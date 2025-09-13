Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Rốt cuộc tập thể dục buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

Thiên Lan
Thiên Lan
13/09/2025 04:50 GMT+7

Tập thể dục buổi sáng hay buổi tối đều mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở trải nghiệm và mục tiêu của mỗi người.

Theo bác sĩ Mallory Christopherson, chuyên gia y học thể thao tại Mỹ, việc chọn thời điểm tập thể dục phụ thuộc vào thói quen và mục tiêu cá nhân.

Lợi ích khi tập thể dục buổi sáng

Tập thể dục sáng giúp kiểm soát cân nặng, nhất là với người muốn giảm cân. Hoàn thành bài tập trước khi bắt đầu ngày mới giúp bạn dễ duy trì thói quen, từ đó nhận được nhiều lợi ích lâu dài. Một số nghiên cứu trên nam giới cho thấy tập thể dục sáng có thể giúp giảm cholesterol, cải thiện chu kỳ ngủ - thức và duy trì năng lượng trong ngày. Tuy nhiên, dậy sớm có thể ảnh hưởng giấc ngủ và cơ bắp thường cứng vào buổi sáng, làm tăng nguy cơ chấn thương nếu không khởi động kỹ, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Rốt cuộc tập thể dục buổi sáng hay buổi tối tốt hơn? - Ảnh 1.

Tập thể dục sáng giúp kiểm soát cân nặng, nhất là với người muốn giảm cân

Ảnh: AI

Lợi ích khi tập thể dục buổi tối

Các nghiên cứu cho thấy tập thể dục cuối ngày cải thiện lưu thông máu, tốt cho sức khỏe tim mạch. Đây cũng là thời điểm thuận lợi cho người muốn tăng cơ, vì tập vào buổi tối có thể hỗ trợ phát triển khối cơ tốt hơn. Ngoài ra, hiệu suất thể thao thường cao hơn do thân nhiệt đạt mức lý tưởng, giúp cơ thể dẻo dai, ít chấn thương. Tập thể dục buổi tối còn giúp giảm căng thẳng sau một ngày dài, cho phép người tập có nhiều thời gian hơn và cơ bắp đã được làm nóng sẵn từ các hoạt động ban ngày.

Tuy nhiên, tập thể dục quá muộn có thể khiến khó ngủ do cơ thể bị kích thích gần giờ đi ngủ. Ngoài ra, thói quen tập buổi tối đôi khi ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi hoặc sinh hoạt xã hội, khiến người tập cảm thấy đó là sự hy sinh thay vì niềm vui.

Chọn thời điểm phù hợp

Bất kể sáng hay tối, tập thể dục đều góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể, phòng ngừa bệnh tim, tiểu đường và nhiều bệnh mạn tính khác. Các hình thức tập luyện nên được đa dạng, gồm cả aerobic (đi bộ, chạy, bơi lội, đạp xe), rèn sức mạnh và sức bền.

Dù tập thể dục sáng hay tối có những lợi ích riêng, nhưng sự khác biệt không quá lớn. Quan trọng nhất là chọn thời điểm phù hợp với lịch sinh hoạt, mục tiêu cá nhân và duy trì sự kiên trì lâu dài. Thực hiện tập luyện đều đặn vào cùng một khung giờ mỗi ngày sẽ giúp bạn gặt hái hiệu quả tối đa, theo Verywell Health.

Tin liên quan

Tìm ra cách tập thể dục giải phóng 'thuốc chống ung thư' từ bên trong

Tìm ra cách tập thể dục giải phóng 'thuốc chống ung thư' từ bên trong

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Breast Cancer Research and Treatment đã tìm ra cách tập thể dục không chỉ phòng ngừa ung thư cho người khỏe mạnh, mà còn ngăn ngừa tái phát ở bệnh nhân ung thư đã điều trị.

Chuyên gia: Có nên tập thể dục 2 lần mỗi ngày?

Tắm nước nóng ngay sau khi tập thể dục có tốt không?

Khám phá thêm chủ đề

Tập thể dục tập thể dục buổi sáng tập thể dục buổi tối giảm cân Cơ bắp Đi bộ đạp xe Chạy bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận