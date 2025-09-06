Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thói quen vô tình khiến ly cà phê trở nên không tốt cho sức khỏe

Như Ý Đỗ
Như Ý Đỗ
06/09/2025 13:27 GMT+7

Với vô số lựa chọn hương vị, chất tạo ngọt và phụ gia ngày nay, việc 'lỡ tay' biến một ly cà phê đơn giản thành thức uống kém lành mạnh là điều dễ xảy ra.

Sau đây là một số thói quen pha chế khiến ly cà phê của bạn kém lành mạnh mà bạn không ngờ tới, theo trang Very Well Health (Mỹ).

Dùng quá nhiều kem béo không lành mạnh

Kem giúp tăng hương vị, độ ngọt và làm nguội cà phê, nhưng không phải loại kem nào cũng tốt. Tùy loại và lượng kem bạn chọn, cà phê có thể trở nên kém lành mạnh.

Giải pháp: Thay bằng một ít sữa hạt không đường (sữa yến mạch, sữa đậu nành) để giữ được độ béo mà không quá nhiều đường hay chất béo.

Những cách bạn đang vô tình khiến cà phê trở nên không tốt cho sức khỏe - Ảnh 1.

Cà phê tốt cho sức khỏe, nhưng một số thói quen vô tình khiến ly cà phê kém lành mạnh

Ảnh: AI

Cho quá nhiều đường và chất tạo ngọt nhân tạo

Có vô vàn cách để làm ngọt cà phê, nhưng cũng rất dễ "quá tay" khiến lượng calo và đường tăng vọt. Thay vào đó bạn hãy giảm một nửa lượng đường thường dùng và thử thêm quế xay để tăng hương vị.

Chọn cà phê kém chất lượng hoặc không hữu cơ

Nhiều loại cà phê trồng theo phương pháp thông thường có thể chứa dư lượng thuốc trừ sâu và hóa chất. Uống lâu dài có thể ảnh hưởng sức khỏe. Hãy cân nhắc lựa chọn cà phê hữu cơ chất lượng cao, được dán nhãn (USDA Organic) và có chứng nhận sản xuất.

Uống quá nhiều caffeine hoặc sai thời điểm

Caffeine là chất kích thích tự nhiên giúp tỉnh táo, tập trung. Nhưng uống quá nhiều, đặc biệt cả ngày, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ.

Tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm với caffeine của bạn, việc uống nhiều cà phê có thể gây bồn chồn và tăng cảm giác lo lắng hoặc căng thẳng. Một số người nhận thấy rằng uống cà phê khi bụng đói, chẳng hạn như trước bữa sáng, cũng có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa hoặc trào ngược axit.

Hơn nữa, caffeine có thể tồn tại trong cơ thể bạn tới 6-14 giờ sau khi bạn ngừng uống. Nếu bạn uống cà phê vào buổi chiều và khó ngủ trước khi đi ngủ, thì nguyên nhân có thể là do thức uống buổi chiều của bạn.

Phụ thuộc vào cà phê mua sẵn

Cà phê đóng gói hoặc mua ở quán tiện lợi nhưng thường chứa nhiều calo, chất béo xấu và đường từ siro, chất tạo hương vị. Một số loại cà phê đặc biệt có thể chứa nhiều calo hơn cả một bữa ăn.

Những thức uống này là một lựa chọn tuyệt vời để thỉnh thoảng thưởng thức, nhưng nếu uống thường xuyên, hãy ưu tiên tự pha ở nhà để kiểm soát nguyên liệu.

Cà phê nóng hay cà phê đá tốt cho sức khỏe hơn?

Cả hai đều tốt như nhau, miễn bạn kiểm soát thành phần thêm vào.

Cà phê lạnh (cold brew): Ít axit, dễ chịu hơn với dạ dày nhạy cảm.

Cà phê nóng: Có thể chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn nhờ quá trình chiết xuất ở nhiệt độ cao.

Thay thế lành mạnh cho cà phê

Nếu muốn giảm bớt cà phê, bạn có nhiều lựa chọn thay thế như:

Trà xanh: Ít caffeine hơn, giàu chất chống oxy hóa EGCG, tốt cho não và tim, có thể chống ung thư.

Matcha: Bột trà xanh, cho năng lượng bền hơn nhờ L-theanine – giúp tập trung, không gây bồn chồn.

Trà thảo mộc: Từ rễ rau diếp xoăn, bồ công anh, không caffeine, có lợi cho tiêu hóa.

Sữa nghệ (Golden Milk): sữa pha nghệ, chống viêm nhờ curcumin; thêm tiêu đen để tăng hấp thu.

Tin liên quan

Thời điểm tốt nhất uống cà phê để có năng lượng và ngủ ngon

Thời điểm tốt nhất uống cà phê để có năng lượng và ngủ ngon

Cà phê từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày, nhờ mang lại sự tỉnh táo và hỗ trợ tiêu hóa.

Khám phá thêm chủ đề

cà phê Caffeine Chất béo kem béo chất tạo ngọt nhân tạo sữa nghệ trà xanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận