Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn đi bộ vào buổi chiều?

Ngoài việc giúp bạn thư giãn, tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc, việc đi bộ vào buổi chiều còn giúp tăng cường năng lượng, cải thiện tâm trạng và nâng cao chất lượng giấc ngủ, theo trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng

Đi bộ có liên quan đến việc giảm căng thẳng và lo âu. Khi vận động, cơ thể tiết ra các hormone hạnh phúc gọi là endorphin, giúp nâng cao tâm trạng, giảm căng thẳng và mang lại cảm giác thư giãn.

Đi bộ ngoài trời vào buổi chiều mang lại hiệu quả tốt hơn so với đi bộ trong nhà. Ánh sáng mặt trời giúp điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể và cải thiện chất lượng giấc ngủ vào buổi tối.

Đi bộ trong không gian xanh, nhiều cây cối còn giúp giảm hormone căng thẳng cortisol. Việc rời xa áp lực hằng ngày, hít thở không khí trong lành và vận động nhẹ nhàng đều góp phần giảm căng thẳng và lo âu.

Đi bộ ngoài trời vào buổi chiều mang lại hiệu quả tốt hơn so với đi bộ trong nhà Ảnh: AI

Tăng mức năng lượng

Cảm giác uể oải vào buổi chiều là điều thường gặp. Thói quen đi bộ hằng ngày vào buổi chiều có thể hỗ trợ cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần bằng cách tăng cường năng lượng. Khi đi bộ, lượng máu và oxy đến cơ và não được cải thiện.

Cải thiện sức khỏe tổng thể

Đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, 5 ngày/tuần có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường loại 2, suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ. Đi bộ cũng hỗ trợ quản lý cân nặng, tăng cường cơ bắp và xương, đồng thời cải thiện lưu thông máu.

Đặc biệt, đi bộ vào buổi chiều sau bữa ăn có thể giúp ổn định lượng đường trong máu. Đối với những người bị kháng insulin hoặc tiểu đường loại 2, đi bộ vào thời điểm này giúp kiểm soát đường huyết.

Ngoài ra, đi bộ còn giúp giảm đau và cải thiện khả năng vận động ở người có các rối loạn về cơ xương khớp.

Lợi ích cho sức khỏe tâm thần

Đi bộ vào buổi chiều có thể giúp giảm các triệu chứng liên quan đến trầm cảm. Đồng thời, thói quen này cũng góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần, cải thiện tâm trạng và giảm nguy cơ mắc một số vấn đề về tâm lý.

Đi bộ còn mang lại cho tâm trí cơ hội nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng. Đây là khoảng thời gian giúp bạn thư giãn trước khi kết thúc ngày.

Hiệu ứng chống lão hóa

Đi bộ được chứng minh giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng, tăng sức mạnh cơ và xương - những yếu tố quan trọng giúp duy trì sự độc lập khi về già.

Nghiên cứu ở các cộng đồng có tuổi thọ cao cho thấy đi bộ hằng ngày là thói quen phổ biến, góp phần hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh và bảo vệ chống lại các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Giấc ngủ chất lượng hơn

Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên khi đi bộ vào buổi chiều có thể giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Thêm thói quen đi bộ buổi chiều vào lịch sinh hoạt hằng ngày có thể giúp bạn dễ ngủ, ngủ ngon hơn và tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái hơn.

Một số lưu ý để đi bộ buổi chiều an toàn

Lắng nghe cơ thể bạn. Mục tiêu cuối cùng là duy trì tốc độ vừa phải để đạt hiệu quả tốt nhất.

Chọn tuyến đường quen thuộc, có ánh sáng đầy đủ, an toàn, đặc biệt nếu đi muộn. Mang giày thoải mái, uống đủ nước và chú ý đến xung quanh.

Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu gặp các triệu chứng bất thường khi đi bộ như chóng mặt, đau ngực hoặc khó thở.