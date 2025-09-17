1 muỗng tỏi ngâm mật ong mỗi ngày: Điều gì xảy ra với đường huyết và huyết áp?

Khi kết hợp tỏi và mật ong sẽ tạo thành một phương thuốc tự nhiên hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch, tiêu hóa, thậm chí giúp chống lại nhiều bệnh nhiễm trùng.

Sau đây, cô Brittany Lubeck, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, sẽ giải thích điều gì xảy ra với cơ thể nếu mỗi ngày bạn uống 1 muỗng cà phê tỏi ngâm mật ong, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Lợi ích của tỏi ngâm mật ong

Tỏi và mật ong mang lại những lợi ích tương tự và riêng biệt. Cả hai đều có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus, chống oxy hóa và chống viêm, đồng thời có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Mật ong cũng chứa chất chống oxy hóa, cũng như đặc tính kháng khuẩn và kháng virus.

Tỏi: Một số nghiên cứu chỉ ra rằng tỏi có thể giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu, đồng thời giúp hạ huyết áp cao. Với bệnh nhân tiểu đường, tỏi còn có thể tăng cường hiệu lực của thuốc điều trị tiểu đường metformin và kích thích sản xuất insulin. Ngoài ra, tỏi có thể tăng cường miễn dịch để chống bệnh tật.

Mật ong: Nghiên cứu cho thấy mật ong có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus, nhờ chứa chất chống oxy hóa (flavonoid, phenolic).

Lợi ích chính của tỏi ngâm mật ong

Chuyên gia Lubeck nói: Tỏi chứa allicin có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus, chống viêm mạnh. Trong khi đó, mật ong giàu chất chống oxy hóa, enzym và dưỡng chất giúp tăng cường miễn dịch. Sự kết hợp này được xem là "bộ đôi vàng" cho sức khỏe.

Bảo vệ tim mạch, giảm cholesterol. Nhiều nghiên cứu chỉ ra tỏi có thể giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu, đồng thời hạ nhẹ huyết áp cao. Khi kết hợp mật ong, hỗn hợp này giúp ngăn ngừa mảng bám động mạch, điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ tim mạch. Có thể dùng 1 muỗng cà phê nhỏ tỏi ngâm mật ong mỗi ngày, pha với nước ấm.

Kiểm soát đường huyết. Tỏi giúp tăng độ nhạy insulin và tăng cường tác dụng của thuốc điều trị tiểu đường metformin, trong khi mật ong, nếu dùng điều độ, sẽ ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Bệnh nhân tiểu đường, có thể dùng nửa muỗng cà phê trước bữa ăn để hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Ngoài ra, vị thuốc này còn có các lợi ích khác, như làm thuyên giảm bệnh đường hô hấp; giảm viêm, đau khớp; tăng cường miễn dịch; kích thích men tiêu hóa, nuôi lợi khuẩn; kháng khuẩn; kiểm soát cân nặng, làm đẹp da và tăng năng lượng.

Rủi ro và lưu ý

Tỏi có thể tương tác với thuốc chống mỡ máu, aspirin hoặc thuốc tiểu đường. Mật ong vẫn làm tăng đường huyết nếu dùng nhiều. Dị ứng tỏi hoặc mật ong, dù hiếm, có thể gây phản ứng nặng. Một số người gặp khó chịu tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn.

Chuyên gia Lubeck kết luận: Tỏi ngâm mật ong là sự kết hợp giàu tiềm năng, đặc biệt cho tim mạch và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, nên dùng ở mức vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh nền hoặc đang điều trị thuốc, theo đài NDTV.