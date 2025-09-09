Bác sĩ: 5 thức uống hằng ngày không ngờ là 'khắc tinh' của ung thư

Trong bài đăng trên mạng xã hội gần đây, tiến sĩ Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa được đào tạo tại Đại học Harvard và Stanfordm danh tiếng của Mỹ, đã chia sẻ 5 loại đồ uống có thể làm giảm nguy cơ ung thư.

Trà xanh giảm nguy cơ mắc ung thư

Các phân tích tổng hợp đã phát hiện tiêu thụ trà xanh thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư vú, dạ dày, thực quản, đại trực tràng, gan và tuyến tiền liệt, theo tờ Hindustan Times.

Theo bác sĩ Sethi, chính các catechin trong trà xanh mang lại sức mạnh cho đồ uống này. Uống trà xanh thường xuyên giúp giảm 20 - 30% nguy cơ mắc ung thư vú và đại trực tràng.

Nghiên cứu cũng phát hiện uống 1 tách trà mỗi ngày giúp giảm 9% nguy cơ mắc ung thư đầu và cổ, đặc biệt là vùng họng dưới

Uống trà thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư Ảnh: AI

Cà phê

Theo bác sĩ Sethi, với hàm lượng polyphenol và chất chống oxy hóa cao, mỗi tách cà phê mỗi ngày giúp giảm 15% nguy cơ ung thư gan. Nó cũng chống ung thư nội mạc tử cung.

Và 3 - 4 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm 17% nguy cơ mắc ung thư đầu và cổ, đặc biệt là ung thư khoang miệng và hầu họng, theo nghiên cứu gần đây. Ngoài ra, uống cà phê thường xuyên còn giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, miệng, đại tràng và ung thư da.

Cà phê chứa các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa, có thể làm giảm tổn thương ADN, chống viêm và có khả năng thúc đẩy quá trình tự hủy của các tế bào bị tổn thương. Tất cả những điều này đều có thể giúp giảm nguy cơ ung thư.

Nước lọc

Uống đủ nước giúp làm loãng các chất gây ung thư đường tiết niệu. Uống nhiều nước hơn giúp giảm nguy cơ ung thư bàng quang, bác sĩ Sethi giải thích.

Các nghiên cứu cho thấy: Phụ nữ uống từ 5 ly nước trở lên mỗi ngày có thể giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng (1 ly 240 ml). Đối với nam giới, uống 4 ly nước giúp giảm nguy cơ. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy phụ nữ uống ít nhất 4 ly nước mỗi ngày có thể giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Nước chanh

Nước chanh chứa nhiều vitamin C và flavonoid. Trong khi đó, tiêu thụ các loại trái cây họ cam quýt giúp giảm 10 - 15% nguy cơ ung thư dạ dày và thực quản, tiến sĩ Sethi cho biết. Nghiên cứu cũng cho thấy tiêu thụ nước chanh giúp giảm nguy cơ ung thư phổi.

Nước gừng

Cuối cùng, các loại trà thảo mộc như hoa cúc, gừng và bạc hà rất giàu polyphenol và các hợp chất chống viêm. Dữ liệu quan sát cho thấy tiêu thụ trà thảo mộc giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày, đại trực tràng và đại tràng.

Gừng đã được chứng minh là có hiệu quả chống lại nhiều loại ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày, tuyến tụy, gan, đại trực tràng và đường mật.

Ngoài ra, tiến sĩ Sethi cho biết nước ép lựu cũng có tác dụng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư, nhất là ung thư tuyến tiền liệt. Quả mọng giúp giảm nguy cơ ung thư thực quản và đại trực tràng, theo Hindustan Times.