1 viên dầu cá omega-3 mỗi ngày: Điều gì xảy ra cho tim, não người lớn tuổi?

Omega-3 là nhóm axit béo thiết yếu có trong cá hồi, quả óc chó, hạt chia… đóng vai trò then chốt với sức khỏe não, tim và nhiều chức năng khác. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Alzheimer's and Dementia cho thấy phụ nữ mắc bệnh Alzheimer có mức lipid không bão hòa - đặc biệt là omega-3 - thấp hơn hẳn so với người khỏe mạnh. Điều này phần nào lý giải vì sao phụ nữ dễ mắc Alzheimer hơn, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Các nhà khoa học phát hiện thêm lợi ích quan trọng của omega-3 Ảnh: AI

Bảo vệ não bộ và trí nhớ

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chế độ ăn giàu omega-3 có thể giảm nguy cơ Alzheimer - căn bệnh gây tử vong đứng thứ 6 toàn cầu. Vanessa King, chuyên gia của Viện Dinh dưỡng và chế độ ăn kiêng Mỹ, nhấn mạnh: Dù cần thêm nghiên cứu, nhưng bằng chứng hiện tại cho thấy omega-3 rất có lợi cho não, đặc biệt với phụ nữ.

Ngoài ra, nghiên cứu năm 2010 cho thấy omega-3 giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào thần kinh và làm chậm các thay đổi liên quan đến suy giảm trí nhớ. Đây là yếu tố quan trọng khi tuổi tác làm tăng nguy cơ mất trí nhớ và rối loạn nhận thức, theo Verywell Health.

Tốt cho tim mạch và tuổi thọ

Omega-3 từ lâu được ca ngợi vì tác dụng giảm nguy cơ bệnh tim. Một tổng quan hơn 7.000 nghiên cứu chỉ ra rằng dầu cá có thể kéo dài tuổi thọ và bảo vệ tim mạch. Với phụ nữ sau mãn kinh, omega-3 còn giúp bù đắp phần nào sự suy giảm tác dụng bảo vệ tim do thiếu hụt estrogen.

Ngoài ra, viên dầu cá còn giúp hỗ trợ nội tiết và sinh sản, cải thiện khả năng sinh sản, tăng tỷ lệ mang thai. Ngoài ra, omega-3 còn giúp điều hòa nội tiết ở phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang.

Một số nghiên cứu ghi nhận omega-3 có thể giảm nguy cơ loãng xương, giảm đau và cải thiện chức năng vận động ở bệnh nhân viêm xương khớp.

Bổ sung thế nào?

Cơ thể không tự tổng hợp omega-3, vì vậy cần bổ sung qua thực phẩm như cá hồi, hạt chia, quả óc chó, trứng hoặc sữa tăng cường omega-3. Theo chuyên gia Vanessa King, nên ưu tiên nguồn từ thực phẩm, nhưng nếu chế độ ăn thiếu, viên dầu cá chất lượng cao - đã được kiểm nghiệm - là lựa chọn hợp lý.