Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nghiên cứu sản xuất vắc xin ung thư phổi là một trong 4 trọng tâm

Liên Châu
Liên Châu
31/08/2025 08:06 GMT+7

Theo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế), trong năm 2025, hợp tác nghiên cứu - chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin điều trị ung thư phổi là một trong 4 nhóm nghiên cứu khoa học trọng tâm.

Các nghiên cứu khác được đẩy mạnh gồm: hợp tác nghiên cứu - chuyển giao công nghệ tế bào miễn dịch điều trị ung thư tế bào Car-T; thí điểm ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trung mô điều trị bại não, tự kỷ và một số bệnh mạn tính; thí điểm nghiên cứu ứng dụng in 3D cá thể hóa trong điều trị chấn thương, hoặc thay thế một số bộ phận bị tổn thương lớn do ung thư.

Nghiên cứu sản xuất vắc xin ung thư phổi là một trong 4 trọng tâm - Ảnh 1.

Ứng dụng công nghệ sinh học, y học tái tạo bao gồm sản xuất vắc xin điều trị ung thư được ngành y tế ưu tiên trong thời gian tới

ẢNH: Cục Khoa học công nghệ và đào tạo

Trong đó, liệu pháp tế bào Car-T được nhìn nhận là tiến bộ lớn trong điều trị ung thư và mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những bệnh nhân không đáp ứng với các phác đồ thường quy. Trong cơ thể, Car-T là tế bào có khả năng tấn công các tế bào ung thư.

Ngoài ra, VN sẽ sản xuất vắc xin điều trị ung thư với việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Nga. Theo giới chuyên môn, về cơ chế, vắc xin điều trị ung thư sẽ tăng cường năng lực tìm kiếm và tiêu diệt kháng nguyên của hệ miễn dịch. Thông thường, trên bề mặt các tế bào ung thư tồn tại các phân tử được gọi là kháng nguyên đặc hiệu ung thư mà các tế bào khỏe mạnh không có. Khi các phân tử này được đưa vào cơ thể thông qua vắc xin, chúng sẽ hoạt động như các kháng nguyên. Chúng sẽ cho hệ miễn dịch biết cần tìm và tiêu diệt các tế bào ung thư có các phân tử này trên bề mặt. 

Tin liên quan

Nữ tiến sĩ và triển vọng vắc xin ung thư phổi

Nữ tiến sĩ và triển vọng vắc xin ung thư phổi

Nguyễn Thị Trúc Ly (35 tuổi), vừa tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành điều hòa sinh học (Biomodulation major), tại ĐH Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, có nhiều công trình nghiên cứu thiết kế vắc xin cho bệnh truyền nhiễm và ung thư.

Nghiên cứu: Cách ăn đơn giản là khắc tinh của ung thư phổi

Ung thư phổi chuẩn bị mổ, bất ngờ phát hiện khối dị dạng mạch máu não

Khám phá thêm chủ đề

ung thư điều trị ung thư vắc xin Hệ miễn dịch Ung thư phổi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận