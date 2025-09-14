Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tiểu đường: vì sao đi bộ vài bước nhỏ cũng quan trọng?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
14/09/2025 00:09 GMT+7

Thay vì ngồi hoặc nằm, một vài phút vận động nhẹ nhàng, chẳng hạn như nâng bắp chân hoặc đi bộ, cũng mang lại lợi ích sức khỏe. Điều này đặc biệt quan trọng với người mắc bệnh tiểu đường.

Đối với người mắc tiểu đường, mỗi bước chân nhỏ đều có thể tạo ra sự khác biệt to lớn. Ngay cả hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ vài bước thôi cũng góp phần kiểm soát bệnh và cải thiện sức khỏe, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tiểu đường: vì sao đi bộ vài bước nhỏ cũng quan trọng ? - Ảnh 1.

Đi bộ dù là những bước nhỏ trong vài phút cũng mang lại tác động tích cực đến sức khỏe ở người mắc tiểu đường

ẢNH: AI

Nhiều khuyến nghị sức khỏe yêu cầu mọi người nên tập luyện với cường độ vừa phải ít nhất 150 phút/tuần. Nếu tập cường độ cao thì chỉ cần ít nhất 75 phút/tuần. Tuy nhiên, vì nhiều lý do không ít người không thể tập luyện như đúng khuyến nghị.

Với bệnh nhân tiểu đường, nhất là người lớn tuổi, vận động thường xuyên là cực kỳ quan trọng. Nghiên cứu cho thấy những chuyển động thường nhật, dù nhỏ, cũng mang lại lợi ích đáng kể cho họ.

Nghiên cứu từ Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy những người mắc tiểu đường cả tuần ít vận động nhưng nếu vẫn tranh thủ tập luyện cuối tuần thì sức khỏe vẫn cải thiện. Cụ thể, việc tập luyện 150 phút trong 2 ngày cuối tuần giúp họ giảm 21% nguy cơ tử vong nói chung và giảm 33% nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Đi bộ vài phút cũng tốt cho người mắc tiểu đường loại 2

Vận động nhẹ nhàng, ngay cả khi đó chỉ là đi bộ trong vài phút, cũng góp phần cải thiện đường huyết và độ nhạy insulin ở người mắc tiểu đường loại 2. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy không nhất thiết phải vận động cường độ cao mới có hiệu quả kiểm soát đường huyết. Trong nhiều trường hợp, phân bổ vận động đều trong ngày, tức vận động nhẹ nhưng đều đặn, cũng đã có tác dụng tích cực với đường huyết.

Đi bộ là hình thức tập luyện dễ nhất, rủi ro chấn thương thấp và phù hợp với hầu hết người mắc tiểu đường. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khẳng định đi bộ là lựa chọn lý tưởng để khởi đầu thói quen tập luyện, đặc biệt với những người đang có biến chứng tiểu đường.

Khi đã tập quen, người bệnh có thể tăng số bước chân lên. Nghiên cứu cho thấy người mắc tiểu đường đi bộ trung bình từ 4.500 đến 7.500 bước/ngày thì tỷ lệ chết sớm sẽ giảm đáng kể. Điều này đúng bất kể tuổi tác, giới tính, cân nặng, thời gian bệnh hay các biến chứng đi kèm.

Người bị tiểu đường có thể đi bộ ngoài đường, trong nhà, trong phòng gym hay đi lên xuống cầu thang đều được. Tất cả đều mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe, theo Healthline.

Tin liên quan

Một số triệu chứng thường gặp của bệnh tiểu đường loại 2

Một số triệu chứng thường gặp của bệnh tiểu đường loại 2

Những dấu hiệu ban đầu của tiểu đường loại 2 tuy rất nhỏ, nhưng nếu chú ý có thể giúp phát hiện sớm bệnh và điều trị kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng.

Khám phá thêm chủ đề

tiểu đường Đi bộ Bệnh tim cải thiện đường huyết insulin tiểu đường loại 2
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận