Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

1 viên dầu cá omega-3 mỗi ngày: Điều gì xảy ra cho tim, não người lớn tuổi?

Thiên Lan
Thiên Lan
16/09/2025 05:02 GMT+7

Nhiều người bổ sung dầu cá omega-3 hằng ngày để duy trì sức khỏe. Giờ đây, các nhà khoa học còn phát hiện thêm lợi ích quan trọng của omega-3, đặc biệt đối với người lớn tuổi.

Omega-3 là nhóm axit béo thiết yếu có trong cá hồi, quả óc chó, hạt chia… đóng vai trò then chốt với sức khỏe não, tim và nhiều chức năng khác. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Alzheimer's and Dementia cho thấy phụ nữ mắc bệnh Alzheimer có mức lipid không bão hòa - đặc biệt là omega-3 - thấp hơn hẳn so với người khỏe mạnh. Điều này phần nào lý giải vì sao phụ nữ dễ mắc Alzheimer hơn, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

1 viên dầu cá omega-3 mỗi ngày: Điều gì xảy ra cho tim, não người lớn tuổi? - Ảnh 1.

Các nhà khoa học phát hiện thêm lợi ích quan trọng của omega-3

Ảnh: AI

Bảo vệ não bộ và trí nhớ

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chế độ ăn giàu omega-3 có thể giảm nguy cơ Alzheimer - căn bệnh gây tử vong đứng thứ 6 toàn cầu. Vanessa King, chuyên gia của Viện Dinh dưỡng và chế độ ăn kiêng Mỹ, nhấn mạnh: Dù cần thêm nghiên cứu, nhưng bằng chứng hiện tại cho thấy omega-3 rất có lợi cho não, đặc biệt với phụ nữ.

Ngoài ra, nghiên cứu năm 2010 cho thấy omega-3 giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào thần kinh và làm chậm các thay đổi liên quan đến suy giảm trí nhớ. Đây là yếu tố quan trọng khi tuổi tác làm tăng nguy cơ mất trí nhớ và rối loạn nhận thức, theo Verywell Health.

Tốt cho tim mạch và tuổi thọ

Omega-3 từ lâu được ca ngợi vì tác dụng giảm nguy cơ bệnh tim. Một tổng quan hơn 7.000 nghiên cứu chỉ ra rằng dầu cá có thể kéo dài tuổi thọ và bảo vệ tim mạch. Với phụ nữ sau mãn kinh, omega-3 còn giúp bù đắp phần nào sự suy giảm tác dụng bảo vệ tim do thiếu hụt estrogen.

Ngoài ra, viên dầu cá còn giúp hỗ trợ nội tiết và sinh sản, cải thiện khả năng sinh sản, tăng tỷ lệ mang thai. Ngoài ra, omega-3 còn giúp điều hòa nội tiết ở phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang.

Một số nghiên cứu ghi nhận omega-3 có thể giảm nguy cơ loãng xương, giảm đau và cải thiện chức năng vận động ở bệnh nhân viêm xương khớp.

Bổ sung thế nào?

Cơ thể không tự tổng hợp omega-3, vì vậy cần bổ sung qua thực phẩm như cá hồi, hạt chia, quả óc chó, trứng hoặc sữa tăng cường omega-3. Theo chuyên gia Vanessa King, nên ưu tiên nguồn từ thực phẩm, nhưng nếu chế độ ăn thiếu, viên dầu cá chất lượng cao - đã được kiểm nghiệm - là lựa chọn hợp lý.

Tin liên quan

Bất ngờ với những thực phẩm giàu omega-3 hơn cả cá

Bất ngờ với những thực phẩm giàu omega-3 hơn cả cá

Axit béo omega-3 là dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ tim mạch, tăng cường trí não và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Khám phá thêm chủ đề

OMEGA-3 Dầu cá Bệnh tim tuổi thọ Alzheimer não bộ hạt chia cá hồi xương khớp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận