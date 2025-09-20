Tác dụng bất ngờ của cà phê với tim mạch, đường huyết và tuổi thọ

Bảo vệ tim mạch

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của cà phê là hỗ trợ sức khỏe tim. Chuyên gia dinh dưỡng Elizabeth Shaw, đang làm việc tại Mỹ, giải thích: Nghiên cứu chỉ ra rằng uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các polyphenol trong cà phê giúp chống oxy hóa, giảm viêm và cải thiện chức năng mạch máu. Điều này làm giảm tình trạng xơ cứng động mạch - nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu cơ tim và đột quỵ, theo trang tin sức khỏe Health.

Cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nổi bật nhất là những tác động tích cực đến tim mạch, đường huyết và tuổi thọ Ảnh: AI

Điều hòa lượng đường trong máu

Một đánh giá năm 2024 cho thấy uống 1 - 3 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nguyên nhân là nhờ cà phê chứa các dưỡng chất thực vật giúp ngăn ngừa căng thẳng oxy hóa, từ đó giúp tránh béo phì và hội chứng chuyển hóa vốn có thể dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Axit chlorogenic - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cà phê có thể cải thiện độ nhạy insulin và chuyển hóa glucose trong cơ thể. Cả hai đều quan trọng trong việc điều hòa lượng đường trong máu và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên, tiến sĩ Sarah Pflugradt, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, lưu ý rằng để gặt hái lợi ích từ cà phê, tốt nhất nên uống cà phê đen không đường, hoặc ít đường nhất có thể.

Kéo dài tuổi thọ

Đáng chú ý, các nghiên cứu tổng hợp cho thấy uống cà phê, đặc biệt là vào buổi sáng, giúp giảm nguy cơ tử vong sớm, kéo dài tuổi thọ. Nguyên nhân là nhờ tác động đồng thời: bảo vệ tim, cải thiện chuyển hóa đường, giảm nguy cơ thoái hóa thần kinh. Chuyên gia Shaw nhấn mạnh rằng việc duy trì khối cơ, trí nhớ và hệ tuần hoàn khỏe mạnh chính là nền tảng giúp người uống cà phê có tuổi thọ dài hơn.

Các lợi ích khác của cà phê

Ngoài 3 tác dụng trên, cà phê còn đem lại nhiều lợi ích khác:

Tăng năng lượng và cải thiện tâm trạng nhờ kích thích sản sinh dopamine.

Thúc đẩy tiêu hóa thông qua tăng nhu động ruột.

Giảm nguy cơ Alzheimer, Parkinson và sa sút trí tuệ nhờ các hợp chất polyphenol.

Hỗ trợ chức năng tuyến giáp khỏe mạnh, đặc biệt ở người có rối loạn chuyển hóa, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Tóm lại, cà phê không chỉ giúp bạn tỉnh táo mỗi sáng mà còn là "liều thuốc tự nhiên" bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ tiểu đường và kéo dài tuổi thọ nếu uống đúng cách.