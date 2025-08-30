Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Loại quả quen thuộc giúp ngăn ngừa ung thư, tăng cường miễn dịch

Như Quyên
Như Quyên
30/08/2025 00:07 GMT+7

Bí hồ lô (hay bí rợ) giàu chất xơ, vitamin, kali và một số chất chống oxy hóa. Nó cũng có lợi cho sức khỏe tim mạch, làm đẹp da, tăng cường hệ miễn dịch và nhiều lợi ích khác.

Giảm nguy cơ ung thư

Bí đỏ hồ lô chứa nhiều vitamin A và C, chất chống oxy hóa beta-carotene, giúp bảo vệ cơ thể khỏi ung thư. Một nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ nhiều beta-carotene và vitamin A có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư phổi ở người không hút thuốc.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm còn gợi ý rằng các hợp chất trong bí đỏ hồ lô có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú, ung thư hắc tố (melanoma) và bệnh bạch cầu. Tuy nhiên, cần thêm các nghiên cứu trên người để xác nhận điều này.

- Ảnh 1.

Bí hồ lô giàu chất xơ, vitamin, kali và một số chất chống oxy hóa

Ảnh: AI

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các loại rau củ có màu vàng và cam, như bí đỏ hồ lô, được biết đến là có lợi cho tim vì chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ tốt cho tim mạch.

Một nghiên cứu cho thấy việc tăng lượng rau củ vàng hoặc cam trong chế độ ăn hằng ngày giúp giảm 23% nguy cơ tử vong do bệnh tim, theo Verywell Health (Mỹ).

Bảo vệ sức khỏe da và mắt

Vitamin C trong bí đỏ hồ lô rất quan trọng cho sức khỏe da. Khi thiếu collagen, da có thể trông mỏng hoặc nhăn nheo hơn ở bề mặt. Và việc tiêu thụ bí đỏ hồ lô có thể hỗ trợ quá trình hình thành collagen cho da - một loại protein giúp da mịn màng, săn chắc và đàn hồi hơn. Vitamin C còn giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và làm giảm tình trạng tăng sắc tố da.

Bên cạnh đó, beta-carotene, vitamin C và vitamin E trong bí đỏ hồ lô đều mang lại lợi ích nhất định cho mắt. Một số nghiên cứu cho thấy các chất này có thể giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng ở mắt do tuổi tác (AMD) - một tình trạng suy giảm thị lực trung tâm. Bổ sung nhiều vitamin C cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Bổ sung nước cho cơ thể

Bí đỏ hồ lô có hàm lượng nước cao, giúp tăng lượng nước nạp vào cơ thể mỗi ngày. Uống đủ nước rất quan trọng để các cơ quan hoạt động tốt, đồng thời mô được ngậm nước sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn. Giữ cơ thể đủ nước còn hỗ trợ quá trình đào thải độc tố, bôi trơn khớp và giúp duy trì làn da khỏe mạnh.

- Ảnh 3.

Chất xơ trong bí hồ lô có thể bảo vệ cơ thể khỏi các loại ung thư, béo phì và nhiều bệnh mạn tính khác

ẢNH: AI

Tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa

Vitamin A, C và E trong bí đỏ hồ lô đều góp phần nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi hư hại và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, chất xơ trong loại quả quen thuộc này còn giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và ngăn ngừa táo bón. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ có thể bảo vệ cơ thể khỏi các loại ung thư, bệnh tiểu đường, béo phì và nhiều bệnh mạn tính khác.

Một nghiên cứu cho thấy những người ăn chế độ giàu thực vật và nhiều chất xơ có xu hướng giảm cân hiệu quả hơn so với người ăn ít chất xơ.

Cần hạn chế với người bị sỏi thận

Bí đỏ hồ lô nhìn chung an toàn với hầu hết mọi người khi ăn ở mức bình thường. Tuy nhiên, ăn quá nhiều có thể gây khó chịu tiêu hóa do hàm lượng chất xơ cao.

Lưu ý, không nên ăn bí đỏ hồ lô nếu bạn bị dị ứng với bí hoặc các loại rau củ cùng họ như bí ngô, bí xanh (zucchini). Ngoài ra, bí đỏ hồ lô cũng có chứa một lượng nhỏ oxalate, có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận ở một số người, hoặc làm trầm trọng tình trạng sỏi thận nếu ăn với lượng quá nhiều.

Khám phá thêm chủ đề

bí đỏ bí hồ lô Chất xơ Vitamin c vitamin sỏi thận ung thư rau củ Hệ miễn dịch Làn da mắt
