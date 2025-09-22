Chuyên gia: 6 mẹo 'nhỏ mà có võ' cho người bệnh tiểu đường

Các chuyên gia cho rằng chú ý đến những chi tiết nhỏ có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn và giảm biến chứng về lâu dài.

Ăn rau trước giúp kiểm soát tiểu đường hiệu quả và bảo vệ sức khỏe bạn

Chuyên gia dinh dưỡng Seema Shah, Thạc sĩ Y tế Công cộng chuyên ngành Dịch tễ học tại Đại học California (Mỹ), khuyên nên bắt đầu bữa ăn bằng rau không chứa tinh bột như bông cải xanh, bí xanh hay rau lá đậm. Một số nghiên cứu cho thấy ăn chất xơ trước khi ăn tinh bột có thể làm chậm tốc độ hấp thụ carbohydrate, giúp đường huyết sau ăn tăng chậm hơn.

Sau rau, nên ăn đến protein rồi cuối cùng là tinh bột. Cách này không chỉ tốt cho đường huyết mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Nhai kỹ thức ăn

Ăn quá nhanh có thể làm tăng đường huyết. Cô Shah giải thích, nhai kỹ giúp tiêu hóa dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn và cải thiện phản ứng insulin. Thói quen này cũng giúp hạn chế ăn quá nhiều nhờ cơ thể có thời gian tiết hoóc môn báo no.

Kiểm tra đường huyết theo lịch cố định

Bác sĩ nội tiết Yesika Garcia, từ Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ), khuyên nên kiểm tra và ghi lại chỉ số đường huyết vào cùng một thời điểm mỗi ngày để dễ phát hiện ra quy luật và điều chỉnh thuốc men.

Hít thở sâu giảm căng thẳng

Căng thẳng làm cơ thể tiết nhiều hoóc môn cortisol, khiến đường huyết tăng cao. Chuyên gia dinh dưỡng Kaitlin Hippley, nhà giáo dục về bệnh tiểu đường tại Bệnh viện Đại học Bang Cleveland (Mỹ), gợi ý kỹ thuật thở: Hít vào 4 giây, giữ 4 giây, thở ra 4 giây, giữ 4 giây. Thực hiện thường xuyên giúp giảm căng thẳng và ổn định đường huyết.

Đi bộ sau bữa ăn

Theo chuyên gia dinh dưỡng Vandana Sheth, đang làm việc tại Mỹ, chỉ cần đi bộ 20 phút sau khi ăn có thể giúp cơ bắp hấp thụ đường từ máu, nhờ đó giảm đường huyết sau ăn. Đi bộ ngoài trời còn tăng lợi ích khi kết hợp vận động và giảm căng thẳng, theo Eating Well.

Ăn tinh bột kèm protein

Chuyên gia Hippley khuyên bất cứ khi nào ăn tinh bột, hãy kết hợp với protein như phô mai, bơ đậu phộng hoặc thịt gà nạc. Sự kết hợp này giúp làm chậm quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường, giữ cảm giác no lâu và cải thiện độ nhạy insulin.

Những thay đổi tuy nhỏ này, nếu duy trì hằng ngày, có thể góp phần quan trọng trong việc giữ đường huyết ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.