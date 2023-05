Những lý do không ngờ làm tăng huyết áp

Theo chuyên trang chăm sóc sức khỏe WebMD, sau đây là những nguyên nhân làm tăng huyết áp mà bạn có thể không ngờ.



Giữ huyết áp ổn định là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tổng thể SHUTTERSTOCK

Ăn nhiều đường

Đường thậm chí còn có vai trò quan trọng hơn muối trong việc làm tăng huyết áp. Một cốc nước ngọt 24 ounce (khoảng 700 ml) có thể khiến trị số huyết áp tâm thu tăng trung bình 15 điểm, còn ở tâm trương là 9 điểm.

Cô đơn

Cảm giác căng thẳng hoặc trầm cảm khi bị mất kết nối với xã hội không hề tốt cho bệnh nhân cao huyết áp, có thể làm bệnh tình tệ hơn theo thời gian. Theo một nghiên cứu, trong 4 năm, huyết áp của những người có cảm giác cô đơn thường xuyên đã tăng hơn 14 điểm.



Thiếu kali

Thận của chúng ta cần cân bằng natri và kali để giữ lượng chất lỏng phù hợp trong máu. Vì vậy, ngay cả khi đã giảm muối trong chế độ ăn, bạn vẫn có thể bị huyết áp cao nếu không ăn đủ các thực phẩm giàu kali như chuối, bông cải xanh, cải bó xôi, các loại đậu, cá, sữa ít béo…

Nhịn tiểu

Nhiều người đang không biết rằng nhịn tiểu có thể khiến huyết áp bị tăng. Một nghiên cứu chỉ ra rằng không đi vệ sinh trong ít nhất 3 giờ có thể khiến huyết áp tâm thu tăng trung bình khoảng 4 điểm và huyết áp tâm trương là 3 điểm. Điều này đặc biệt ảnh hưởng nhiều hơn khi một người càng có tuổi.

Mất nước

Khi các tế bào trong cơ thể không có đủ nước, mạch máu sẽ thắt chặt lại. Nguyên nhân của tình trạng này là do não gửi tín hiệu đến tuyến yên để giải phóng một chất hóa học làm co chúng lại, để thận của chúng ta tạo ra ít nước tiểu hơn nhằm giữ chất lỏng đang có lâu hơn. Hệ quả của việc này là khiến các mạch máu nhỏ trong tim và não của bạn co bóp nhiều hơn, làm huyết áp tăng cao.