4 dấu hiệu cho thấy cholesterol cao ở người trẻ

Dưới đây là những dấu hiệu cùng giải thích dựa trên cơ sở y khoa của tình trạng cholesterol cao ở người trẻ:

Chuột rút khi đi bộ

Khi động mạch chi dưới bị thu hẹp do mảng xơ vữa, máu không đủ cung cấp cho cơ bắp lúc vận động, dẫn đến hay bị đau và chuột rút ở bắp chân. Tình trạng này gọi là bệnh động mạch ngoại biên (PAD).

Đây là tín hiệu cảnh báo cholesterol cao lâu ngày gây tắc nghẽn mạch máu. Cơn chuột rút dễ xảy ra khi đi bộ nhưng sẽ mau khỏi khi nghỉ ngơi. Nếu người trẻ gặp dấu hiệu này thì nên đi khám để kiểm tra tuần hoàn máu và lipid máu.

Chuột rút thường xuyên xảy ra khi đi bộ có thể là dấu hiệu của cholesterol trong máu cao ẢNH: AI

U vàng quanh mắt

U vàng quanh mắt là những u hay mảng da màu vàng xuất hiện ở góc trong của mí mắt. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do lắng đọng cholesterol trong mô dưới da, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Theo Trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ), khoảng một nửa số người mắc u vàng quanh mắt có mức cholesterol cao. Do đó, những người phát hiện có u vàng quanh mắt nên đến bệnh viện kiểm tra lipid máu. Bác sĩ sẽ có những khuyến nghị để phòng ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim.

Đau ngực khi vận động

Đau ngực, đặc biệt khi vận động, có thể là dấu hiệu cho thấy động mạch vành bị hẹp do tích tụ cholesterol. Điều này xảy ra khi dòng máu mang ô xy đến tim bị hạn chế, gây ra tình trạng thiếu máu cơ tim.

Đau ngực ở người trẻ có thể bị nhầm là đau cơ ngực đơn thuần. Thế nhưng, nếu cơn đau ngực lặp đi lặp lại, đặc biệt ở người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim, thì cần khám để tầm soát sớm vấn đề tim mạch.

Tiền sử gia đình

Một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất khiến một người trẻ dễ bị cholesterol cao là tiền sử gia đình có người mắc bệnh tim khi còn trẻ hoặc có mức cholesterol cao. Đặc biệt, tăng cholesterol gia đình là một vấn đề sức khỏe có tính di truyền, khiến gan không thể loại bỏ hiệu quả cholesterol "xấu" LDL khỏi máu. Hệ quả là khiến cholesterol trong máu tăng cao bất thường, theo Verywell Health.