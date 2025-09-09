Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nguyên nhân ung thư gia tăng ở người trẻ

Liên Châu
Liên Châu
09/09/2025 04:05 GMT+7

Theo Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), qua thực tế xét nghiệm gien với một số bệnh nhân ung thư, các bác sĩ phát hiện ca bệnh hội chứng Lynch ở người trẻ.

Hội chứng Lynch là một rối loạn di truyền làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, có nguyên nhân do đột biến ở các gien có nhiệm vụ "sửa chữa" lỗi sao chép ADN (như MLH1, MSH2, MSH6, PMS2). Khi hệ thống sửa lỗi này bị hỏng, các đột biến sẽ tích tụ nhanh chóng, dẫn đến hình thành ung thư ở độ tuổi trẻ hơn nhiều so với thông thường.

- Ảnh 1.

Phát hiện sớm các đột biến qua xét nghiệm gien giúp mở ra hướng điều trị trúng đích

ẢNH MINH HỌA: PHƯƠNG AN TẠO BỞI AI

Việc mang trong mình một đột biến trên gien MLH1 đồng nghĩa với việc một người phải đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh ung thư cao hơn gấp nhiều lần so với cộng đồng. Trong đó, nguy cơ ung thư đại trực tràng tăng từ 1,9% lên đến 52 - 82% (cao gấp 27 - 43 lần các trường hợp thông thường); nguy cơ ung thư dạ dày tăng từ 0,3% lên 6 - 13% (cao gấp 20 - 43 lần).

Ung thư di truyền là một dạng ung thư liên quan trực tiếp đến các biến đổi di truyền và chiếm 5 - 15% các loại ung thư.

Với ung thư nội mạc tử cung ở nữ, nguy cơ tăng từ 1,6% lên 25 - 60% (cao gấp 15 - 37 lần). Đột biến gien khiến nguy cơ ung thư buồng trứng ở nữ tăng từ 0,7% lên 4 - 12% (cao gấp 5 - 17 lần).

Đột biến gien ung thư có thể di truyền qua các thế hệ và làm tăng nguy cơ tiến triển thành ung thư ở cá thể mang đột biến gien đó. Trong đó, tiền sử mắc ung thư của các thành viên trong gia đình là một trong các yếu tố nguy cơ cao.

Nên làm xét nghiệm gien ung thư di truyền khi: gia đình có người thân bị ung thư ở độ tuổi trẻ; gia đình có người mắc nhiều loại ung thư. Bản thân hoặc người thân bị ung thư ở cả 2 cơ quan theo cặp (ví dụ ung thư 2 vú); bản thân hoặc người thân mắc ung thư hiếm gặp (ung thư vú ở nam giới)...

Theo PGS-TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, ung thư di truyền là một dạng ung thư liên quan trực tiếp đến các biến đổi di truyền và chiếm 5 - 15% các loại ung thư. Những đột biến này thường có ảnh hưởng đến các gien kiểm soát sự phân chia tế bào và sửa chữa ADN, dẫn đến sự phát triển không kiểm soát của tế bào, từ đó hình thành khối u. Các loại ung thư di truyền phổ biến như ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư buồng trứng...

PGS-TS Phạm Cẩm Phương nhấn mạnh, phát hiện sớm các đột biến này qua xét nghiệm gien không chỉ giúp sàng lọc đối tượng có nguy cơ cao mà còn mở ra hướng điều trị trúng đích, điều trị dựa trên đặc điểm sinh học riêng biệt của từng bệnh nhân. Với các phương thức chẩn đoán hiện đại, như giải trình tự thế hệ mới (NGS), phân tích, chẩn đoán bệnh ở mức độ gien, sinh học phân tử kết hợp với các phương pháp điều trị (thuốc điều trị đích, liệu pháp miễn dịch…) giúp kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Việc phát hiện người có nguy cơ di truyền có thể giúp người bệnh và thân nhân thực hiện các biện pháp phòng ngừa hoặc kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện ung thư ở giai đoạn đầu, tăng cơ hội điều trị hiệu quả, kéo dài thời gian sống.

Nguyên nhân ung thư gia tăng ở người trẻ - Ảnh 2.

ĐỒ HỌA: BẢO NGUYỄN

Tin liên quan

Nga: Vắc xin ung thư giảm 80% khối u chờ cấp phép sử dụng lâm sàng

Nga: Vắc xin ung thư giảm 80% khối u chờ cấp phép sử dụng lâm sàng

Bà Veronika Skvortsova, Giám đốc Cơ quan Y sinh Liên bang Nga (FMBA), cựu Bộ trưởng Y tế Nga, vừa công bố vắc xin trị ung thư mới của Nga đang chờ Bộ Y tế nước này cấp phép sử dụng lâm sàng.

Khám phá thêm chủ đề

ung thư người trẻ Dạ dày ADN Bệnh viện bạch mai Di truyền ung thư vú ở nam giới ung thư di truyền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận