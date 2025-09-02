Thời điểm tốt nhất uống cà phê để có năng lượng và ngủ ngon

Tuy nhiên, lợi ích của cà phê chỉ thực sự phát huy nếu được sử dụng đúng thời điểm, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Bà Ashley Olivine, chuyên gia y tế tại Mỹ, cho biết uống cà phê vào giờ hợp lý có thể giúp cơ thể tăng cường năng lượng, cải thiện hoạt động tiêu hóa, đảm bảo giấc ngủ chất lượng.

Uống cà phê vào giờ hợp lý có thể giúp cơ thể tăng cường năng lượng, cải thiện hoạt động tiêu hóa Ảnh: AI

Thời điểm uống cà phê tốt nhất để tăng năng lượng

Thời điểm tốt nhất để uống cà phê nhằm tăng năng lượng là khoảng 60 phút trước khi tập luyện hoặc làm việc.

Caffeine khi vào cơ thể cần một khoảng thời gian để phát huy tác dụng, nhờ đó mang lại sự tỉnh táo lâu hơn.

Tuy nhiên, để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm, nên dừng uống cà phê ít nhất 8 giờ trước khi đi ngủ.

Với những người nhạy cảm với caffeine hoặc có thói quen uống nhiều hơn một ly, việc dừng uống cà phê từ sớm trong ngày là cần thiết để cơ thể được nghỉ ngơi trọn vẹn vào ban đêm.

Thời điểm uống cà phê tốt nhất cho tiêu hóa

Ngoài khả năng giúp tỉnh táo, cà phê còn có tác động đến hệ tiêu hóa. Caffeine có thể kích thích nhu động ruột và tạo cảm giác muốn đi vệ sinh chỉ trong vòng vài phút đến một giờ.

Đối với những trường hợp bị táo bón ngắn hạn, cà phê có thể mang lại hiệu quả rõ rệt.

Thời điểm thích hợp nhất để uống cà phê cho tiêu hóa là sau bữa sáng. Uống cà phê vào thời điểm này vừa giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, vừa hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Thời điểm uống cà phê tốt nhất để bảo vệ giấc ngủ

Caffeine có khả năng duy trì sự tỉnh táo trong nhiều giờ, vì vậy nếu uống quá trễ, cơ thể sẽ khó đi vào giấc ngủ và dễ bị mất ngủ.

Thời gian tốt nhất để uống cà phê nhằm bảo vệ giấc ngủ là vào buổi sáng. Với những người đi ngủ lúc 22 giờ, nên ngừng uống cà phê trước 14 giờ để caffeine có đủ thời gian được chuyển hóa.

Thời gian tốt nhất để uống cà phê nhằm bảo vệ giấc ngủ là vào buổi sáng Ảnh: AI

Người nhạy cảm với caffeine hoặc thường xuyên gặp khó khăn khi ngủ nên đặc biệt thận trọng, tránh uống cà phê vào buổi chiều và tối.

Uống bao nhiêu cà phê là đủ?

Ngoài thời điểm, lượng cà phê tiêu thụ cũng là yếu tố cần cân nhắc. Uống quá nhiều có thể gây ra những ảnh hưởng xấu như lo lắng, tim đập nhanh, mất ngủ hoặc rối loạn tiêu hóa.

Theo khuyến nghị, tổng lượng caffeine nạp vào cơ thể không nên vượt quá 400 mg mỗi ngày, tương đương với khoảng 2-3 ly cà phê 350 ml.

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú chỉ nên giới hạn ở mức 200 mg mỗi ngày.

Cần lưu ý rằng hàm lượng caffeine trong một ly cà phê có thể thay đổi tùy loại hạt và cách pha chế.

Để tránh các tác động không mong muốn, bạn không nên uống nhiều ly liên tiếp trong thời gian ngắn. Việc giãn cách các lần uống để cơ thể có thời gian chuyển hóa caffeine.