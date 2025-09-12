Ngày mới với tin tức sức khỏe: Giải độc gan bằng thức uống quen thuộc

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Thói quen cần tránh sau bữa ăn vì gây hại tiêu hóa; Sợ mập kiêng tinh bột, điều gì thực sự diễn ra trong cơ thể?; Ăn 6 loại quả quen thuộc sau đây giúp ngủ ngon hơn...

Nước gừng với bạc hà: Thức uống giải độc tự nhiên cho gan

Nước gừng với bạc hà là loại thức uống giải độc tự nhiên, có thể uống vào buổi sáng để cải thiện sức khỏe gan. Chúng chứa nhiều chất chống ô xy hóa, chống viêm, giúp đào thải độc tố và một số lợi ích khác.

Sự kết hợp của gừng và bạc hà không chỉ mang lại vị thanh mát dễ chịu mà còn thúc đẩy quá trình loại bỏ độc tố, cải thiện tuần hoàn máu và tăng hiệu quả giải độc gan.

Nước gừng và lá bạc hà giúp hỗ trợ giải độc tố cho cơ thể ẢNH: AI

Cách làm nước gừng với bạc hà rất đơn giản. Trước tiên, hãy gọt và thái lát khoảng 10-15 gram gừng tươi, tương đương 2-3 lát dày, cho vào 250 - 300 ml nước. Đây là lượng vừa đủ để nước có vị cay nhẹ, không quá nồng. Sau đó, rửa sạch vài lá bạc hà tươi. Ngâm gừng và bạc hà vào nước lọc trong vài giờ hoặc qua đêm. Người uống có thể thêm chanh hoặc mật ong tùy sở thích.

Những lợi ích chính của nước gừng với bạc hà gồm:

Loại bỏ độc tố có hại ra khỏi cơ thể. Nước gừng với bạc hà là một thức uống nhẹ nhàng có tác dụng hỗ trợ giải độc cho cơ thể. Gừng có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm viêm nhiễm ở gan và kích thích lưu thông máu, từ đó hỗ trợ gan loại bỏ độc tố hiệu quả hơn.

Trong khi đó, bạc hà lại làm tăng tiết mật và hỗ trợ tiêu hóa, góp phần giảm gánh nặng cho gan trong quá trình xử lý chất thải và tích tụ mỡ.

Điều hòa hệ tiêu hóa. Gừng nổi tiếng với khả năng kích thích enzyme tiêu hóa, giảm đầy hơi, buồn nôn. Bạc hà có tác dụng thư giãn cơ trơn ruột, làm dịu các triệu chứng tiêu hóa như khó tiêu và đầy hơi. Khi kết hợp, cả hai giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, giảm áp lực cho gan. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 12.9.

Sợ mập kiêng tinh bột: Điều gì thực sự diễn ra trong cơ thể?

Trong nhiều năm, ăn kiêng cắt giảm hoặc bỏ hẳn tinh bột được nhiều người tin là cách nhanh nhất để giảm cân. Nhưng điều gì thực sự xảy ra khi bạn loại bỏ nguồn năng lượng chính này?

Carbs là một trong 3 nhóm chất dinh dưỡng đa lượng, cung cấp glucose cho não và cơ. Theo khuyến nghị, chúng nên chiếm 45 - 65% tổng năng lượng mỗi ngày.

Tiến sĩ Julie Stefanski, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng của Mỹ, nhấn mạnh: Người trưởng thành cần ít nhất 130 g tinh bột/ngày để duy trì hoạt động cơ bản.

Gạo nguyên cám, khoai củ... rất tốt cho sức khỏe Ảnh: AI

Cơ thể phản ứng thế nào khi thiếu tinh bột? Trong 24 - 48 giờ cắt carbs, glycogen dự trữ trong gan và cơ cạn dần. Vì glycogen giữ nước nên cân nặng sụt nhanh, chủ yếu là mất nước. Sau đó, cơ thể phải phá hủy mô cơ và đốt mỡ để tạo năng lượng, đưa cơ thể vào trạng thái ketosis.

Theo chuyên gia Samantha Coogan (Đại học Nevada, Mỹ), ketosis có thể giúp tồn tại ngắn hạn nhưng nếu kéo dài sẽ rối loạn hoóc môn, ảnh hưởng gan, tuyến giáp và đường huyết.

Tác dụng phụ thường gặp. Cắt tinh bột dễ gây "cúm keto" với cảm giác mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu, khó tập trung. Ngắn hạn, có thể gây táo bón, mất ngủ, cáu gắt. Dài hạn, nguy cơ mất cân bằng điện giải, cholesterol cao, sỏi thận, loãng xương. Với người tiểu đường, ketosis có thể dẫn đến nhiễm toan ceton, tình trạng nguy hiểm tính mạng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 12.9.

Bác sĩ: Ăn 6 loại quả quen thuộc sau đây giúp ngủ ngon hơn

Đối với người lớn tuổi, chứng khó ngủ rất phổ biến, gây mệt mỏi, suy giảm trí nhớ và tăng nguy cơ bệnh tật. Vì vậy, cải thiện giấc ngủ là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe và chất lượng sống.

Ngoài việc duy trì thói quen ngủ đúng giờ, hạn chế caffeine..., thì việc bổ sung trái cây giàu dưỡng chất cũng có thể giúp cơ thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

Sau đây, tiến sĩ Sohaib Imtiaz, bác sĩ làm việc tại Mỹ, tiết lộ 6 loại quả quen thuộc chứa hoóc môn ngủ melatonin, tryptophan - tiền chất của melatonin, magie - khoáng chất của giấc ngủ và nhiều vitamin có lợi cho giấc ngủ, dựa trên bằng chứng khoa học.

Chuối chứa kali, magie và tryptophan - bộ 3 dưỡng chất giúp thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng thần kinh và giúp ngủ sâu Ảnh: AI

Chuối: Chứa kali, magie và tryptophan - bộ 3 dưỡng chất giúp thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng thần kinh và giúp ngủ sâu. Ngoài ra, lượng carbs trong chuối còn giúp tăng hiệu quả của tryptophan.

Dâu tây: Giàu melatonin, vitamin C và vitamin B5 - các chất vừa thúc đẩy sản xuất serotonin - cũng là một tiền chất của melatonin và melatonin trong não, vừa tăng cường miễn dịch và cải thiện hệ tiêu hóa. Dâu tây cực kỳ hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Cam: Không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa melatonin và vitamin B6. Vitamin C giúp giảm hoóc môn căng thẳng, trong khi vitamin B6 hỗ trợ chuyển hóa tryptophan thành melatonin.