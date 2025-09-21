Chỉ 1 nắm hạt này trước khi ngủ: Tim khỏe, ngủ ngon, ngừa ung thư

Bảo vệ tim mạch

Hạt bí chứa nhiều magie, kẽm, chất chống oxy hóa và chất béo không bão hòa - những yếu tố quan trọng giúp duy trì trái tim khỏe mạnh. Nghiên cứu kéo dài 12 tuần cho thấy bổ sung dầu hạt bí giúp giảm 7% huyết áp tâm trương và tăng 16% cholesterol tốt.

Ngoài ra, hạt bí còn thúc đẩy sản xuất nitric oxide, giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và ngừa xơ vữa động mạch, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Hạt bí ngày càng được khoa học chứng minh là 'siêu thực phẩm' Ảnh: AI

Ổn định đường huyết

Nhiều nghiên cứu ghi nhận rằng ăn hạt bí kèm bữa ăn giàu tinh bột có thể làm chậm tăng đường huyết sau ăn. Nhờ giàu magie, loại hạt này còn giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm nguy cơ tiểu đường. Một nghiên cứu lớn trong 28 năm cho thấy hấp thụ nhiều magie giúp giảm 15% nguy cơ mắc tiểu đường.

Hỗ trợ phòng chống ung thư

Các hợp chất lignans trong hạt bí góp phần bảo vệ mô vú và hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nghiên cứu năm 2012 cho thấy phụ nữ sau mãn kinh ăn nhiều hạt bí có nguy cơ ung thư vú thấp hơn. Thí nghiệm trong ống nghiệm cũng phát hiện chiết xuất hạt bí có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt.

Cải thiện giấc ngủ

Hạt bí được xem là 'thuốc ngủ tự nhiên' nhờ giàu tryptophan - axit amin giúp cơ thể sản sinh serotonin và melatonin, 2 hoóc môn quan trọng giúp ngủ ngon. Chuyên gia dinh dưỡng Jamie Johnson (Mỹ) cho biết: Tryptophan là thành phần cốt lõi giúp não bộ điều chỉnh tâm trạng và giấc ngủ. Ăn hạt bí trước khi đi ngủ có thể thúc đẩy quá trình này một cách tự nhiên.

Một khẩu phần khoảng 28 g hạt bí (tương đương một nắm nhỏ), chứa 74 mg magie và 0,092 g tryptophan, là lý tưởng để hỗ trợ giấc ngủ. Nên ăn 30 - 60 phút trước khi đi ngủ, tốt nhất nên chọn hạt bí rang không muối.

Hàm lượng magie cao trong hạt bí cũng giúp thư giãn thần kinh, giảm lo âu và dễ ngủ sâu hơn. Kẽm trong hạt bí cũng đóng vai trò xúc tác, hỗ trợ quá trình chuyển hóa tryptophan hiệu quả.

Nhiều lợi ích khác của hạt bí

Chưa hết, hạt bí còn hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt và bàng quang, cải thiện chất lượng tinh trùng, tăng cường miễn dịch, tiêu hóa nhờ giàu chất xơ, cùng vitamin và khoáng chất chống lão hóa.

Như vậy, chỉ với một nắm nhỏ hạt bí mỗi ngày, đặc biệt trước khi ngủ, bạn có thể cải thiện giấc ngủ, đồng thời bảo vệ tim mạch, ổn định đường huyết và giảm nguy cơ ung thư, theo trang tin sức khỏe Healthline.