Những thực phẩm giúp cơ thể 'miễn nhiễm' với ung thư

Dưới đây là các nhóm thực phẩm giàu chất chống viêm giúp phòng ngừa ung thư đại trực tràng mà chuyên gia khuyên nên bổ sung, theo trang Eating Well (Mỹ).

Các loại đậu

Đậu, đậu lăng, đậu nành chứa nhiều chất xơ, giúp ngăn ngừa táo bón và nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột già. Ăn từ 2 khẩu phần đậu mỗi tuần trở lên giúp giảm 32% nguy cơ ung thư đại trực tràng so với việc không ăn đậu.

Hiệu quả này được cho là nhờ chất xơ lên men và tinh bột kháng trong đậu - những chất đi thẳng xuống đại tràng gần như không bị tiêu hóa. Tại đây, vi khuẩn sẽ chuyển hóa chúng thành axit béo chuỗi ngắn, có tác dụng giảm viêm và giảm stress oxy hóa.

Đậu, đậu lăng, đậu nành chứa nhiều chất xơ, giúp ngăn ngừa táo bón và nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột Ảnh: AI

Quả óc chó

Ngoài chất xơ, các loại hạt còn chứa chất béo không bão hòa, magie, kẽm và nhiều hợp chất thực vật có khả năng chống viêm.

Trong đó, quả óc chó đặc biệt giàu hợp chất phenolic - đã được chứng minh giúp ức chế sự phát triển tế bào ung thư, giảm các dấu hiệu hình thành khối u và thậm chí làm chậm sự lão hóa của tế bào.

Rau lá xanh đậm

Các loại rau như cải xoăn, rau chân vịt, cải cầu vồng có thể giúp trung hòa tác hại của việc ăn nhiều thịt đỏ - yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng lên đến 15%.

Những người có nguy cơ cao (chỉ số BMI cao, ăn nhiều thịt đỏ) khi ăn 1 cốc rau xanh mỗi ngày trong 4 tuần có mức ADN tổn thương thấp hơn và giảm dấu hiệu viêm.

Quả mọng

Màu đỏ và xanh đặc trưng của quả mọng đến từ anthocyanin - sắc tố có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh.

Một cốc quả mọng mỗi ngày trong bữa sáng hoặc bữa nhẹ có thể cung cấp đều đặn các hợp chất bảo vệ này, giúp ngăn chặn quá trình viêm ngay từ đầu.

Quả mọng có thể giảm tác động tiêu cực của chế độ ăn nhiều thịt đỏ và chế biến sẵn, đồng thời ức chế tế bào ung thư ruột kết.

Hạt lanh

Chúng giàu chất xơ, giúp tiêu hóa tốt và giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Ngoài ra, hạt lanh còn chứa lignan - một loại polyphenol có đặc tính chống ung thư mạnh.

Nó cũng cung cấp axit béo alpha-linolenic (ALA) - tiền chất tạo ra các hợp chất chống viêm trong cơ thể.

Nên nhai kỹ hoặc dùng hạt lanh xay để cơ thể hấp thụ tối đa dưỡng chất, vì nếu nuốt nguyên hạt, nhiều chất quý sẽ bị bỏ lỡ.

Những phương pháp khác giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Ăn nhiều chất xơ: Rau, trái cây, đậu và ngũ cốc nguyên hạt không chỉ giúp nhuận tràng mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất sinh học có tác dụng chống ung thư.

Duy trì vận động: Tập thể dục làm gián đoạn các cơ chế phát triển và lan rộng của ung thư, do đó có lợi cho phòng ngừa.

Theo dõi triệu chứng: Đừng bỏ qua những dấu hiệu như thay đổi thói quen đi tiêu, có máu trong phân, đau bụng kéo dài, hoặc sụt cân bất thường. Việc phát hiện sớm đặc biệt quan trọng khi tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng ở người trẻ đang tăng.

Không trì hoãn tầm soát: Các tổ chức y tế khuyến nghị bắt đầu tầm soát từ 45 tuổi. Nếu phát hiện sớm, tỷ lệ sống sót trên 90%, nhưng nếu để bệnh lan rộng, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn khoảng 16%.