thận

Suy thận là căn bệnh nguy hiểm, khiến cơ thể không còn khả năng đào thải độc tố, dẫn đến nhiều biến chứng nặng nề, kể cả nguy hiểm đến tính mạng.

Đặc biệt, huyết áp cao là một thủ phạm thầm lặng, lâu dài làm tổn thương mạch máu thận và thúc đẩy suy thận mạn tính.

Đáng lo ngại, theo nghiên cứu sơ bộ được trình bày tại Hội nghị Khoa học về tăng huyết áp năm 2025 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, vừa diễn ra, tỷ lệ tử vong do bệnh thận liên quan đến huyết áp cao đã tăng 48% trong 25 năm qua.

Hãy kiểm tra huyết áp thường xuyên Ảnh: AI

Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét dữ liệu quốc gia của Mỹ trong 25 năm về số ca tử vong do bệnh thận liên quan đến huyết áp cao.

Huyết áp cao là một yếu tố nguy cơ đã biết gây tổn thương thận. Đây là nguyên nhân thứ hai gây suy thận giai đoạn cuối và góp phần đáng kể vào tỷ lệ người mắc bệnh và tử vong. Tình trạng này không được điều trị có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, như đau tim, đột quỵ, suy tim và tiến triển thành suy thận.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ từ năm 1999 đến năm 2023 đối với tất cả các trường hợp tử vong do bệnh thận liên quan đến huyết áp cao, gồm những người ở độ tuổi từ 15 đến 85 trở lên.