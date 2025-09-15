Hạt chia kết hợp nha đam: lợi ích bất ngờ đến cơ thể

Hạt chia chứa rất nhiều chất xơ hoà tan và không hoà tan, giúp tăng thể tích phân, hỗ trợ nhu động ruột, giảm táo bón và giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Hạt chia với nha đam là loại thức uống lành mạnh, rất phù hợp uống vào buổi sáng khi bụng đói ẢNH: AI

Hạt chia cũng là nguồn cung cấp omega-3 thực vật chất lượng, có tác dụng chống viêm, giảm căng thẳng ô xy hóa. Đây đều là những cơ chế quan trọng trong việc ngăn ngừa tổn thương da, làm dịu mụn, cải thiện độ đàn hồi và tạo hàng rào bảo vệ da.

Ngoài ra, các chất chống ô xy hóa, vitamin E, canxi, magiê và nhiều loại khoáng chất cũng giúp bảo vệ tế bào da khỏi gốc tự do, hỗ trợ tạo collagen và tăng cường kết cấu da.

Trong khi đó, nha đam cũng là loại thực vật mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, từ kháng viêm, bảo vệ đường tiêu hóa, giảm triệu chứng của các rối loạn như loét dạ dày và viêm ruột. Gel nha đam chứa hơn 99% là nước, đường đa polysaccharide, vitamin A, C, E, cùng nhiều enzyme, khoáng chất và hợp chất chống viêm. Ngoài ra, hợp chất anthraquinone trong nha đam cũng có tác dụng nhuận tràng nhẹ.

Kết hợp hạt chia với nha đam sẽ mang lại những lợi ích nổi bật sau:

Cải thiện tiêu hóa

Hạt chia có khả năng hấp thụ lượng nước gấp 10-12 lần trọng lượng của chúng. Khi hấp thụ nước, lớp vỏ ngoài của hạt sẽ nở ra, hình thành gel nhớt xung quanh hạt. Lớp gel này khi vào ruột sẽ làm mềm phân, giúp phân di chuyển trong ruột dễ dàng hơn, giảm cảm giác đầy hơi, táo bón.

Trong khi đó, nha đam có hợp chất nhuận tràng nhẹ giúp kích thích co bóp ruột, nhờ đó ruột đào thải nhanh hơn. Khi kết hợp với chất xơ từ chia, hiệu quả có thể tốt hơn. Hơn nữa, cả hai đều chứa các hợp chất chống viêm, có thể giảm viêm và cải thiện hệ miễn dịch đường ruột.

Giúp da sáng, mềm mại

Omega-3 và chất chống ô xy hóa trong hạt chia có tác dụng bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do, tia cực tím, ô nhiễm môi trường, làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn.

Với nha đam, nếu ăn hay uống thì các dưỡng chất trong loại thực vật này có tác dụng hỗ trợ gián tiếp đến sức khỏe da, giảm mụn. Tuy nhiên, nếu dùng thoa ngoài da thì nha đam có công dụng giữ ẩm sâu, làm dịu da rất tốt, tăng sản sinh collagen, hỗ trợ làn da tái tạo tốt hơn sau các tổn thương như cháy nắng, mụn.

Để pha chế hạt chia với nha đam, hãy cho 1 muỗng canh hạt chia khoảng 10-15 gram cùng 2-3 muỗng canh gel nha đam vào khoảng 300-400ml nước. Ngâm hạt chia trước khoảng 15-30 phút hoặc để qua đêm để chúng nở đều. Thời điểm uống tốt nhất là vào buổi sáng khi bụng còn đói để hỗ trợ tiêu hóa. Uống sau bữa ăn sẽ giúp giảm cảm giác nặng bụng, theo Eating Well.