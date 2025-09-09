Thức dậy chưa ăn gì đã làm cữ cà phê: Chuyên gia nói sao?

Một số người có thể uống cà phê khi bụng đói mà không gặp vấn đề gì, trong khi những người khác lại gặp khó chịu ở dạ dày hoặc các triệu chứng khác.

Sau đây, cô Katrina Carter, chuyên gia dinh dưỡng thể hình của Hội đồng Thể dục Mỹ, sẽ giải thích điều gì xảy ra cho cơ thể nếu chưa ăn gì bạn đã vội nhâm nhi tách cà phê.

Khi cà phê uống lúc bụng đói, có thể kích thích dạ dày tiết thêm axit, gây cảm giác nóng rát hoặc ợ chua Ảnh: AI

Tăng axit dạ dày và nguy cơ trào ngược

Cà phê có tính axit. Khi cà phê uống lúc bụng đói, có thể kích thích dạ dày tiết thêm axit, gây cảm giác nóng rát hoặc ợ chua. Những người từng bị trào ngược dạ dày-thực quản (GERD) hay hội chứng ruột kích thích (IBS) nên thận trọng.

Nghiên cứu năm 2014 còn cho thấy cà phê rang nhạt có thể làm tăng axit nhiều hơn cà phê rang đậm. Vì vậy, người bị ợ nóng nên uống cà phê sau khi ăn nhẹ hoặc chọn loại rang đậm, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Hấp thụ caffeine nhanh hơn

Uống cà phê khi bụng đói khiến caffeine được hấp thụ nhanh hơn, dễ dẫn đến cảm giác bồn chồn, lo âu, tim đập nhanh. Nếu kết hợp với thức ăn, tốc độ hấp thụ chậm lại, hạn chế tác dụng phụ. Các chuyên gia khuyến nghị giới hạn caffeine không quá 400 mg mỗi ngày, tốt nhất từ 2 - 3 tách. Vì caffeine có thể tồn tại trong cơ thể đến 7 giờ, bạn cũng nên tránh uống cà phê bụng đói vào buổi tối để không ảnh hưởng giấc ngủ.

Ảnh hưởng đến tiêu hóa

Một số người có thể gặp các triệu chứng như đầy hơi, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc cảm giác muốn đi vệ sinh ngay sau khi uống cà phê khi bụng đói. Người bị hội chứng ruột kích thích càng bị khó chịu nếu uống cà phê khi bụng đói, theo Verywell Health.

Gây lo âu, cáu gắt

Caffeine kích thích cơ thể tiết hoóc môn căng thẳng cortisol, giúp điều hòa huyết áp và trao đổi chất. Cortisol tăng cao có thể gây lo âu, cáu gắt hoặc khó ngủ. Nếu kéo dài, nồng độ cortisol cao còn dẫn đến nguy cơ tim mạch và loãng xương. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy mức tăng cortisol từ cà phê không quá lớn và chưa gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.