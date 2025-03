7 cách quản lý căng thẳng giúp bảo vệ sức khỏe sinh lý nam

Do đó, quản lý căng thẳng hiệu quả là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe sinh lý nam giới. Dưới đây, bác sĩ Trà Anh Duy đưa ra 7 phương pháp giúp quản lý căng thẳng.

1. Rèn luyện thể dục thường xuyên. Tập thể dục là phương pháp giảm căng thẳng tự nhiên và hiệu quả. Một nghiên cứu được công bố trên Archives of Internal Medicine đã chứng minh hoạt động thể chất giúp giảm mức độ căng thẳng và tăng cường khả năng sản xuất endorphin - hormone tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái. Bên cạnh đó, việc tập luyện còn giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường khả năng cương dương và giảm các triệu chứng rối loạn cương. "Chúng ta có thể thường xuyên thực hành các bài tập như chạy bộ, yoga, đạp xe, và bơi lội được khuyến khích. Đặc biệt, yoga không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn hỗ trợ điều hòa hơi thở và cải thiện sự tập trung, từ đó cải thiện ham muốn và khả năng sinh lý", bác sĩ Duy tư vấn.

2. Duy trì giấc ngủ chất lượng. Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi năng lượng và cân bằng hormone. Ngủ đủ giấc giúp giảm mức cortisol - hormone gây căng thẳng, từ đó cải thiện sức khỏe sinh lý. Mọi người nên duy trì giấc ngủ từ 7 - 8 giờ mỗi đêm, tạo không gian phòng ngủ yên tĩnh, thoải mái, tránh sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ. Điều này giúp tăng cường quá trình phục hồi năng lượng và hỗ trợ sản xuất testosterone.

Tập thể dục là một trong những phương pháp giảm căng thẳng tự nhiên và hiệu quả nhất ẢNH: LÊ NAM

3. Thiền và kỹ thuật thở sâu. Thiền định và thở sâu đã được chứng minh là những biện pháp hiệu quả giúp làm dịu tâm trí và giảm căng thẳng. Khi căng thẳng được xoa dịu, hormone testosterone sẽ được sản xuất bình thường, giúp duy trì ham muốn và phong độ. Hãy dành 10 - 20 phút mỗi ngày để thiền hoặc tập kỹ thuật thở sâu (như kỹ thuật thở 4-7-8: ngậm miệng và hít vào bằng mũi trong 4 giây; giữ hơi thở trong 7 giây; thở ra từ từ qua miệng trong 8 giây; lặp lại chu kỳ này 4 lần). Theo bác sĩ Duy, phương pháp này giúp nam giới duy trì sự bình tĩnh, cải thiện tâm trạng và tăng cường sức khỏe sinh lý.

4. Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh. Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe sinh lý và giảm căng thẳng. Cá hồi, cá thu, quả hạch, hạt chia, trứng, rau xanh và trái cây chứa nhiều chất chống ô xy hóa (như quả mọng) là những thực phẩm giàu dưỡng chất hỗ trợ sinh lý và sức khỏe tinh thần. Các dưỡng chất này còn giúp điều chỉnh hormone cortisol, từ đó giảm tác động của căng thẳng lên sức khỏe sinh lý.

5. Quản lý công việc hợp lý. Việc quản lý công việc hiệu quả sẽ giúp giảm căng thẳng và áp lực. Bác sĩ Duy gợi ý: Sử dụng phương pháp quản lý thời gian như kỹ thuật Pomodoro (làm việc tập trung trong 25 phút, sau đó nghỉ 5 phút) hoặc phân loại công việc dựa trên mức độ quan trọng và khẩn cấp. Điều này giúp tối ưu hóa công việc và giảm thiểu áp lực không cần thiết.

6. Xây dựng mối quan hệ tích cực. Nghiên cứu được công bố trên Journal of Marriage and Family đã chứng minh mối quan hệ hạnh phúc với bạn đời/đối tác giúp giảm tác động tiêu cực của căng thẳng đến sức khỏe sinh lý. Do đó, cần dành thời gian cho gia đình, người thân yêu, bạn bè và những hoạt động xã hội tích cực.

7. Tham khảo ý kiến chuyên gia. Trong trường hợp căng thẳng kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh lý, việc tìm đến sự hỗ trợ từ chuyên gia là rất quan trọng. Liệu pháp nhận thức hành vi và các liệu pháp giảm căng thẳng đã được chứng minh có hiệu quả trong việc điều chỉnh phản ứng của cơ thể đối với căng thẳng và hỗ trợ điều hòa hormone.