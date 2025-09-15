Triển vọng phát triển vắc xin điều trị ung thư của Nga tại Việt Nam

Tại đây, Bộ trưởng Y tế Nga cho biết đây là đơn vị tại VN được Tổ hợp Vi phẫu thuật mắt Fyodorov chuyển giao các kỹ thuật vi phẫu nhãn khoa tiên tiến, triển khai thành công các kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ cao trong phẫu thuật đục thủy tinh thể; điều trị tật khúc xạ; phẫu thuật và điều trị các bệnh lý dịch kính võng mạc; điều trị phục hồi chức năng mắt trẻ em.

Bộ trưởng Y tế Nga cũng thông tin về các hướng hợp tác trong thời gian tới với các trung tâm hàng đầu của Nga trong các chuyên khoa: sản, nhi, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phẫu thuật và ung bướu nhi khoa. Các viện, trung tâm nghiên cứu ung thư hàng đầu tại Nga đang áp dụng các loại thuốc và liệu pháp hiện đại trong điều trị ung thư mắt; phát triển các loại thuốc mới và vắc xin ung thư mang tính chất điều trị.

Bộ Y tế VN cho biết cùng với kế hoạch hợp tác phát triển thuốc mới, Bộ đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Nga và các cơ quan liên quan tăng chỉ tiêu học bổng dành cho sinh viên chuyên ngành y, dược của VN trong các năm tới, so với số 30 suất/năm như hiện nay.