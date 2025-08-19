Cứu chàng trai bị đâm xuyên bụng, thủng dạ dày

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) đã nhanh chóng cầm máu và hồi sức cho huyết động học ổn định rồi tiến hành chụp MSCT chẩn đoán. Kết quả ghi nhận có một vết thương vùng hông lưng kéo dài 15 cm, đâm xuyên thấu bụng. Trước nguy cơ sốc mất máu và viêm phúc mạc, đe dọa tính mạng, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu để nhanh chóng giải quyết tình trạng mất máu, thủng dạ dày và xử trí các thương tổn đi kèm.

Khai thác bệnh sử ghi nhận vì mâu thuẫn nhỏ, anh P. đã bị đâm từ vùng hông lưng bên trái xuyên đến bụng gây mất máu rất nhiều.

Vết thương nằm vị trí nhạy cảm, vết thủng dạ dày 2 cm

Ngày 19.8, bác sĩ chuyên khoa 1 Thạch Ngọc Diễm Thanh - Khoa Ngoại tiêu hóa gan mật tụy, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, vị trí vết thương tương đối nhạy cảm vì nó nằm gần những cơ quan như thận, niệu quản, đại tràng, tụy, lách và một số mạch máu lớn trong ổ bụng. Vì thế, ngay khi báo động nội viện, các bác sĩ đã được huy động để cùng nhau thám sát vết thương tại phòng mổ. Người bệnh được phẫu thuật thám sát và khâu cầm máu vết thương vùng hông lưng.

Ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân ẢNH: X.A

Sau đó, ê kíp mở bụng thám sát ổ bụng và các vùng lân cận thì phát hiện có vết thủng mặt trước và sau hang vị dạ dày, vết thủng khoảng 2 cm. Các bác sĩ đã tiến hành khâu lỗ thủng dạ dày, làm sạch ổ bụng để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Với sự phối hợp khẩn trương và nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, ê kíp đã xử trí nhanh chóng thương tổn, tranh thủ "thời gian vàng" cứu sống bệnh nhân. Sau 1 giờ, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, bệnh nhân được chuyển về khoa Ngoại tiêu hóa gan mật tụy tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hậu phẫu ngày thứ 7, bệnh nhân có thể tự đi lại và sinh hoạt bình thường.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Thanh khuyến cáo người dân khi gặp chấn thương nghiêm trọng do vật sắc nhọn đâm vào vùng lưng, vùng bụng cần được sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu càng sớm càng tốt. Việc chậm trễ có thể dẫn đến tử vong do sốc mất máu, sốc nhiễm trùng và nhiều biến chứng nặng nề.