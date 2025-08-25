Vắc xin mới chống 2 loại ung thư nguy hiểm: Hiệu quả đầy hứa hẹn

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa Nature Medicine, các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một loại vắc xin mới mang lại kết quả bước đầu đáng khích lệ, mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân mắc các loại ung thư này, theo trang tin khoa học Science Alert.

Vắc xin do các nhà khoa học Mỹ, gồm Bệnh viện đa khoa Massachusetts, Đại học California, Đại học Iowa, Bệnh viện Đại học North Shore, Trường Y Đại học Colorado, Bệnh viện City of Hope, Trung tâm Ung thư MD Anderson - Đại học Texas, Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering và Công ty công nghệ sinh học Elicio Therapeutics chuyên phát triển các liệu pháp miễn dịch mới nhằm điều trị các loại ung thư hung dữ, phát triển.

Vắc xin mới có thể chống 2 loại ung thư nguy hiểm: tuyến tụy và đại trực tràng Ảnh minh họa: AI

Vắc xin mới mang tên ELI-002 2P nhắm đến đột biến gien KRAS - nguyên nhân gây ra 93% ca ung thư tuyến tụy và 50% ca ung thư đại trực tràng. Đây là đột biến khó tiếp cận trong điều trị ung thư.

Điểm đặc biệt của ELI-002 2P là khả năng đưa tác nhân hoạt tính của vắc xin trực tiếp đến các hạch bạch huyết, nơi tập trung nhiều loại tế bào miễn dịch. Từ đó, "huấn luyện" hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư có mang đột biến KRAS.

Theo bác sĩ Zev Wainberg, chuyên gia ung thư tại Đại học California, đây là bước tiến đầy hứa hẹn cho bệnh nhân có ung thư do đột biến KRAS, đặc biệt là ung thư tuyến tụy - căn bệnh gần như chắc chắn sẽ tái phát sau điều trị tiêu chuẩn và hiện có rất ít lựa chọn điều trị hiệu quả.

Kết quả đầy hứa hẹn

Trong thử nghiệm, vắc xin được tiêm cho 25 bệnh nhân, trong đó có 20 người sau phẫu thuật ung thư tuyến tụy và 5 người sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, các xét nghiệm cho thấy họ vẫn còn dấu hiệu ung thư có thể tái phát.

Kết quả thật đáng khích lệ: Sau khi được tiêm vắc xin, 84% bệnh nhân đã phát triển tế bào T đặc hiệu với đột biến KRAS, có khả năng tấn công tế bào ung thư. Đặc biệt, ở 24% số người tham gia, các dấu vết còn lại của khối u đã biến mất hoàn toàn, theo Science Alert.

Trong số những người có phản ứng miễn dịch mạnh nhất (17 trong 24 người), phần lớn vẫn không có dấu hiệu tái phát ung thư sau gần 20 tháng theo dõi - một kết quả rất đáng chú ý đối với 2 loại ung thư có tiên lượng xấu này. Đồng thời, họ có thời gian sống trung bình cao hơn nhiều so với kỳ vọng thông thường.

Một điểm nổi bật khác: Đây là vắc xin "dùng sẵn", không cần cá nhân hóa cho từng người, nên có thể sử dụng rộng rãi.

Các thử nghiệm tiếp theo sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả và độ an toàn. Tuy nhiên, với tỷ lệ tử vong và tái phát cao của ung thư tuyến tụy và đại trực tràng, kết quả ban đầu này cho thấy vắc xin mới này có thể giúp kéo dài tuổi thọ đáng kể cho người bệnh.

Bác sĩ Wainberg kết luận: Vắc xin mới cho thấy khả năng huấn luyện hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt đột biến gây ung thư một cách an toàn và hiệu quả. Đây là cách tiếp cận đầy tiềm năng, giúp tạo ra phản ứng miễn dịch chính xác, bền vững mà không cần đến vắc xin cá nhân hóa phức tạp.