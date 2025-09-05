Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cách phát hiện dấu hiệu bệnh tim chỉ mất 5 giây

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
05/09/2025 00:07 GMT+7

Bệnh tim mạch từ lâu được xem là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới.

Điều đáng nói là nhiều trường hợp không nhận ra những dấu hiệu ban đầu của bệnh tim do các triệu chứng thường mờ nhạt và dễ bỏ qua.

Nhiều người chỉ nghĩ đến bệnh tim khi có biểu hiện đau ngực, tức ngực hoặc khó thở.

Tuy nhiên, thực tế cơ thể vẫn có những cảnh báo âm thầm và một trong số đó lại xuất hiện ngay ở đôi chân, theo trang Hindustan Times.

Kiểm tra 5 giây ở chân, có thể phát hiện dấu hiệu bệnh tim - Ảnh 1.

Thực hiện thao tác đơn giản giúp người bệnh nhận biết sớm tình trạng phù ấn lõm

Ảnh minh họa: AI

Bài kiểm tra 5 giây ở chân

Ông Sermed Mezher, bác sĩ tại Ấn Độ, cho biết có một bài kiểm tra nhanh trong 5 giây có thể cho thấy dấu hiệu bất thường.

Việc quan sát đôi chân và thực hiện thao tác đơn giản này giúp người bệnh nhận biết sớm tình trạng phù ấn lõm, từ đó có định hướng thăm khám kịp thời.

Phù ấn lõm là tình trạng khi ấn tay xuống bề mặt da ở chân, vùng bị ấn sẽ lõm xuống và không trở lại hình dạng ban đầu ngay lập tức. Đây là hiện tượng cho thấy có sự tích tụ dịch dưới da.

Trong một số trường hợp, phù ấn lõm chỉ phản ánh sự thay đổi tạm thời trong cơ thể, chẳng hạn như đứng quá lâu, phụ nữ mang thai hoặc thừa cân. Những yếu tố này có thể khiến dịch ứ lại ở chân, gây ra hiện tượng sưng nhưng không đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe.

Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo rằng nếu tình trạng sưng phù kéo dài và không thuyên giảm, người bệnh cần đặc biệt chú ý.

Nguyên nhân có thể đến từ suy giãn tĩnh mạch khi các mạch máu không hoạt động hiệu quả, khiến máu khó lưu thông và gây ứ dịch.

Nguy hiểm hơn, hiện tượng phù ấn lõm kéo dài có thể liên quan đến suy tim, bệnh thận, bệnh gan.

Trong một số trường hợp, nếu sưng chỉ xảy ra ở một bên chân, đây có thể là dấu hiệu của cục máu đông.

Thay đổi nhỏ trên cơ thể có thể là lời cảnh báo thầm lặng

Theo bác sĩ Sermed Mezher, sự chủ quan hoặc chậm trễ trong việc thăm khám có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm can thiệp sớm.

Trong nhiều trường hợp, phù ấn lõm chỉ là biểu hiện bề ngoài nhưng lại phản ánh sự suy yếu bên trong của tim, gan hoặc thận. Do đó, việc theo dõi cơ thể và kịp thời nhận ra những thay đổi bất thường sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe.

Bài kiểm tra 5 giây ở chân là một cách đơn giản, dễ thực hiện, không tốn chi phí nhưng lại có thể cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe.

Đôi khi những thay đổi nhỏ trên cơ thể lại là lời cảnh báo thầm lặng cho những căn bệnh nguy hiểm.

Xem thêm bình luận