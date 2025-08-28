5 xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm ung thư

Mỗi xét nghiệm sau đều có cơ sở khoa học rõ ràng, nhờ đó giúp phòng ngừa, phát hiện và điều trị ung thư trong giai đoạn sớm.

Xét nghiệm PSA

PSA là xét nghiệm máu đo nồng độ kháng nguyên PSA do tuyến tiền liệt tiết ra. Mục đích là phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Đây là công cụ hữu ích trong tầm soát ung thư tiền liệt tuyến, đặc biệt khi không có triệu chứng rõ ràng.

Kết quả xét nghiệm máu này cho bác sĩ biết mức độ PSA, nồng độ càng cao thì khả năng mắc ung thư càng lớn. Do đó, PSA không dùng để chẩn đoán. Muốn xác định chính xác bệnh thì cần thực hiện thêm các xét nghiệm bổ sung, chẳng hạn sinh thiết.

PSA là xét nghiệm máu đo nồng độ kháng nguyên PSA để tầm soát ung thư tiền liệt tuyến ẢNH: AI

Chụp nhũ ảnh

Chụp nhũ ảnh là phương pháp dùng tia X liều thấp để kiểm tra mô vú. Mục đích là nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường sớm trước khi người bệnh có thể cảm nhận u cục ở vú, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, chụp nhũ ảnh định kỳ có thể phát hiện tổn thương nhiều năm trước khi triệu chứng ung thư xuất hiện, nhờ đó cải thiện đáng kể khả năng điều trị thành công.

Các nghiên cứu cho thấy phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm giúp tăng tỷ lệ sống sót sau 5 năm lên đến trên 93%. Đây là lý do vì sao các tổ chức y tế uy tín thường khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên chụp nhũ ảnh khi khám sức khỏe định kỳ.

Xét nghiệm Pap, HPV

Xét nghiệm Pap - còn gọi là phết tế bào cổ tử cung - và HPV test là 2 phương pháp tầm soát ung thư cổ tử cung hiệu quả nhất hiện nay. Pap giúp phát hiện các thay đổi trước khi trở thành ung thư, trong khi HPV test xác định sự hiện diện của virus HPV, tác nhân chính gây ung thư cổ tử cung. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ từ 25 đến 65 tuổi nên thực hiện HPV test định kỳ mỗi 5 năm hoặc kết hợp với cả Pap.

Nội soi đại tràng

Nội soi đại tràng là tiêu chuẩn vàng trong việc phát hiện sớm ung thư đại trực tràng. Hiệu quả của phương pháp này được chứng minh rõ ràng. Trong nghiên cứu trên chuyên san Gastrointestinal Endoscopy, tầm soát qua nội soi định kỳ trong 5-15 năm đã giúp ngăn chặn từ 52% đến 18% số ca tử vong do ung thư đại trực tràng. Khi phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sót sau 5 năm có thể lên tới 90%.

Kiểm tra da

Ung thư da là loại ung thư có thể phát hiện sớm bằng quan sát trực tiếp. Tổ chức Skin Cancer Foundation (Mỹ) khuyến cáo mọi người nên tự kiểm tra da thường xuyên. Nếu phát hiện các tổn thương bất thường thì cần khám chuyên khoa.

Những vị trí cần kiểm tra không chỉ là những vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mà cả những vùng ít tiếp xúc như lòng bàn chân, đầu gối, móng, vùng kín. Phát hiện sớm giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong và tránh các phương pháp điều trị xâm lấn mạnh, theo Medical News Today.