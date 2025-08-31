Nghiên cứu sản xuất vắc xin ung thư phổi là một trong 4 trọng tâm

Các nghiên cứu khác được đẩy mạnh gồm: hợp tác nghiên cứu - chuyển giao công nghệ tế bào miễn dịch điều trị ung thư tế bào Car-T; thí điểm ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trung mô điều trị bại não, tự kỷ và một số bệnh mạn tính; thí điểm nghiên cứu ứng dụng in 3D cá thể hóa trong điều trị chấn thương, hoặc thay thế một số bộ phận bị tổn thương lớn do ung thư.

Ứng dụng công nghệ sinh học, y học tái tạo bao gồm sản xuất vắc xin điều trị ung thư được ngành y tế ưu tiên trong thời gian tới ẢNH: Cục Khoa học công nghệ và đào tạo

Trong đó, liệu pháp tế bào Car-T được nhìn nhận là tiến bộ lớn trong điều trị ung thư và mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những bệnh nhân không đáp ứng với các phác đồ thường quy. Trong cơ thể, Car-T là tế bào có khả năng tấn công các tế bào ung thư.

Ngoài ra, VN sẽ sản xuất vắc xin điều trị ung thư với việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Nga. Theo giới chuyên môn, về cơ chế, vắc xin điều trị ung thư sẽ tăng cường năng lực tìm kiếm và tiêu diệt kháng nguyên của hệ miễn dịch. Thông thường, trên bề mặt các tế bào ung thư tồn tại các phân tử được gọi là kháng nguyên đặc hiệu ung thư mà các tế bào khỏe mạnh không có. Khi các phân tử này được đưa vào cơ thể thông qua vắc xin, chúng sẽ hoạt động như các kháng nguyên. Chúng sẽ cho hệ miễn dịch biết cần tìm và tiêu diệt các tế bào ung thư có các phân tử này trên bề mặt.