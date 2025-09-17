Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lợi ích của tỏi ngâm mật ong

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bác sĩ nội trú - 3 năm ăn ngủ trong bệnh viện để giỏi nghề, vững y đức; Người bị huyết áp cao nên ăn những loại nấm nào?; Muốn tim khỏe mạnh, nên thường xuyên ăn cá nào?...

1 muỗng tỏi ngâm mật ong mỗi ngày: Điều gì xảy ra với đường huyết và huyết áp?

Tỏi và mật ong từ lâu đã được biết đến là những thực phẩm giàu dưỡng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Khi kết hợp tỏi và mật ong sẽ tạo thành một phương thuốc tự nhiên hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch, tiêu hóa, thậm chí giúp chống lại nhiều bệnh nhiễm trùng.

Sau đây, cô Brittany Lubeck, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, sẽ giải thích điều gì xảy ra với cơ thể nếu mỗi ngày bạn uống 1 muỗng cà phê tỏi ngâm mật ong.

Khi kết hợp tỏi và mật ong sẽ tạo thành một phương thuốc tự nhiên hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch, tiêu hóa Ảnh: AI

Tỏi và mật ong mang lại những lợi ích tương tự và riêng biệt. Cả hai đều có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus, chống oxy hóa và chống viêm, đồng thời có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Mật ong cũng chứa chất chống oxy hóa, cũng như đặc tính kháng khuẩn và kháng virus.

Chuyên gia Lubeck nói: Tỏi chứa allicin có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus, chống viêm mạnh. Trong khi đó, mật ong giàu chất chống oxy hóa, enzym và dưỡng chất giúp tăng cường miễn dịch. Sự kết hợp này được xem là "bộ đôi vàng" cho sức khỏe.

Muốn tim khỏe mạnh, nên thường xuyên ăn cá nào?

Cá chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt là a xít béo omega-3, có tác dụng giảm viêm, cần thiết cho chức năng mạch máu và huyết áp. Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng giống nhau về hàm lượng omega-3.

Để trái tim khỏe mạnh hơn, mọi người cần thường xuyên ăn các loại cá sau:

Cá hồi. Cá hồi là một trong những loại cá béo chứa nhiều a xít eicosapentaenoic (EPA) và docosahexaenoic (DHA) nhất. Đây là 2 loại a xít béo omega-3 được khoa học chứng minh có lợi cho tim mạch. Chúng giúp giảm chất béo trung tính trong máu, tăng cholesterol "tốt" HDL, giảm đông máu và làm chậm quá trình tích tụ mảng xơ vữa động mạch.

Ăn cá hồi thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim ẢNH: AI

Ngoài ra, viêm mạn tính là một yếu tố góp phần vào bệnh tim. Omega-3 trong cá hồi có khả năng giảm viêm và cải thiện độ linh hoạt của mạch máu, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp nhẹ.

Cá thu. Cũng như cá hồi, cá thu giàu EPA và DHA. Các nghiên cứu cho thấy ăn cá thu thường xuyên làm giảm nguy cơ bệnh mạch vành, đột quỵ và tử vong vì bệnh tim.

Một điều lưu ý về cá thu là hàm lượng thủy ngân trong cá. Những con cá lớn thường có hàm lượng thủy ngân cao hơn. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nên ăn những con cá thu nhỏ, đánh bắt từ vùng nước sạch và ăn với tần suất phù hợp.

Người bị huyết áp cao nên ăn những loại nấm nào?

Nấm chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho huyết áp, giảm viêm và cải thiện mỡ máu. Một số nghiên cứu cho thấy ăn nấm thường xuyên góp phần giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể.

Tuy nhiên, không phải loại nấm nào cũng có lợi ích giống nhau. Hiệu quả còn phụ thuộc vào liều lượng cũng như cách chế biến.

Nấm hương chứa chất xơ hòa tan và một số dưỡng chất khác có tác dụng điều hòa huyết áp ẢNH: AI

Dưới đây là các loại nấm mà người huyết áp cao nên đưa vào chế độ ăn:

Nấm hương. Nấm hương từ lâu đã nổi tiếng trong ẩm thực không chỉ nhờ hương vị thơm ngon mà còn công dụng y học. Trong một nghiên cứu trên chuyên san Journal of Nutritional Science and Vitaminology, các nhà khoa học phát hiện một chế độ ăn mà nấm hương chiếm 5% khẩu phần có thể giúp ngăn tăng huyết áp ở những con chuột thí nghiệm.

Nấm hương chứa hợp chất eritadenine có khả năng ức chế enzyme tạo cholesterol, cùng với các sterol ngăn hấp thu cholesterol ở ruột. Ngoài ra, nấm hương cũng giàu beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan giúp cải thiện mỡ máu, giảm cholesterol có hại và góp phần điều hòa huyết áp.

Nấm bào ngư. Nấm bào ngư là loại nấm phổ biến, giá thành phải chăng nhưng có giá trị dinh dưỡng cao. Loại nấm này này có khả năng cải thiện các chỉ số chuyển hóa như đường huyết, mỡ máu, thậm chí còn giúp hạ huyết áp nhẹ. Nấm bào ngư cũng chứa nhiều kali, khoáng chất giúp đào thải natri dư thừa, từ đó giảm gánh nặng lên thành mạch máu.