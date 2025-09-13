Rốt cuộc tập thể dục buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

Theo bác sĩ Mallory Christopherson, chuyên gia y học thể thao tại Mỹ, việc chọn thời điểm tập thể dục phụ thuộc vào thói quen và mục tiêu cá nhân.

Lợi ích khi tập thể dục buổi sáng

Tập thể dục sáng giúp kiểm soát cân nặng, nhất là với người muốn giảm cân. Hoàn thành bài tập trước khi bắt đầu ngày mới giúp bạn dễ duy trì thói quen, từ đó nhận được nhiều lợi ích lâu dài. Một số nghiên cứu trên nam giới cho thấy tập thể dục sáng có thể giúp giảm cholesterol, cải thiện chu kỳ ngủ - thức và duy trì năng lượng trong ngày. Tuy nhiên, dậy sớm có thể ảnh hưởng giấc ngủ và cơ bắp thường cứng vào buổi sáng, làm tăng nguy cơ chấn thương nếu không khởi động kỹ, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Tập thể dục sáng giúp kiểm soát cân nặng, nhất là với người muốn giảm cân Ảnh: AI

Lợi ích khi tập thể dục buổi tối

Các nghiên cứu cho thấy tập thể dục cuối ngày cải thiện lưu thông máu, tốt cho sức khỏe tim mạch. Đây cũng là thời điểm thuận lợi cho người muốn tăng cơ, vì tập vào buổi tối có thể hỗ trợ phát triển khối cơ tốt hơn. Ngoài ra, hiệu suất thể thao thường cao hơn do thân nhiệt đạt mức lý tưởng, giúp cơ thể dẻo dai, ít chấn thương. Tập thể dục buổi tối còn giúp giảm căng thẳng sau một ngày dài, cho phép người tập có nhiều thời gian hơn và cơ bắp đã được làm nóng sẵn từ các hoạt động ban ngày.

Tuy nhiên, tập thể dục quá muộn có thể khiến khó ngủ do cơ thể bị kích thích gần giờ đi ngủ. Ngoài ra, thói quen tập buổi tối đôi khi ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi hoặc sinh hoạt xã hội, khiến người tập cảm thấy đó là sự hy sinh thay vì niềm vui.

Chọn thời điểm phù hợp

Bất kể sáng hay tối, tập thể dục đều góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể, phòng ngừa bệnh tim, tiểu đường và nhiều bệnh mạn tính khác. Các hình thức tập luyện nên được đa dạng, gồm cả aerobic (đi bộ, chạy, bơi lội, đạp xe), rèn sức mạnh và sức bền.

Dù tập thể dục sáng hay tối có những lợi ích riêng, nhưng sự khác biệt không quá lớn. Quan trọng nhất là chọn thời điểm phù hợp với lịch sinh hoạt, mục tiêu cá nhân và duy trì sự kiên trì lâu dài. Thực hiện tập luyện đều đặn vào cùng một khung giờ mỗi ngày sẽ giúp bạn gặt hái hiệu quả tối đa, theo Verywell Health.