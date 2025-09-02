Bạn có nên uống cà phê khi đang nhịn ăn không?

Nhìn chung, bạn có thể uống cà phê đen và các loại đồ uống ít calo khác khi đang nhịn ăn, miễn là bạn không thêm đường hoặc sữa. Trong một số trường hợp, cà phê thậm chí có thể giúp tăng cường lợi ích của việc nhịn ăn, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được những nhược điểm tiềm ẩn.

Sau đây là những cách tốt nhất để uống cà phê trong khi đang nhịn ăn theo trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Nhịn ăn vẫn có thể uống cà phê nhưng không nên thêm đường, sữa Ảnh: AI

Những gì bạn có thể bổ sung

Cà phê đen gần như không chứa calo nên thường được coi là "an toàn" trong nhiều hình thức nhịn ăn. Nếu bạn áp dụng chế độ nhịn ăn linh hoạt hơn, có thể cân nhắc cho thêm 1 thìa cà phê kem béo (heavy cream) hoặc dầu dừa. Những lượng nhỏ này hầu như không ảnh hưởng nhiều đến lượng calo hay đường huyết.

Những gì bạn không nên bổ sung

Với các hình thức nhịn ăn nghiêm ngặt, nên tuyệt đối tránh thêm calo hoặc đường vào đồ uống. Vì vậy, hãy nói không với sữa, đường, kem pha sẵn hay các loại siro tạo hương.

Uống bao nhiêu là đủ?

Một cốc cà phê khoảng 240 ml, chứa gần 100 mg caffeine. Lượng caffeine không nên vượt quá 400 mg/ngày (tương đương 4 cốc). Uống quá nhiều cà phê có thể gây tăng huyết áp tạm thời, tim đập nhanh, lo âu, rối loạn tiêu hóa hoặc mất ngủ. Những tác dụng phụ này càng dễ xảy ra khi bụng rỗng trong lúc nhịn ăn. Vì vậy, tốt nhất chỉ nên dừng ở mức 1-2 cốc cà phê đen/ngày.

Cà phê và các hình thức nhịn ăn

Trong chế độ nhịn ăn gián đoạn, bạn chỉ ăn trong một khung giờ nhất định mỗi ngày, hoặc nhịn ăn theo chu kỳ (nhịn ăn cách ngày, hoặc một vài lần/tuần). Với nhịn ăn gián đoạn, cà phê đen thường được cho phép vì không chứa calo đáng kể.

Trước khi xét nghiệm máu thông thường, đôi khi bạn vẫn được phép uống một tách cà phê đen (không đường, không sữa), nhưng tuyệt đối không ăn cho đến khi làm xong xét nghiệm. Trước phẫu thuật có gây mê, thường sẽ yêu cầu kiêng hoàn toàn thức ăn và đồ uống để tránh biến chứng khi gây mê.

Uống cà phê đen trong khi nhịn ăn là hoàn toàn có thể, thậm chí còn mang lại lợi ích. Nhưng không nên thêm đường hay sữa, uống vừa phải; quan trọng nhất là tùy theo mục đích hoặc hình thức nhịn ăn mà điều chỉnh cho phù hợp.