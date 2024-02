Dấu hiệu nào để nhận biết cơn ho là triệu chứng của suy tim?

Khác với cơn đau tim, suy tim xảy ra khi tim không đủ sức bơm máu như bình thường. Tình trạng này khiến các cơ quan quan trọng trong cơ thể không nhận được đủ lượng máu cần thiết. Những người bị huyết áp cao, béo phì, bệnh động mạch vành, hút thuốc, không tập thể dục hoặc uống rượu bia quá nhiều sẽ dễ bị suy tim hơn, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ho dai dẳng có đờm có thể là dấu hiệu của suy tim SHUTTERSTOCK

Chỉ tính riêng tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ước tính có khoảng 6,2 triệu người trưởng thành đang bị suy tim. Khoảng 13% số giấy chứng tử trong năm ghi nhận là có liên quan đến bệnh suy tim.

Các dấu hiệu cảnh báo phổ biến của bệnh suy tim là mệt mỏi, khó thở, sưng phù ở bụng, ở chân và buồn nôn. Ngoài ra, ho dai dẳng cũng có thể là triệu chứng của suy tim.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), thỉnh thoảng hít phải bụi hoặc cảm giác nhột trong cổ họng có thể gây ho. Tuy nhiên, chúng ta thường chỉ ho vài lần rồi thôi. Nhưng ho do suy tim sẽ là cơn ho kéo dài.

Tất nhiên, ho liên tục có thể là do một số bệnh khác như hen suyễn, cúm, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc bất kỳ vấn đề sức khỏe nào khác. Để giúp phân biệt thì cần biết biết ho do suy tim thường là ho có đờm do chất dịch tích tụ trong phổi. Dịch đờm tiết ra từ những cơn ho này sẽ có màu trắng hoặc hồng.

Những người bị huyết áp cao, béo phì, bệnh động mạch vành, hút thuốc, không tập thể dục hoặc uống rượu bia quá nhiều sẽ dễ bị suy tim hơn SHUTTERSTOCK

Ngoài ra, tư thế cơ thể và thời gian ho trong ngày cũng là dấu hiệu nhận biết suy tim. Nghiên cứu công bố trên chuyên san StatPearls vào năm 2023 cho thấy ho do suy tim thường sẽ nghiêm trọng hơn vào ban đêm và khi nằm ngửa.

Một khi suy tim đã xảy đến thì không có cách nào để chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên, có nhiều cách để kiểm soát tình trạng này. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và loại suy tim cụ thể của bệnh nhân mà sẽ có cách điều trị phù hợp.

Lựa chọn phổ biến là dùng các loại thuốc như thuốc lợi tiểu, huyết áp hoặc làm giãn mạch máu và hỗ trợ chức năng tim. Người bệnh cũng cần lưu ý là các loại thuốc này cũng có thể gây tác dụng phụ là ho. Trong một số trường hợp, bệnh nhân suy tim cần được phẫu thuật hoặc dùng máy điều hòa nhịp tim, máy khử rung tim, theo Medical News Today.