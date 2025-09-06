Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thói quen vừa uống cà phê vừa hút thuốc có tốt?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
06/09/2025 00:08 GMT+7

Vừa uống cà phê vừa hút thuốc là sở thích của nhiều người, đặc biệt trong những lúc thư giãn. Sự kết hợp này sẽ tạo ra tác động cộng hưởng lên tim mạch.

Caffeine trong cà phê kích thích cơ thể tiết hoóc môn noradrenaline và adrenaline. Các loại hoóc môn này làm tăng nhịp tim và huyết áp ở một số người, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Vừa uống cà phê vừa hút thuốc: thói quen hại tim gấp đôi - Ảnh 1.

Hút thuốc lá và uống cà phê cùng lúc sẽ cộng hưởng tác động tiêu cực lên cơ thể

ẢNH: AI

Một điều cần chú ý là nạp hơn 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 4 tách cà phê, sẽ làm tăng đáng kể huyết áp và nhịp tim, từ đó có thể tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Trong khi đó, uống cà phê ở mức vừa phải lại giảm nguy cơ suy tim và tử vong do tim mạch.

Với thuốc lá, khói thuốc chứa nhiều chất gây ô xy hóa và viêm, làm tổn thương nội mạch, kích thích hình thành mảng xơ vữa. Hệ quả là tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và suy tim.

Hút thuốc còn khiến nhịp tim tăng lên và hiện tượng này xuất hiện ngay trong vòng một phút đầu. Đồng thời, carbon monoxide trong thuốc lá cũng làm giảm khả năng mang ô xy của máu. Nhiều nghiên cứu khẳng định hút thuốc là yếu tố nguy cơ lớn gây bệnh tim mạch.

Nếu vừa uống cà phê, vừa hút thuốc thì cơ thể sẽ cùng lúc chịu tác động cộng hưởng. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy uống cà phê và hút thuốc cùng lúc có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp trong 5 đến 120 phút sau đó.

Caffeine làm trì hoãn phục hồi nhịp tim. Nếu kết hợp với hút thuốc, khả năng hồi phục càng chậm, kéo dài sẽ làm tăng thêm rủi ro với tim. Không những vậy, khói thuốc khiến nội mạch viêm và tổn thương. Caffeine lại làm giảm khả năng phục hồi tự nhiên, dẫn đến nguy cơ cao về xơ vữa động mạch.

Nếu vừa hút thuốc, vừa uống cà phê trở thành thói quen thì cơ thể sẽ đối mặt rủi ro tăng huyết áp mạn tính, rối loạn nhịp tim, bệnh mạch vành và suy tim.

Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo cần thực hiện một số điều chỉnh trong thói quen. Trước tiên là cần giảm hoặc ngừng hút thuốc.

Cà phê chỉ nên uống ở mức độ vừa phải. Tốt nhất là dưới 400 mg caffeine mỗi ngày, ưu tiên uống cà phê lọc, không đường. Tránh uống cà phê cùng lúc với hút thuốc. Nếu không thể bỏ thói quen này thì cần kéo dài khoảng thời gian giữa lúc hút thuốc và uống cà phê. Cách này giúp giảm tác động cộng hưởng của cà phê và thuốc lá lên tim mạch, theo Medical News Today.

Tin liên quan

Bạn có nên uống cà phê khi đang nhịn ăn không?

Bạn có nên uống cà phê khi đang nhịn ăn không?

'Khi nhịn ăn, có nên uống cà phê không?' là thắc mắc của nhiều người khi đang trong quá trình giảm cân.

Khám phá thêm chủ đề

cà phê hút thuốc Tim bệnh tim mạch suy tim
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận