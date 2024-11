Triệu chứng xuất hiện khi đang nằm cảnh báo suy tim

Suy tim còn được gọi là suy tim sung huyết. Bệnh xảy ra khi tim yếu đi và không còn khả năng bơm máu hiệu quả nữa. Suy tim thường âm thầm tiến triển qua thời gian, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Suy tim khiến cơ thể tích tụ nhiều chất lỏng, từ đó gây tăng cân ẢNH: PEXELS

Điều quan trọng là cần phát hiện sớm triệu chứng của suy tim. Nếu không can thiệp sớm, suy tim sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng như hình thành cục máu đông gây đột quỵ hay thuyên tắc phổi.

Mọi người cần đi khám suy tim nếu nằm xuống và thường xuyên thấy các triệu chứng sau:

Không thể nằm thẳng

Nhiều người có vấn đề về tim sẽ bị tích tụ dịch trong phổi, khiến họ khó nằm thẳng lưng xuống giường, đặc biệt là khi nằm ngửa. Do đó, nếu người bệnh thường giật mình nửa đêm do khó thở hay phải kê cao gối khi ngủ thì có thể là do chất dịch tích tụ trong phổi gây ra. Họ cần đến bác sĩ kiểm tra càng sớm càng tốt.

Thở khò khè

Dịch tích tụ trong phổi cũng gây thở khò khè, đặc biệt là trong tư thế nằm. Tình trạng này cũng gây tích tụ chất dịch trong và xung quanh khí quản, gây khó thở, ho tương tự như triệu chứng hen suyễn.

Sưng phù mắt cá chân

Nếu chân thường xuyên bị sưng phù sau nhiều giờ nằm trên giường, đặc biệt là khi vừa ngủ dậy, thì rất có thể là do vấn đề về tim. Các chuyên gia cho biết khi tim suy yếu thì lưu thông máu sẽ chậm lại, khiến máu ứ đọng nhiều ở tĩnh mạch chân. Hệ quả của tình trạng này là chân dễ bị sưng phù, đặc biệt là mắt cá chân.

Tăng cân

Nghe có vẻ lạ nhưng một trong những dấu hiệu cảnh báo suy tim là tăng cân. Nguyên nhân là do khả năng bơm máu của tim bị suy yếu, làm tích tụ chất lỏng ở nhiều nơi, chẳng hạn như phổi và chân. Hệ quả là khiến trọng lượng cơ thể tăng lên.

Suy tim là căn bệnh nguy hiểm và có thể ngăn ngừa được. Điều đầu tiên mọi người cần làm là hạn chế ăn chất béo có hại, chẳng hạn như món có nhiều dầu mỡ, thực phẩm nhiều đường. Ngoài ra, các chuyên gia khuyến cáo cũng cần tập thể dục thường xuyên và bỏ thuốc lá, theo Healthline.