Nga: Vắc xin ung thư giảm 80% khối u đã sẵn sàng sử dụng

Sau khi các cuộc thử nghiệm tiền lâm sàng đối với loại vắc xin chống ung thư mới này đã thành công cả về tính an toàn và hiệu quả cao.

Loại vắc xin này đã trải qua các nghiên cứu tiền lâm sàng theo chuẩn quốc tế, kéo dài liên tục 3 năm. Kết quả cho thấy nó an toàn tuyệt đối, kể cả khi tiêm lặp lại nhiều lần, đồng thời có hiệu quả cao trong việc ức chế sự phát triển khối u.

Kết quả thật đáng kinh ngạc, kích thước và tốc độ tăng trưởng của khối u có thể giảm đến 60 - 80%. Đáng chú ý, vắc xin còn có khả năng cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót của bệnh nhân.

Điểm nổi bật của vắc xin này là khả năng tác động trực tiếp đến hệ miễn dịch, giúp cơ thể nhận diện và chống lại tế bào ung thư Ảnh minh họa: AI

Đang chờ phê duyệt lâm sàng

Vào cuối mùa hè năm 2025, FMBA đã nộp toàn bộ hồ sơ lên Bộ Y tế Nga để xin cấp phép sử dụng vắc xin trên người bệnh. Nghĩa là chỉ trong thời gian rất ngắn nữa, nếu được phê duyệt, vắc xin có thể bắt đầu được thử nghiệm tại các bệnh viện và trung tâm ung bướu, theo hãng tin TASS.

Mục tiêu đầu tiên là ung thư đại trực tràng

Trong giai đoạn đầu, vắc xin được định hướng áp dụng cho ung thư đại trực tràng - một trong những loại ung thư phổ biến hàng đầu trên thế giới. Song song, các nhà khoa học cũng đang hoàn thiện việc phát triển vắc xin chống lại u nguyên bào thần kinh đệm - một trong những khối u ác tính nhất, và các loại u hắc tố đặc biệt.

Theo bà Skvortsova, điểm nổi bật của vắc xin này là khả năng tác động trực tiếp đến hệ miễn dịch, giúp cơ thể nhận diện và chống lại tế bào ung thư. Đây là hướng đi mới so với các phương pháp truyền thống như hóa trị hay xạ trị.

Vắc xin đã sẵn sàng để sử dụng, chúng tôi chỉ còn chờ giấy phép, bà Skvortsova khẳng định. Nếu được triển khai trong lâm sàng, đây có thể trở thành một trong những bước đột phá quan trọng nhất của y học Nga trong điều trị ung thư.