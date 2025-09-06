Thói quen vô tình khiến ly cà phê trở nên không tốt cho sức khỏe

Sau đây là một số thói quen pha chế khiến ly cà phê của bạn kém lành mạnh mà bạn không ngờ tới, theo trang Very Well Health (Mỹ).

Dùng quá nhiều kem béo không lành mạnh

Kem giúp tăng hương vị, độ ngọt và làm nguội cà phê, nhưng không phải loại kem nào cũng tốt. Tùy loại và lượng kem bạn chọn, cà phê có thể trở nên kém lành mạnh.

Giải pháp: Thay bằng một ít sữa hạt không đường (sữa yến mạch, sữa đậu nành) để giữ được độ béo mà không quá nhiều đường hay chất béo.

Cà phê tốt cho sức khỏe, nhưng một số thói quen vô tình khiến ly cà phê kém lành mạnh Ảnh: AI

Cho quá nhiều đường và chất tạo ngọt nhân tạo

Có vô vàn cách để làm ngọt cà phê, nhưng cũng rất dễ "quá tay" khiến lượng calo và đường tăng vọt. Thay vào đó bạn hãy giảm một nửa lượng đường thường dùng và thử thêm quế xay để tăng hương vị.

Chọn cà phê kém chất lượng hoặc không hữu cơ

Nhiều loại cà phê trồng theo phương pháp thông thường có thể chứa dư lượng thuốc trừ sâu và hóa chất. Uống lâu dài có thể ảnh hưởng sức khỏe. Hãy cân nhắc lựa chọn cà phê hữu cơ chất lượng cao, được dán nhãn (USDA Organic) và có chứng nhận sản xuất.

Uống quá nhiều caffeine hoặc sai thời điểm

Caffeine là chất kích thích tự nhiên giúp tỉnh táo, tập trung. Nhưng uống quá nhiều, đặc biệt cả ngày, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ.

Tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm với caffeine của bạn, việc uống nhiều cà phê có thể gây bồn chồn và tăng cảm giác lo lắng hoặc căng thẳng. Một số người nhận thấy rằng uống cà phê khi bụng đói, chẳng hạn như trước bữa sáng, cũng có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa hoặc trào ngược axit.

Hơn nữa, caffeine có thể tồn tại trong cơ thể bạn tới 6-14 giờ sau khi bạn ngừng uống. Nếu bạn uống cà phê vào buổi chiều và khó ngủ trước khi đi ngủ, thì nguyên nhân có thể là do thức uống buổi chiều của bạn.

Phụ thuộc vào cà phê mua sẵn

Cà phê đóng gói hoặc mua ở quán tiện lợi nhưng thường chứa nhiều calo, chất béo xấu và đường từ siro, chất tạo hương vị. Một số loại cà phê đặc biệt có thể chứa nhiều calo hơn cả một bữa ăn.

Những thức uống này là một lựa chọn tuyệt vời để thỉnh thoảng thưởng thức, nhưng nếu uống thường xuyên, hãy ưu tiên tự pha ở nhà để kiểm soát nguyên liệu.

Cà phê nóng hay cà phê đá tốt cho sức khỏe hơn?

Cả hai đều tốt như nhau, miễn bạn kiểm soát thành phần thêm vào.

Cà phê lạnh (cold brew): Ít axit, dễ chịu hơn với dạ dày nhạy cảm.

Cà phê nóng: Có thể chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn nhờ quá trình chiết xuất ở nhiệt độ cao.

Thay thế lành mạnh cho cà phê

Nếu muốn giảm bớt cà phê, bạn có nhiều lựa chọn thay thế như:

Trà xanh: Ít caffeine hơn, giàu chất chống oxy hóa EGCG, tốt cho não và tim, có thể chống ung thư.

Matcha: Bột trà xanh, cho năng lượng bền hơn nhờ L-theanine – giúp tập trung, không gây bồn chồn.

Trà thảo mộc: Từ rễ rau diếp xoăn, bồ công anh, không caffeine, có lợi cho tiêu hóa.

Sữa nghệ (Golden Milk): sữa pha nghệ, chống viêm nhờ curcumin; thêm tiêu đen để tăng hấp thu.