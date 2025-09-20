Đó là rau bina (còn gọi là cải bó xôi, rau chân vịt) - món rau xào đơn giản nhưng cực tốt cho huyết áp cao và tuổi thọ

Giúp kéo dài tuổi thọ

Một trong những lý do khiến rau bina được xem là thực phẩm trường thọ là nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào. Rau bina chứa vitamin C, carotenoid và flavonoid, giúp giảm căng thẳng oxy hóa và viêm - 2 cơ chế chính thúc đẩy lão hóa và nhiều bệnh mạn tính, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Theo bác sĩ Umo Callins (Mỹ), kiểm soát viêm là chìa khóa để sống lâu và khỏe mạnh. Rau bina còn giàu folate, vitamin A, K, cùng nhiều khoáng chất thiết yếu, giúp bảo vệ não, tim mạch và mắt. Nhờ đó, ăn rau bina thường xuyên có thể hỗ trợ phòng ngừa tiểu đường, bệnh tim, góp phần kéo dài tuổi thọ.

Không chỉ là món rau xào ngon miệng, rau bina còn giúp giảm huyết áp, tăng tuổi thọ, bảo vệ mắt, hỗ trợ tiêu hóa và não bộ Ảnh: AI

Có thể hạ huyết áp

Tác dụng nổi bật khác của rau bina là cải thiện huyết áp. Loại rau này chứa nhiều nitrat tự nhiên, có khả năng làm giãn mạch, giúp máu lưu thông dễ dàng và giảm gánh nặng cho tim.

Nghiên cứu năm 2016 cho thấy, chỉ 1 ly nước ép rau bina đã giúp hạ huyết áp tâm trương trong 5 giờ. Chuyên gia dinh dưỡng Jamie Nadeau (Mỹ) khẳng định, thường xuyên ăn rau bina có thể hỗ trợ điều trị tăng huyết áp và phòng ngừa bệnh tim mạch - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm.

Bảo vệ mắt

Rau bina giàu lutein - chất chống oxy hóa có thể giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực ở người lớn tuổi. Lutein còn làm tăng mật độ sắc tố điểm vàng, hoạt động như lớp "kính râm tự nhiên" bảo vệ mắt khỏi ánh sáng có hại.

Cải thiện tiêu hóa và đường ruột

Rau bina là nguồn chất xơ không hòa tan, giúp duy trì nhu động ruột đều đặn, ngăn ngừa táo bón và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Ăn rau bina nấu chín mang lại nhiều chất xơ hơn, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn lâu dài.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Nhờ giàu folate và các hợp chất thực vật, rau bina có thể làm chậm suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Như vây, không chỉ là món rau xào ngon miệng, rau bina còn giúp giảm huyết áp, tăng tuổi thọ, bảo vệ mắt, hỗ trợ tiêu hóa và não bộ, theo trang tin sức khỏe Health.