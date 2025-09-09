Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Thức dậy chưa ăn gì đã làm cữ cà phê: Chuyên gia nói sao?

Thiên Lan
09/09/2025 16:17 GMT+7

Cà phê là một trong những loại đồ uống phổ biến nhất trên thế giới, mang lại nhiều lợi ích như tăng sự tỉnh táo, cải thiện hiệu suất thể thao và hỗ trợ chức năng não.

Một số người có thể uống cà phê khi bụng đói mà không gặp vấn đề gì, trong khi những người khác lại gặp khó chịu ở dạ dày hoặc các triệu chứng khác.

Sau đây, cô Katrina Carter, chuyên gia dinh dưỡng thể hình của Hội đồng Thể dục Mỹ, sẽ giải thích điều gì xảy ra cho cơ thể nếu chưa ăn gì bạn đã vội nhâm nhi tách cà phê.

Thức dậy chưa ăn gì đã làm cữ cà phê: Chuyên gia nói sao? - Ảnh 1.

Khi cà phê uống lúc bụng đói, có thể kích thích dạ dày tiết thêm axit, gây cảm giác nóng rát hoặc ợ chua

Ảnh: AI

Tăng axit dạ dày và nguy cơ trào ngược

Cà phê có tính axit. Khi cà phê uống lúc bụng đói, có thể kích thích dạ dày tiết thêm axit, gây cảm giác nóng rát hoặc ợ chua. Những người từng bị trào ngược dạ dày-thực quản (GERD) hay hội chứng ruột kích thích (IBS) nên thận trọng. 

Nghiên cứu năm 2014 còn cho thấy cà phê rang nhạt có thể làm tăng axit nhiều hơn cà phê rang đậm. Vì vậy, người bị ợ nóng nên uống cà phê sau khi ăn nhẹ hoặc chọn loại rang đậm, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Hấp thụ caffeine nhanh hơn

Uống cà phê khi bụng đói khiến caffeine được hấp thụ nhanh hơn, dễ dẫn đến cảm giác bồn chồn, lo âu, tim đập nhanh. Nếu kết hợp với thức ăn, tốc độ hấp thụ chậm lại, hạn chế tác dụng phụ. Các chuyên gia khuyến nghị giới hạn caffeine không quá 400 mg mỗi ngày, tốt nhất từ 2 - 3 tách. Vì caffeine có thể tồn tại trong cơ thể đến 7 giờ, bạn cũng nên tránh uống cà phê bụng đói vào buổi tối để không ảnh hưởng giấc ngủ.

Vắc xin chống ung thư đã sẵn sàng đưa vào sử dụng

Ảnh hưởng đến tiêu hóa

Một số người có thể gặp các triệu chứng như đầy hơi, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc cảm giác muốn đi vệ sinh ngay sau khi uống cà phê khi bụng đói. Người bị hội chứng ruột kích thích càng bị khó chịu nếu uống cà phê khi bụng đói, theo Verywell Health.

Gây lo âu, cáu gắt 

Caffeine kích thích cơ thể tiết hoóc môn căng thẳng cortisol, giúp điều hòa huyết áp và trao đổi chất. Cortisol tăng cao có thể gây lo âu, cáu gắt hoặc khó ngủ. Nếu kéo dài, nồng độ cortisol cao còn dẫn đến nguy cơ tim mạch và loãng xương. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy mức tăng cortisol từ cà phê không quá lớn và chưa gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Khám phá thêm chủ đề

cà phê Uống cà phê lúc đói Dạ dày Caffeine cortisol Ợ nóng hội chứng ruột kích thích trào ngược
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
