Tiểu đường: vì sao đi bộ vài bước nhỏ cũng quan trọng?

Đối với người mắc tiểu đường, mỗi bước chân nhỏ đều có thể tạo ra sự khác biệt to lớn. Ngay cả hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ vài bước thôi cũng góp phần kiểm soát bệnh và cải thiện sức khỏe, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đi bộ dù là những bước nhỏ trong vài phút cũng mang lại tác động tích cực đến sức khỏe ở người mắc tiểu đường ẢNH: AI

Nhiều khuyến nghị sức khỏe yêu cầu mọi người nên tập luyện với cường độ vừa phải ít nhất 150 phút/tuần. Nếu tập cường độ cao thì chỉ cần ít nhất 75 phút/tuần. Tuy nhiên, vì nhiều lý do không ít người không thể tập luyện như đúng khuyến nghị.

Với bệnh nhân tiểu đường, nhất là người lớn tuổi, vận động thường xuyên là cực kỳ quan trọng. Nghiên cứu cho thấy những chuyển động thường nhật, dù nhỏ, cũng mang lại lợi ích đáng kể cho họ.

Nghiên cứu từ Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy những người mắc tiểu đường cả tuần ít vận động nhưng nếu vẫn tranh thủ tập luyện cuối tuần thì sức khỏe vẫn cải thiện. Cụ thể, việc tập luyện 150 phút trong 2 ngày cuối tuần giúp họ giảm 21% nguy cơ tử vong nói chung và giảm 33% nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Đi bộ vài phút cũng tốt cho người mắc tiểu đường loại 2

Vận động nhẹ nhàng, ngay cả khi đó chỉ là đi bộ trong vài phút, cũng góp phần cải thiện đường huyết và độ nhạy insulin ở người mắc tiểu đường loại 2. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy không nhất thiết phải vận động cường độ cao mới có hiệu quả kiểm soát đường huyết. Trong nhiều trường hợp, phân bổ vận động đều trong ngày, tức vận động nhẹ nhưng đều đặn, cũng đã có tác dụng tích cực với đường huyết.

Đi bộ là hình thức tập luyện dễ nhất, rủi ro chấn thương thấp và phù hợp với hầu hết người mắc tiểu đường. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khẳng định đi bộ là lựa chọn lý tưởng để khởi đầu thói quen tập luyện, đặc biệt với những người đang có biến chứng tiểu đường.

Khi đã tập quen, người bệnh có thể tăng số bước chân lên. Nghiên cứu cho thấy người mắc tiểu đường đi bộ trung bình từ 4.500 đến 7.500 bước/ngày thì tỷ lệ chết sớm sẽ giảm đáng kể. Điều này đúng bất kể tuổi tác, giới tính, cân nặng, thời gian bệnh hay các biến chứng đi kèm.

Người bị tiểu đường có thể đi bộ ngoài đường, trong nhà, trong phòng gym hay đi lên xuống cầu thang đều được. Tất cả đều mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe, theo Healthline.