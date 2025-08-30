Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Uống cà phê cùng với ly trà bên cạnh: Chuyên gia nói gì?

Thiên Lan
Thiên Lan
30/08/2025 08:17 GMT+7

Nhiều người không thể uống cà phê mà thiếu bình trà nóng hoặc ly trà đá bên cạnh. Tuy nhiên, kết hợp uống cà phê và uống trà như vậy liệu có tốt cho sức khỏe?

Thực tế, nhiều sản phẩm bổ sung hiện nay cũng kết hợp chiết xuất trà xanh và caffeine - thành phần chính trong cà phê. Nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu về những tác động cộng hưởng đối với sức khỏe của thói quen uống cà phê phổ biến này.

Chuyên gia Sarah Jividen, chuyên về chấn thương thần kinh và đột quỵ tại Trung tâm Y tế Đại học Los Angeles và tiến sĩ - dược sĩ Kristie Reed, thành viên Hội đồng y khoa của Mỹ, sẽ giải thích những lợi ích kép của sự kết hợp giữa cà phê và trà, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Uống cà phê cùng với ly trà bên cạnh: Chuyên gia nói gì? - Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa cà phê và trà sẽ mang lại lợi ích kép, nhưng cũng cần lưu ý liều lượng

Ảnh: AI

Tăng sự tập trung mà không gây bồn chồn

Cà phê giúp tỉnh táo và duy trì sự tập trung. Trong khi đó, trà xanh chứa L-theanine có thể làm dịu tinh thần và giảm căng thẳng. Khi dùng cùng nhau, hai chất này bổ sung cho nhau, giúp nâng cao sự chú ý và cải thiện tâm trạng mà không gây cảm giác bồn chồn như khi uống nhiều cà phê.

Bảo vệ tế bào khỏi tổn thương

Catechin trong trà xanh là chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ tế bào khỏi những tổn hại do ô nhiễm, căng thẳng và lão hóa. Khi kết hợp với caffeine trong cà phê, khả năng bảo vệ này có thể được tăng cường, góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ chuyển hóa và quản lý cân nặng

Caffeine có thể thúc đẩy tốc độ trao đổi chất, giúp đốt cháy năng lượng nhanh hơn. Trong khi đó, catechin cũng hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Sự kết hợp này có thể hỗ trợ giảm cân nếu đi kèm chế độ ăn uống và vận động hợp lý.

Giảm nguy cơ ung thư

Nghiên cứu cho thấy catechin trong trà xanh có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư vú, tuyến tiền liệt, phổi và dạ dày. Caffeine giúp cơ thể hấp thụ catechin hiệu quả hơn và hoạt động tốt hơn.

Tác động lâu dài lên não bộ

Caffeine giúp cải thiện sự tỉnh táo trong ngắn hạn. Về lâu dài, catechin và L-theanine có thể bảo vệ não và giúp giảm căng thẳng.

Đừng uống quá nhiều cùng lúc

Nguy cơ chính của việc kết hợp cà phê và trà xanh là tiêu thụ quá nhiều caffeine. Vì trà xanh chứa lượng nhỏ caffeine. Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây ra các tác dụng phụ như bồn chồn, lo lắng, tăng nhịp tim, rối loạn giấc ngủ và các vấn đề về tiêu hóa. Cố gắng duy trì dưới mức khuyến nghị chung là 400 mg caffeine mỗi ngày, theo Verywell Health.

Để đạt mức này, nên uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày, không nên quá 4 tách. Cũng không nên uống quá nhiều trà xanh.

Ngoài ra, hãy lắng nghe cơ thể để điều chỉnh lượng tiêu thụ dựa trên phản ứng của cơ thể. Đồng thời, tránh uống cùng lúc quá nhiều trà và cà phê trong thời gian ngắn.

Người đang mang thai hoặc cho con bú, người bệnh tim mạch, huyết áp cao, rối loạn lo âu cần cẩn trọng khi uống cà phê cùng trà, tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ

Tóm lại, khi uống cà phê cùng với ly trà, hãy dùng vừa đủ, lắng nghe cơ thể, đó là chìa khóa cho sức khỏe lâu dài.

Xem thêm bình luận