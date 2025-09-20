Người bị cholesterol cao nên hạn chế ăn loại hải sản nào?

Những người bị cholesterol cao nên hạn chế một số loại hải sản sau:

Tôm

Tôm là một trong những loại hải sản phổ biến nhất. Thế nhưng, chúng là loại chứa hàm lượng cholesterol khá cao so với các loại cá biển hoặc hải sản khác. Trong 100 gram tôm chứa khoảng 190 mg cholesterol, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Trứng cá và nội tạng cá thường chứa nhiều cholesterol ẢNH: AI

Cholesterol từ tôm dù ít gây hại nhưng nếu tôm được chế biến theo cách dùng nhiều dầu mỡ thì lại khác, chẳng hạn chiên, tẩm bột hay cho nhiều bơ mỡ. Tổng lượng cholesterol trong món ăn nếu vượt khả năng xử lý của cơ thể sẽ làm tăng cholesterol trong máu.

Để đảm bảo sức khỏe, người có cholesterol cao nên ăn tôm 1-2 lần/tuần là vừa. Nên chế biến tôm bằng cách hấp, luộc hoặc nướng nhẹ.

Mực

Mực là loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp protein và một số khoáng chất có lợi. Mặt khác, mực cũng nằm trong nhóm hải sản có hàm lượng cholesterol cao. Trong 100 gram mực tươi chứa khoảng 220 đến hơn 230 mg cholesterol. Lượng cholesterol này có thể cao hơn tùy vào cách chế biến.

Do đó, chỉ số cholesterol trong máu sẽ tăng nếu ăn mực nhiều và thường xuyên, đặc biệt là với những cách chế biến cần nhiều dầu mỡ. Vì thế, người bị cholesterol cao nên hạn chế mực. Nếu ăn thì nên luộc, hấp hoặc áp chảo với ít dầu.

Cua và hàu

Cua và hàu chứa lượng cholesterol tương đối cao so với cá biển. Trong 100 gram thịt cua chứa khoảng 73 mg cholesterol, trong khi hàu là 71 mg. Tuy nhiên, lượng cholesterol này không gây hại như cholesterol trong thịt đỏ. Nếu ăn vừa phải, bằng những cách chế biến lành mạnh, ít dầu mỡ thì không gây hại sức khỏe, đồng thời tận dụng được các dưỡng chất như kẽm, selen, sắt, đồng trong thịt của chúng.

Trứng, nội tạng cá

Trứng và nội tạng cá, đặc biệt là ruột cá, có thể chứa rất nhiều cholesterol, thậm chí là các chất ô nhiễm tùy nguồn gốc của chúng. Trong 100 gram trứng cá chứa 300-500 mg cholesterol, ở nội tạng cá là 150–300 mg.

Dù trứng và nội tạng cá thơm ngon nhưng chỉ cần một khẩu phần nhỏ cũng có thể chứa lượng lớn cholesterol. Do đó, người cholesterol cao nên hạn chế hoặc chỉ thỉnh thoảng mới ăn, không nên đưa vào khẩu phần ăn một cách thường xuyên, theo Healthline.