Thói quen vừa uống cà phê vừa hút thuốc có tốt?

Caffeine trong cà phê kích thích cơ thể tiết hoóc môn noradrenaline và adrenaline. Các loại hoóc môn này làm tăng nhịp tim và huyết áp ở một số người, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Hút thuốc lá và uống cà phê cùng lúc sẽ cộng hưởng tác động tiêu cực lên cơ thể ẢNH: AI

Một điều cần chú ý là nạp hơn 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 4 tách cà phê, sẽ làm tăng đáng kể huyết áp và nhịp tim, từ đó có thể tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Trong khi đó, uống cà phê ở mức vừa phải lại giảm nguy cơ suy tim và tử vong do tim mạch.

Với thuốc lá, khói thuốc chứa nhiều chất gây ô xy hóa và viêm, làm tổn thương nội mạch, kích thích hình thành mảng xơ vữa. Hệ quả là tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và suy tim.

Hút thuốc còn khiến nhịp tim tăng lên và hiện tượng này xuất hiện ngay trong vòng một phút đầu. Đồng thời, carbon monoxide trong thuốc lá cũng làm giảm khả năng mang ô xy của máu. Nhiều nghiên cứu khẳng định hút thuốc là yếu tố nguy cơ lớn gây bệnh tim mạch.

Nếu vừa uống cà phê, vừa hút thuốc thì cơ thể sẽ cùng lúc chịu tác động cộng hưởng. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy uống cà phê và hút thuốc cùng lúc có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp trong 5 đến 120 phút sau đó.

Caffeine làm trì hoãn phục hồi nhịp tim. Nếu kết hợp với hút thuốc, khả năng hồi phục càng chậm, kéo dài sẽ làm tăng thêm rủi ro với tim. Không những vậy, khói thuốc khiến nội mạch viêm và tổn thương. Caffeine lại làm giảm khả năng phục hồi tự nhiên, dẫn đến nguy cơ cao về xơ vữa động mạch.

Nếu vừa hút thuốc, vừa uống cà phê trở thành thói quen thì cơ thể sẽ đối mặt rủi ro tăng huyết áp mạn tính, rối loạn nhịp tim, bệnh mạch vành và suy tim.

Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo cần thực hiện một số điều chỉnh trong thói quen. Trước tiên là cần giảm hoặc ngừng hút thuốc.

Cà phê chỉ nên uống ở mức độ vừa phải. Tốt nhất là dưới 400 mg caffeine mỗi ngày, ưu tiên uống cà phê lọc, không đường. Tránh uống cà phê cùng lúc với hút thuốc. Nếu không thể bỏ thói quen này thì cần kéo dài khoảng thời gian giữa lúc hút thuốc và uống cà phê. Cách này giúp giảm tác động cộng hưởng của cà phê và thuốc lá lên tim mạch, theo Medical News Today.